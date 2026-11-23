Sau vụ Ngọ Môn có 8 cửa, Huế chấn chỉnh dùng ảnh AI

TPO - Sau vụ banner quảng cáo sử dụng AI vẽ sai kiến trúc di sản, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Huế yêu cầu các cơ quan, đơn vị kiểm soát chặt hình ảnh tuyên truyền, kịp thời gỡ bỏ sản phẩm sai lệch.

Chiều 23/11, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) TP. Huế cho biết vừa có văn bản đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, phường tăng cường kiểm soát việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong thiết kế, tạo hình ảnh phục vụ tuyên truyền, quảng bá.

Ngọ Môn Huế.

Theo Sở VH-TT-DL Huế, AI góp phần đổi mới hình thức tuyên truyền, quảng bá nhưng hình ảnh do công nghệ này tạo ra có thể chứa những chi tiết thiếu chính xác, sai lệch thực tế, nhất là đối với di tích lịch sử, văn hóa, công trình kiến trúc, nhân vật lịch sử và các yếu tố truyền thống.

Sở yêu cầu các cơ quan, đơn vị kiểm tra, duyệt kỹ sản phẩm có ứng dụng AI trước khi in ấn, lắp đặt, đăng tải hoặc phổ biến đến công chúng; không sử dụng trực tiếp hình ảnh AI tạo ra khi chưa được kiểm chứng, chỉnh sửa.

Đối với di tích, danh lam thắng cảnh, công trình kiến trúc và địa danh cụ thể, cần ưu tiên ảnh chụp thực tế, tư liệu có nguồn gốc rõ ràng. Nếu sử dụng AI để xử lý, bổ trợ thiết kế, phải đối chiếu tư liệu chính xác, không tự ý thêm, bớt hoặc làm biến dạng các chi tiết đặc trưng.

Hình ảnh di sản Huế do AI tạo nên bị sai lệch trên một tấm banner quảng cáo.

Sở cũng yêu cầu kiểm tra các yếu tố lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng, trang phục truyền thống, biểu tượng chính trị, chữ viết, khẩu hiệu, tên sự kiện, thời gian và địa điểm. Khi thuê đơn vị thiết kế, cơ quan chủ trì phải quy định rõ trách nhiệm kiểm tra, chỉnh sửa và duyệt sản phẩm trước khi sử dụng.

Đáng chú ý, các cơ quan, đơn vị phải rà soát sản phẩm tuyên truyền đang sử dụng, đã đăng tải hoặc chuẩn bị phát hành. Nếu phát hiện hình ảnh sai lệch, phải dừng sử dụng, thu hồi, gỡ bỏ hoặc chỉnh sửa, thay thế kịp thời.

Hình ảnh do AI tạo nên được đăng trên một trang Fanpage ở Huế ghi không đúng tên đơn vị hành chính, hiện không có thành phố nào tên là Thừa Thiên Huế.

Trước đó, một banner quảng cáo dịch vụ 5G của nhà mạng viễn thông đặt tại trụ sở trên đường Đống Đa (phường Thuận Hóa, TP. Huế) gây phản ứng do sử dụng hình ảnh AI tái hiện sai kiến trúc di sản.

Cụ thể, Ngọ Môn (Đại Nội Huế) bị thể hiện có 8 cửa thay vì 5; tháp Phước Duyên (chùa Thiên Mụ) có 8 tầng thay vì 7; cầu Trường Tiền có số nhịp vượt quá 12 nhịp hiện hữu. Sau khi nắm thông tin, Sở VH-TT-DL yêu cầu doanh nghiệp tháo dỡ banner để thiết kế, in ấn lại. Đến trưa cùng ngày, đơn vị đã tiến hành tháo dỡ banner quảng cáo có hình ảnh di sản Huế sai lệch thực tế.