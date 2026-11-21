Đồng Tháp lấy văn hóa làm nền tảng, kết nối ẩm thực để phát triển du lịch bền vững

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, từ ngày 22 đến 24/11, tỉnh Đồng Tháp tổ chức chuỗi hoạt động gồm Hội thảo “Phát triển văn hóa, du lịch bền vững” và Giao lưu văn hóa ẩm thực địa phương. Sự kiện hướng tới mục tiêu đánh thức tài nguyên bản địa, định vị thương hiệu điểm đến và khẳng định vai trò trung tâm của cộng đồng trong phát triển du lịch.

Trong bức tranh phát triển của vùng đồng bằng sông Cửu Long, văn hóa và ẩm thực từ lâu không chỉ dừng lại ở giá trị tinh thần mà đã trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng cho ngành kinh tế xanh. Chuỗi hoạt động lần này là dịp để các nhà quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp, nghệ nhân, người dân và du khách cùng hội ngộ, chia sẻ và lan tỏa hình ảnh một vùng đất Đồng Tháp thân thiện, nghĩa tình, giàu bản sắc.

Tìm lời giải cho bài toán phát triển du lịch từ di sản

Điểm nhấn mang tính định hướng trong chuỗi sự kiện là Hội thảo “Phát triển văn hóa, du lịch bền vững”, diễn ra vào ngày 23/11 tại Central Palace Mỹ Tho (tỉnh Đồng Tháp).

Không chỉ là nơi tổng kết thực tiễn, hội thảo được kỳ vọng là diễn đàn chuyên sâu để các nhà nghiên cứu, nhà quản lý và doanh nghiệp lữ hành cùng ‘hiến kế’ nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng văn hóa địa phương. Các tham luận và ý kiến trao đổi sẽ tập trung mổ xẻ vai trò của di sản văn hóa, văn hóa cộng đồng, làng nghề truyền thống, nghệ thuật dân gian và ẩm thực trong việc kiến tạo nên những sản phẩm du lịch mang dấu ấn riêng.

Bên cạnh đó, bài toán tăng cường liên kết vùng, xây dựng thương hiệu điểm đến và tìm điểm cân bằng giữa phát triển du lịch với công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa cũng là những nội dung trọng tâm được đặt lên bàn nghị sự.

Song hành cùng các phiên thảo luận chuyên môn, hoạt động Giao lưu văn hóa ẩm thực địa phương diễn ra xuyên suốt từ ngày 22 đến 24/11 tại Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp. Tại đây, du khách sẽ được hòa mình vào không gian trải nghiệm sống động, nơi hội tụ những món ăn dân dã, đặc sản trứ danh của vùng đất sông nước phù sa. Điểm thu hút của chương trình là các màn trình diễn, quảng diễn chế biến món ăn truyền thống do chính các nghệ nhân, đầu bếp và cơ sở ẩm thực địa phương thực hiện.

Không dừng lại ở việc thưởng thức, thực khách còn được lắng nghe những câu chuyện thú vị phía sau từng món ăn từ nguồn gốc nguyên liệu, bí quyết chế biến đến lớp trầm tích văn hóa gắn liền với đời sống người dân miền quê. Qua đó, chương trình góp phần tôn vinh đôi bàn tay khéo léo, sự sáng tạo của nghệ nhân và khơi dậy niềm tự hào về di sản ẩm thực quê hương.

Văn hóa là nền tảng, cộng đồng là chủ thể

Nhìn rộng hơn, chuỗi hoạt động hội thảo và giao lưu ẩm thực lần này thể hiện rõ tư duy và định hướng nhất quán của tỉnh Đồng Tháp: phát triển du lịch phải dựa trên nền tảng văn hóa, lấy cộng đồng làm chủ thể và người dân làm trung tâm trong việc gìn giữ, phát huy các giá trị truyền thống.

Thông qua việc kết nối chặt chẽ giữa văn hóa, ẩm thực và du lịch, địa phương đang từng bước chuyển hóa các tài nguyên bản địa thành những sản phẩm du lịch đặc trưng, giàu sức cạnh tranh.

Với thông điệp xuyên suốt “Văn hóa là nền tảng, bản sắc là lợi thế, du lịch là động lực lan tỏa và cộng đồng là chủ thể”, sự kiện hứa hẹn tạo thêm sức bật mới, đưa hình ảnh Đồng Tháp giàu bản sắc và mến khách đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước.