Đoàn Ấn Độ đến Quảng Trị khảo sát bối cảnh phim Bollywood

TPO - Từ ngày 22-26/11, đoàn đối tác Ấn Độ cùng đại diện các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành quốc tế sẽ khảo sát các bối cảnh quay phim SILAA và nhiều điểm đến ở Quảng Trị. Địa phương này kỳ vọng sức lan tỏa của bộ phim Bollywood sẽ giúp thu hút du khách Ấn Độ và tạo cơ hội xúc tiến đường bay thường lệ đến Đồng Hới.

Theo kế hoạch vừa được UBND tỉnh Quảng Trị ban hành, chuyến khảo sát nhằm xây dựng các tour và sản phẩm du lịch phù hợp với thị hiếu của du khách Ấn Độ, đón đầu sự quan tâm của khán giả đối với những địa danh xuất hiện trong phim SILAA.

Chuyến khảo sát nhằm xây dựng các tour và sản phẩm du lịch phù hợp với thị hiếu của du khách Ấn Độ.

Làng du lịch Tân Hóa (xã Kim Hóa), hang Chuột, Tú Làn Lodge, Tú Làn River View và Blue Diamond Retreat nằm trong danh sách khảo sát. Tại khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng, đoàn dự kiến đến động Thiên Đường, suối nước Moọc, sông Chày - hang Tối và hang Chỉ huy trên đường Trường Sơn. Hành trình còn có địa đạo Vịnh Mốc, đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải và khu vực đồi cát ở xã Nam Trạch.

Chiều 24/11, tại phường Đồng Hới, tỉnh sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến du lịch qua điện ảnh Bollywood. Dự kiến tham dự có đại diện Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, lãnh đạo các tỉnh Quảng Trị, Ninh Bình, Cao Bằng, cùng hãng sản xuất phim SILAA, các hãng hàng không và doanh nghiệp du lịch.

Tỉnh Quảng Trị sẽ giới thiệu các điểm đến và sản phẩm du lịch địa phương với đoàn đối tác Ấn Độ.

Một nội dung được Quảng Trị đưa vào chương trình là xúc tiến mở đường bay thường lệ từ các trung tâm du lịch lớn của Ấn Độ đến Cảng hàng không Đồng Hới. Tỉnh cũng sẽ giới thiệu các điểm đến và sản phẩm du lịch địa phương tới đối tác quốc tế trước thềm Năm Du lịch Quốc gia - Quảng Trị 2027.

Trong khuôn khổ chuyến đi, các đại biểu sẽ tham quan không gian quảng bá du lịch Quảng Trị, trải nghiệm văn hóa, ẩm thực địa phương và dự chương trình nghệ thuật khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị kỳ I năm 2026.