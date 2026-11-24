TPO - Giữa không gian Hồ Hoàn Kiếm, những góc phố, mái nhà và nét kiến trúc đặc trưng của Hà Nội xưa được tái hiện, đưa người dân và du khách bước vào hành trình khám phá một Hà Nội hoài niệm.
TPO - Sáng 21/11, Quốc hội thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi) với 467/485 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, có hiệu lực từ 1/7/2027. Theo luật mới, sau 5 năm kể từ ngày trả đủ tiền, chủ nhà ở xã hội được bán theo giá thỏa thuận, nhưng chỉ cho người thuộc diện được mua nhà ở xã hội, thay vì bán cho bất kỳ ai như hiện nay. Quy định này nhằm giữ quỹ nhà cho người thực sự cần, song cũng đặt ra băn khoăn về khả năng chi trả của người mua lại và quyền tài sản của người đã mua.
TPO - Quy hoạch tổng thể TP HC 2025–2050, tầm nhìn 100 năm mở ra mô hình siêu đô thị đa cực với 5 cực động lực và các trụ cột như trung tâm tài chính quốc tế, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và tăng trưởng xanh. Với người trẻ, bản quy hoạch này gắn liền với những kỳ vọng thiết thực về cơ hội nghề nghiệp, môi trường sống và khả năng hiện thực hóa chính sách.
TPO - Tại phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Sen Tài Thu sáng ngày 23/11/2026 của TAND TP Hà Nội, Hội đồng xét xử đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung sau khi ghi nhận sự vắng mặt của một bị cáo do nhập viện cùng nhiều tình tiết cần làm rõ thêm.
TPO - Trung tâm Triển lãm Quy hoạch TP HCM có vốn đầu tư khoảng 800 tỷ đồng chính thức mở cửa đón những vị khách đầu tiên đến tham quan, sáng 23/11 sau 13 năm xây dựng.
TPO - The Dell, The Biarritz, The Redan và The Volcano gây ấn tượng với những nét thiết kế độc đáo, kết hợp hài hòa cùng cảnh quan hồ nước và không gian xanh mát đặc trưng của sân Vinpearl Golf Léman. Mỗi hố đấu mang một dấu ấn riêng, góp phần tạo nên sức hấp dẫn cho cuộc đua vô địch Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast.
TPO - Với những người con xa xứ, ngày trở về đặc biệt hơn khi được đứng giữa lòng TPHCM, ngước nhìn từng trang sử dân tộc hiện rõ qua đêm trình diễn 3D mapping, tối 22/11.
TPO - Một tàu hộ vệ của Hải quân Nga đã bốc cháy, sau đó bị lật úp và chìm một phần tại căn cứ hải quân Benghazi, miền đông Libya, tối 22/11. Giới chức địa phương nghi ngờ con tàu bị tấn công bằng thiết bị không người lái.
TPO - Tối 22/11, buổi tổng duyệt concert "Muôn sắc Việt Nam" diễn ra tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Chương trình kết nối những giá trị di sản với sức sáng tạo đương đại, hướng tới đáp ứng nhu cầu thưởng thức của đông đảo nhân dân và lan tỏa tinh thần “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”.
TPO - Ở tuổi 39, Lionel Messi ghi 26 bàn và có 17 kiến tạo sau 31 trận cho Inter Miami, trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giải Nhà nghề Mỹ (MLS) giành danh hiệu Chiếc giày vàng (Vua phá lưới) ở hai mùa giải liên tiếp 2025 và 2026.
TPO - Hứa lãi 9–13,5%/năm, rút vốn trước hạn, cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu Phạm Thị Hòa cùng đồng phạm bị cáo buộc huy động hơn 1.726 tỷ đồng của 459 nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 757 tỷ đồng. Ngày 23/11, TAND TP Hà Nội xét xử 5 bị cáo trong vụ án.
TPO - Theo đề xuất của UBND TP Hà Nội gửi Chính phủ, khi chuyển tạm hoạt động đón, trả khách từ ga Hà Nội và ga Giáp Bát về ga Phú Xuyên (cách trung tâm khoảng 35 km về phía Nam), hành khách sẽ được bố trí các tuyến xe buýt miễn phí hoạt động 24/24 giờ (24/7) kết nối giữa ga Phú Xuyên và khu vực trung tâm thành phố.
TPO - Từ green khuất sau triền dốc đến mặt green ba tầng hay khu vực putting nhô cao, bốn hố par 3 trên sân Bắc Vinpearl Golf Léman đặt ra những bài toán khác nhau về đường bóng, điểm rơi và khả năng kiểm soát cự ly. Đây cũng là nhóm hố mang dấu ấn kiến trúc riêng tại địa điểm tổ chức Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast.
TPO - Những chùm pháo hoa rực rỡ kết hợp cùng hiệu ứng ánh sáng, âm nhạc và hỏa thuật hứa hẹn tạo nên khoảnh khắc ấn tượng trên bầu trời Mỹ Đình tối 22/11, góp phần làm nóng bầu không khí trước thềm chương trình "Muôn sắc Việt Nam" chính thức diễn ra vào tối 24/11.
TPO - Hơn 82.000 người đã tham gia các cuộc biểu tình tại nhiều thành phố trên khắp nước Pháp hôm thứ Bảy (21/11), tuần thứ sáu liên tiếp, nhằm phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao, dịch vụ công xuống cấp và luật mới mở rộng quyền bảo vệ pháp lý cho cảnh sát.
TPO - Sau một năm thi đấu tại Hàn Quốc, VĐV Yang Jung Soo trở lại Việt Nam và khoác áo đội tuyển TP.HCM tranh tài tại Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast. Golfer sinh ra tại Việt Nam đặt mục tiêu chơi tốt nhất có thể để cạnh tranh chức vô địch trên sân Vinpearl Golf Léman.
TPO - Hàng bánh rán gia truyền hơn 30 năm tuổi chinh phục thực khách bởi lớp vỏ giòn rụm, nhân thịt mộc nhĩ đầy đặn quyện cùng thứ nước sốt chua cay mặn ngọt. Dù mưa hay nắng, quán lúc nào cũng tấp nập người chờ đợi.