TPO - Tiếng cồng chiêng, điệu múa xoang, những bộ trang phục rực rỡ cùng các hoạt động trải nghiệm nghề thủ công truyền thống… đưa người dân và du khách khám phá đời sống văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số ngay giữa lòng Đà Nẵng.
Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, từ ngày 22 đến 24/11, tỉnh Đồng Tháp tổ chức chuỗi hoạt động gồm Hội thảo “Phát triển văn hóa, du lịch bền vững” và Giao lưu văn hóa ẩm thực địa phương. Sự kiện hướng tới mục tiêu đánh thức tài nguyên bản địa, định vị thương hiệu điểm đến và khẳng định vai trò trung tâm của cộng đồng trong phát triển du lịch.
Tham gia Routes World 2026 tại Frankfurt (Đức) từ ngày 21–23/10, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (GBIA) đã gặp gỡ liên tục 48 đại diện hãng hàng không, sân bay và đối tác quốc tế, đồng thời mở rộng thêm 35 kết nối mới. Tiếp nối hoạt động xúc tiến tại sự kiện, GBIA hiện đang làm việc cụ thể hơn với 65 hãng hàng không, kết nối thêm 20 sân bay quốc tế khác, từng bước xây dựng mạng lưới đối tác và tạo dựng nền tảng cho chiến lược phát triển hàng không toàn cầu ngay từ giai đoạn chuẩn bị.
Chính quyền phường Bắc Nha Trang (Khánh Hòa) đang xác minh phản ánh san gạt đất đá ven biển dưới chân đèo Lương Sơn. Chủ đầu tư Nha Trang Diamond Resort nói gì?
Nằm giữa vùng chè Tân Cương, hồ Ghềnh Chè gây ấn tượng với mặt nước rộng, những đảo nhỏ và cảnh quan xanh mát. Sự kết hợp giữa hồ nước và vùng chè mở ra tiềm năng phát triển du lịch sinh thái gắn với trải nghiệm văn hóa trà Thái Nguyên.
TPO - Một chiếc máy bay cỡ nhỏ bất ngờ lao khỏi đường băng, trượt xuống cao tốc đông đúc và bốc cháy dữ dội tại Mexico. Toàn bộ 6 người trên máy bay may mắn thoát nạn, chỉ bị thương nhẹ.
TPO - Sau phản ánh về việc một số người lái đò có biểu hiện đề nghị tiền 'tip', gây phiền hà cho du khách tại Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình đã thành lập tổ kiểm tra, phối hợp với công an xác minh, đồng thời yêu cầu Ban Quản lý tăng cường giám sát, chấn chỉnh hoạt động phục vụ khách.
TPO - Bức bích họa dài khoảng 100m trên đèo Prenn, cửa ngõ vào Đà Lạt đang thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Trong khi một số người cho rằng công trình tạo điểm nhấn chào Festival hoa Đà Lạt, nhiều ý kiến lo ngại ảnh hưởng cảnh quan tự nhiên và an toàn giao thông.
TPO - Những đồi chè hình bát úp nối tiếp nhau, sớm mai thường phủ màn sương mỏng, tạo nên khung cảnh đặc trưng ở Long Cốc vừa được UBND tỉnh Phú Thọ vừa công nhận nơi đây là điểm du lịch cộng đồng.
Nhà ga hành khách sân bay Long Thành đang được hoàn thiện, lắp đặt thiết bị và chạy thử các hệ thống bên trong, hướng tới mục tiêu vận hành vào ngày 24/12.
TPO - Quảng Ngãi dự kiến đầu tư tuyến cáp treo vượt biển dài khoảng 4 km, nối đảo Lớn và đảo Bé (đặc khu Lý Sơn), với tổng vốn khoảng 300 tỷ đồng, triển khai sau năm 2030.
Từng cùng nhau đi qua hơn 50 quốc gia, vợ chồng Marissa Goldstein và Adam vẫn chọn Việt Nam làm nơi gắn bó lâu dài. Từ chuyến đi dự định kéo dài 3 tháng, cặp đôi cùng 4 con đã có hơn 10 năm sống và làm việc tại TPHCM.
TPO - Chuẩn bị phục vụ sân bay Long Thành vận hành, TPHCM xây dựng phương án điều tiết trên các tuyến cao tốc, quốc lộ và đường kết nối liên vùng, đồng thời xác định lộ trình thay thế để ứng phó khi xảy ra ùn ứ.
TPO - TPHCM có lợi thế về điều trị chuyên sâu và dịch vụ du lịch, song bệnh viện, cơ sở lưu trú và đơn vị lữ hành chưa kết nối thành chuỗi, gây trở ngại cho việc thu hút người bệnh quốc tế. Dữ liệu về du lịch y tế còn hạn chế, khiến khách quốc tế khó tìm hiểu, lựa chọn và đặt dịch vụ từ xa.
TPO - Trong 3 tháng đầu khai thác sân bay Long Thành, căn cứ đăng ký của hai hãng hàng không Vietnam Airlines và Vietjet Air, dự kiến có tối đa hơn 220 chuyến bay/tuần được triển khai.
TPO - Trong bối cảnh giá xăng dầu và nhiên liệu trên thị trường có xu hướng hạ nhiệt mạnh sau nhiều đợt điều chỉnh liên tiếp, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các doanh nghiệp hàng không nghiêm túc thực hiện kê khai, niêm yết giá và tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "tăng nhanh, giảm chậm" giá vé máy bay.
Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Quảng Ngãi năm 2026 khai mạc với nhiều hoạt động nghệ thuật, thể thao, giới thiệu di sản và bản sắc văn hóa các dân tộc.