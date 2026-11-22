TPO - Ngày hội Thanh niên các dân tộc năm 2026 với chủ đề “Tự hào bản sắc - Kết nối tương lai” mang đến không gian giao lưu văn hóa sôi nổi, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tăng cường tình đoàn kết và trách nhiệm của tuổi trẻ trong gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.
TPO - Festival Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP. Đà Nẵng trở thành không gian kết nối sinh viên với chuyên gia, doanh nghiệp, đưa ý tưởng nghiên cứu đến gần hơn với thực tiễn.
TPO - Từ kính thực tế ảo VR đến kiosk tra cứu thông tin, công nghệ hiện đại đang mang đến cho người trẻ cách khám phá di sản Hồ Chí Minh sinh động, mới mẻ tại Nghệ An.
TPO - Tuổi trẻ Hà Tĩnh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 95 năm ngày hy sinh của Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng, góp phần lan tỏa lý tưởng cách mạng, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ.
Chị Võ Đặng Ý Thơ, quê ở tỉnh Gia Lai tự tay lái ô tô chở chồng vượt hơn 200km trong ngày tân hôn. Câu chuyện thú vị của cặp đôi trẻ thu hút sự chú ý trên nền tảng số.
Sáng 21/11, “vũ trụ” COSMOS BIGBANG 20TH ANNIVERSARY MEDIA EXHIBITION IN HO CHI MINH CITY chính thức mở cửa, đưa những V.I.P đầu tiên bước vào hành trình xuyên không gian và thời gian cùng BIGBANG.
TPO - Trong chương trình Chung kết Brendon I Shine diễn ra ngày 20/11, Trần Đỗ Hồ Lâm gây chú ý với màn trình diễn kết hợp sáo trúc, guitar điện và trống jazz. Tiết mục được dàn dựng như một câu chuyện âm nhạc, đưa khán giả đi từ âm hưởng dân gian đến hào khí Việt Nam.
TPO - Nhân dịp 95 năm ngày hy sinh của Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng, tuổi trẻ Hà Tĩnh tổ chức khánh thành nhà nhân ái và kết nạp 95 đoàn viên mới.
TPO - Tại Trường THCS Lý Nhơn, các đơn vị cải thiện không gian thư viện, bổ sung khoảng 300 đầu sách cùng các trang thiết bị phục vụ hoạt động đọc sách, học tập và sinh hoạt của học sinh.
TPO - Các kiến nghị của đại biểu trẻ em trong phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ III - năm 2026 sẽ được rà soát, góp ý từ góc độ chuyên môn và thực tiễn quản lý, hướng tới những đề xuất thiết thực về xây dựng môi trường số an toàn, thân thiện.
TPO - Tại sự kiện “Hành trình lan tỏa tình yêu tiếng Việt” ở Văn Miếu – Quốc Tử Giám, hàng trăm bạn trẻ, khách mời đã hòa mình vào cuộc thi Vua Tiếng Việt cùng chuỗi trải nghiệm ý nghĩa. Ở đó, tình yêu tiếng mẹ đẻ được khơi dậy tự nhiên qua từng vần thơ, câu đố và lan tỏa mạnh mẽ như dòng chảy bất tận của văn hóa Việt.
TPO - Gần 10 năm gắn bó với công tác Đội tại vùng biên Nghệ An, thầy Nguyễn Trọng Hưng (giáo viên kiêm Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học và THCS Thanh Thủy) không chỉ sát sao với học trò mà còn bền bỉ kết nối nguồn lực, tiếp sức cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.
TPO - Được tuyển chọn từ gần 100 hồ sơ đề cử, 50 nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2026 vừa được vinh danh trong buổi lễ trang trọng do Thành Đoàn Quảng Ninh tổ chức. Họ là đại diện cho thế hệ thầy cô trẻ năng động, trách nhiệm và giàu lòng nhân ái trong sự nghiệp giáo dục.
Trong lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của Học viện Âm nhạc quốc gia, thạc sĩ Vũ Diệu Thảo đã biểu diễn các tác phẩm độc tấu tì bà ‘Khoả nước sông trăng’ vừa vinh dự nhận 2 giải thưởng lớn dành tặng các thầy cô giáo của mình.
Các bạn! Mỗi lần tôi ghé sát mắt vào trang giấy hay màn hình điện thoại để mượn những con chữ trải lòng cùng bạn đọc là một lần tôi nhớ về cô, nhớ về đôi bàn tay dịu dàng, ấm áp đã giúp tôi viết nên trang mới của cuộc đời. Có lẽ suốt những năm tháng tuổi thơ, hiện tại và cả sau này tôi vẫn sẽ không quên được cái ngày đó - một dấu mốc quan trọng trong hành trình thay đổi số phận của tôi.
TPO - Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn đến thăm GS.TS, Nhà giáo ưu tú Trần Minh Tú - người có nhiều năm gắn bó với công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.
TPO - Ngày 19/11, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức Chương trình “Hiến máu tình nguyện 2026” với thông điệp “Sắc xanh kết nối – Giọt hồng sẻ chia”, thu hút gần 400 cán bộ, đoàn viên, thanh niên và người lao động trong toàn tập đoàn tham gia, tiếp nhận 352 đơn vị máu.