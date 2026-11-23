'Nghĩa Đô Xanh' – Khi di sản văn hóa Tày hóa thành sinh kế bền vững

Giữa thung lũng xanh mướt của vùng đất Nghĩa Đô, những nếp nhà sàn truyền thống của đồng bào Tày ẩn hiện bên ruộng bậc thang và những rặng cọ đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của du khách yêu thích du lịch sinh thái. Với định hướng xuyên suốt "xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc", thương hiệu du lịch cộng đồng "Nghĩa Đô Xanh" đang chứng minh sức sống bền bỉ của một mô hình kinh tế gắn liền với bảo tồn văn hóa bản địa.

Làm du lịch từ chính nếp sinh hoạt thường ngày

Khác với nhiều điểm du lịch sớm bị thương mại hóa hay bê tông hóa ồ ạt, người dân Nghĩa Đô bước vào làm dịch vụ homestay bằng chính sự mộc mạc, hiếu khách vốn có của đồng bào vùng cao. Ở nơi đây, không có những khu nghỉ dưỡng xa hoa tách biệt với đời sống bản địa, mà chính mỗi nếp nhà sàn gỗ, mỗi gia đình người Tày là một không gian trải nghiệm văn hóa thu nhỏ đầy sống động.

Du khách tìm về Nghĩa Đô không chỉ để tận hưởng bầu không khí trong lành, nghỉ ngơi trong những gian nhà sàn thoáng mát hướng ra cánh đồng lúa, mà còn được hòa mình trọn vẹn vào nhịp sống thường nhật của người dân bản địa. Từ việc cùng bà con lội suối bắt cá, thu hoạch nông sản trên đồng, thưởng thức những món ẩm thực truyền thống mang đậm hương vị núi rừng như vịt bầu nướng lá mắc mật, cá suối nướng, xôi ngũ sắc, cho đến trải nghiệm tự tay đan lát mây tre hay quây quần bên bếp lửa hồng lắng nghe những làn điệu hát then, tiếng đàn tính ngân vang trong đêm.

Nghĩa Đô còn lưu giữ hơn 1.000 ngôi nhà sàn thích hợp cho phát triển du lịch cộng đồng.

Ghé thăm homestay của gia đình chị Hoàng Thị Kiên và anh Hoàng Văn Bơm ở thôn Mường Kem, chúng tôi cảm nhận rõ cách làm du lịch chân chất mà bài bản của người dân nơi đây. Chị Kiên chia sẻ: “Ban đầu khi mới bắt tay vào làm du lịch cộng đồng, vợ chồng tôi cũng không khỏi bỡ ngỡ, cứ nghĩ phải xây sửa thật hiện đại mới thu hút được khách. Nhưng khi được chính quyền hướng dẫn, chúng tôi hiểu ra rằng du khách tìm về Mường Kem là để tận hưởng sự bình yên và nét văn hóa gốc của người Tày. Gia đình quyết định giữ nguyên kiến trúc nhà sàn truyền thống, chỉ chỉnh trang lại khuôn viên, khu vệ sinh cho sạch sẽ, gọn gàng, dùng chính rau sạch vườn nhà và đặc sản địa phương để đãi khách. Nhờ sự chân thành, mộc mạc ấy mà khách đến rồi lại giới thiệu bạn bè quay trở lại”.

Hồi sinh nghề truyền thống, tạo sinh kế tại chỗ

Sự phát triển của du lịch cộng đồng không chỉ mang lại nguồn thu từ dịch vụ lưu trú, ăn uống cho những gia đình như vợ chồng anh Bơm, chị Kiên mà còn tạo cú hích mạnh mẽ giúp hồi sinh nhiều giá trị văn hóa và nghề thủ công truyền thống. Tiêu biểu nhất là nghề đan lát mây tre của người Tày – một nét đẹp lao động lâu đời vốn từng đứng trước nguy cơ mai một trước sự phổ biến của các vật dụng bằng nhựa tiện lợi.

Nghề đan lát truyền thống của người Tày ở xã Nghĩa Đô.

Từ khi khách du lịch tìm đến ngày càng đông, đôi bàn tay khéo léo của các nghệ nhân và người dân Nghĩa Đô lại có thêm đất diễn. Những chiếc giỏ, chiếc nón, khay trà hay đồ gia dụng tinh xảo được đan từ tre, giang rừng vừa phục vụ đời sống sinh hoạt hằng ngày, vừa trở thành những món quà lưu niệm mộc mạc, thân thiện với môi trường được du khách phương xa đặc biệt ưa chuộng. Sự hồi sinh mạnh mẽ của nghề truyền thống đã góp phần đưa giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp của toàn xã đạt 19 tỷ đồng, tạo việc làm tại chỗ với nguồn thu nhập ổn định cho hơn 1.000 lao động địa phương, đặc biệt là phụ nữ và người cao tuổi.

Hướng tới chuẩn mực du lịch cộng đồng khu vực

Sự kết nối không gian phát triển sau khi sáp nhập địa giới hành chính đã mở ra cơ hội liên kết tuyến điểm đa dạng, hấp dẫn hơn bao giờ hết: kết nối vùng lõi di sản văn hóa Nghĩa Đô với cảnh quan sinh thái rừng núi, đồi quế xanh ngát tại khu vực Tân Tiến, Vĩnh Yên. Nhờ sự đồng lòng chung sức của cộng đồng và nguồn lực hỗ trợ đầu tư hạ tầng thiết yếu từ các chương trình mục tiêu quốc gia, du lịch Nghĩa Đô đã ghi nhận những con số tăng trưởng ấn tượng khi đón khoảng 25.000 lượt khách trong năm 2025, mang về doanh thu ước đạt 21 tỷ đồng.

Du khách trải nghiệm nghề đan lát cùng người dân tại các điểm homestay.

Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Đô cho biết, địa phương vẫn giữ được vẻ đẹp bình dị của một bản làng nơi rẻo cao Tây Bắc với những cánh đồng trải dài, những cánh rừng cọ xanh mát, hệ thống sông suối, thác nước còn nguyên sơ, cùng không gian sinh thái trong lành quanh năm. Địa phương xác định phát triển du lịch cộng đồng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo sinh kế, nâng cao đời sống Nhân dân, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Từ đó, Nghĩa Đô triển khai các giải pháp bảo tồn kiến trúc nhà sàn truyền thống; khôi phục, nâng tầm các lễ hội dân gian; phát triển sản phẩm OCOP; gìn giữ nghề thủ công truyền thống; nâng cao chất lượng dịch vụ homestay; phát triển cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, quản trị điểm đến.

Thời gian tới, cấp ủy và chính quyền địa phương tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ theo chiều sâu, giữ gìn nghiêm ngặt vệ sinh môi trường cảnh quan xanh – sạch – đẹp, đồng thời mở các lớp tập huấn chuẩn hóa kỹ năng đón tiếp, giao tiếp ngoại ngữ cơ bản cho các hộ làm homestay. Đây chính là những bước đi bài bản, vững chắc để Nghĩa Đô từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng làng du lịch cộng đồng đạt chuẩn ASEAN, đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn bền vững của địa phương.