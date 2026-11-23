Nghĩa Đô, Lào Cai Đột phá từ du lịch xanh và nông nghiệp số để giảm nghèo bền vững

Từng đối mặt với nhiều khó khăn sau khi sáp nhập địa giới hành chính, nhưng bằng việc đa dạng hóa sinh kế, chuyển đổi cây trồng giá trị cao và phát triển du lịch cộng đồng, xã Nghĩa Đô, tỉnh Lào Cai đã kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 41% năm 2020 xuống chỉ còn 3,64% vào tháng 10/2026.

Xã Nghĩa Đô, tỉnh Lào Cai được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của ba xã Tân Tiến, Vĩnh Yên và Nghĩa Đô (thuộc huyện Bảo Yên cũ). Với diện tích hơn 159,5 km² và dân số 14.002 người, địa bàn rộng cùng xuất phát điểm kinh tế thấp từng là bài toán không nhỏ đối với chính quyền cơ sở trong công tác xóa đói, giảm nghèo.

Đa dạng sinh kế, khơi dậy ý chí thoát nghèo

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Đỗ Văn Lưu – Chủ tịch UBND xã Nghĩa Đô cho biết, xác định giảm nghèo phải bắt đầu từ việc thay đổi nếp nghĩ, khơi dậy tinh thần tự lực của người dân, địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều chương trình hỗ trợ sinh kế sát với điều kiện thực tế của từng thôn, bản.

Nhờ cách làm quyết liệt, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm mạnh từ 41% (năm 2020) xuống dưới 10% (năm 2025). Tính đến tháng 10/2026, toàn xã chỉ còn 97 hộ nghèo, chiếm 3,64%. "Hiện xã đang tập trung rà soát, lập danh sách 25 hộ có ý chí bứt phá để dồn lực hỗ trợ, quyết tâm đưa các hộ này thoát nghèo bền vững ngay trong cuối năm 2026", ông Lưu thông tin.

Thực tế cho thấy, điểm sáng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại Nghĩa Đô là việc mạnh dạn đưa những cây trồng giá trị cao vào thay thế diện tích lúa kém hiệu quả. Điển hình như mô hình trồng dưa chuột hàng hóa 3 vụ/năm đã mang lại nguồn thu nhập bình quân lên tới 750 triệu đồng/ha/năm (khoảng 250 triệu đồng/vụ), giúp nhiều hộ nông dân có tích lũy ngay trên đồng đất quê hương.

Song song với nông nghiệp, Nghĩa Đô còn tận dụng lợi thế cảnh quan thiên nhiên và kho tàng văn hóa truyền thống của đồng bào Tày để phát triển du lịch cộng đồng. Những nếp nhà sàn, làn điệu hát Then cùng ẩm thực bản địa không chỉ thu hút du khách mà còn tạo việc làm tại chỗ, mở ra hướng làm giàu bền vững cho người dân địa phương.

Địa phương chủ động thay đổi giống cây trồng vật nuôi phù hợp với từng vùng để phát triển kinh tế.

Cùng với đó, các phong trào thi đua như “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, mô hình “Tổ tự quản giảm nghèo”, “Tổ phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế” cùng các buổi đối thoại trực tiếp tại cơ sở được duy trì thường xuyên, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Theo lãnh đạo UBND xã Nghĩa Đô, một trong những nguyên nhân khiến người dân vùng cao dễ tái nghèo là do thiếu thông tin về thị trường và kỹ thuật canh tác. Để khắc phục, xã đã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức các lớp tập huấn ngay tại thôn, bản; cử cán bộ chuyên môn trực tiếp xuống ruộng, vườn "cầm tay chỉ việc" cho bà con về kỹ thuật thâm canh cây ăn quả đặc sản và phòng chống dịch bệnh vật nuôi.

Đáng chú ý, bên cạnh hệ thống loa truyền thanh cơ sở và các buổi họp thôn, cán bộ xã và các đoàn thể đã lập nhiều nhóm chuyên biệt trên mạng xã hội Zalo, Facebook. Qua các kênh tương tác nhanh này, thông tin về vốn vay ưu đãi, hỗ trợ giống, cảnh báo dịch bệnh cũng như đầu ra cho nông sản được chuyển tải kịp thời đến từng hộ dân. Nhờ tiếp cận thông tin nhanh nhạy, nhiều gia đình đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ số vào quản lý sản xuất, nâng cao năng suất lao động.

Ba mũi đột phá cho giai đoạn mới

Du lịch cộng đồng tạo nguồn sinh kế bền vững cho người dân.

Bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã giai đoạn 2025 – 2030 và định hướng phát triển chung của tỉnh Lào Cai, xã Nghĩa Đô đặt mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 2,3%/năm trở lên. Địa phương cũng cam kết 100% lao động thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu đều được tư vấn, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm và 100% hộ dân được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản.

Để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng địa phương phát triển theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”, Chủ tịch UBND xã Đỗ Văn Lưu cho biết xã sẽ tập trung vào ba mũi đột phá chiến lược. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ homestay, xây dựng các tuyến, điểm du lịch mới gắn với bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc Tày; thiết lập liên kết chặt chẽ với các đơn vị lữ hành trong tỉnh để hình thành các tour du lịch xanh, mang lại lợi ích trực tiếp cho cộng đồng.

Ngoài ra, phát triển nông nghiệp hàng hóa đặc trưng theo chuỗi giá trị; hỗ trợ người dân xây dựng nhãn hiệu, ứng dụng phần mềm quản lý, gắn mã QR truy xuất nguồn gốc, đẩy mạnh chế biến sâu và đưa nông sản lên các sàn thương mại điện tử. Thêm nữa, địa phương ưu tiên đầu tư nâng cấp hệ thống đường giao thông nông thôn, đường kết nối các điểm du lịch để thuận tiện giao thương; đồng thời chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với du lịch và nông nghiệp công nghệ cao.