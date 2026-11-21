Tham gia Routes World 2026 tại Frankfurt (Đức) từ ngày 21–23/10, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (GBIA) đã gặp gỡ liên tục 48 đại diện hãng hàng không, sân bay và đối tác quốc tế, đồng thời mở rộng thêm 35 kết nối mới. Tiếp nối hoạt động xúc tiến tại sự kiện, GBIA hiện đang làm việc cụ thể hơn với 65 hãng hàng không, kết nối thêm 20 sân bay quốc tế khác, từng bước xây dựng mạng lưới đối tác và tạo dựng nền tảng cho chiến lược phát triển hàng không toàn cầu ngay từ giai đoạn chuẩn bị.