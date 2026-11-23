An Giang: Ấn tượng tạo hình APEC 2027 Phú Quốc trên bầu trời

TPO - Tối 22/11, bầu trời Rạch Giá, An Giang rực sáng với màn trình diễn ánh sáng bằng thiết bị bay không người lái (drone light), công nghệ Laser Mapping và pháo hoa tầm cao tại Lễ khai mạc Festival “Dòng Xanh An Giang” lần thứ I - năm 2026.

Phát biểu khai mạc, ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - cho biết, vùng đất An Giang có các dân tộc Kinh, Hoa, Khmer, Chăm cùng chung sống đoàn kết, nghĩa tình, tạo nên không gian văn hóa đa dạng, phong phú và giàu bản sắc. Tỉnh có rừng núi, đồng bằng, biển đảo, từ dấu ấn văn hóa Óc Eo đến các di sản lịch sử, lễ hội truyền thống, tạo nên chiều sâu văn hóa và sức hấp dẫn riêng.

Tham dự buổi lễ có Đại tướng Lê Hồng Anh - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; lãnh đạo các bộ ngành và địa phương.

Theo ông Mừng, trong không gian phát triển mới, văn hóa không chỉ là sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại, gắn kết các vùng miền, dân tộc, tôn giáo mà còn là nguồn lực nội sinh, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Tỉnh định hướng xây dựng Festival “Dòng Xanh An Giang” trở thành sự kiện thường niên, hình thành thương hiệu văn hóa, du lịch đặc trưng của tỉnh.

Ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - phát biểu khai mạc.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho rằng, Festival lần thứ nhất càng có ý nghĩa khi Việt Nam chính thức đảm nhận vai trò chủ nhà Năm APEC 2027, với Tuần lễ Cấp cao tổ chức tại Phú Quốc. Đây là cơ hội để An Giang quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa và con người đến bạn bè quốc tế, đồng thời tạo động lực thúc đẩy Phú Quốc phát triển hiện đại, văn minh và bền vững.

Màn trình diễn drone light trong đêm khai mạc Festival “Dòng Xanh An Giang” lần thứ I - năm 2026.

Điểm nhấn trong đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật kết hợp trình diễn drone light, công nghệ Laser Mapping và pháo hoa tầm cao. Trên bầu trời đêm Rạch Giá, 10 hình ảnh nghệ thuật tượng trưng lần lượt xuất hiện, khắc họa các biểu tượng di sản, danh thắng tiêu biểu và khát vọng phát triển của An Giang.

Diễn ra từ ngày 22-24/11, Festival có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và quảng bá sản phẩm địa phương.

Tạo hình sự kiện APEC 2027 do Việt Nam đăng cai, dự kiến diễn ra tháng 11/2027 tại Phú Quốc.

Màn trình diễn drone light trên bầu trời Rạch Giá trong đêm khai mạc.