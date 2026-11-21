Người trẻ Huế tiếp nối dòng chảy văn hóa

TPO - Ngày hội "Huế trong tim tôi" tạo không gian để đoàn viên, thanh niên trải nghiệm di sản, làng nghề, nghệ thuật truyền thống, đồng thời tìm cách làm mới việc lan tỏa văn hóa Huế trong đời sống đương đại.

Ngày 21/11, Thành Đoàn Huế, Hội LHTN Việt Nam thành phố khai mạc ngày hội Huế trong tim tôi với chủ đề Người trẻ tiếp nối dòng chảy văn hóa.

Một trong những điểm nhấn của ngày hội là không gian trải nghiệm văn hóa và làng nghề truyền thống Chạm tinh hoa Huế, được thiết kế thành 4 khu vực gồm Sắc Huế khởi nghiệp, Vị Huế, Chạm nghề Huế và Tái sinh sắc xanh.

Giới trẻ Huế hào hứng với ngày hội Huế trong tôi

Tại đây, đoàn viên, thanh niên được khám phá ẩm thực, tìm hiểu các sản phẩm khởi nghiệp gắn với văn hóa địa phương, trực tiếp trải nghiệm làm sản phẩm thủ công truyền thống và giao lưu với nghệ nhân. Các mô hình sáng tạo thân thiện với môi trường cũng được giới thiệu, tạo thêm góc nhìn về khả năng kết hợp giữa giá trị truyền thống và xu hướng phát triển hiện đại.

Chương trình Passport trải nghiệm văn hóa Huế được tổ chức nhằm tăng tính tương tác, khuyến khích người trẻ chủ động khám phá các không gian văn hóa và nhận quà từ đơn vị đồng hành.

Khám phá các không gian văn hóa Huế bằng thực tế ảo.

Phát biểu khai mạc, anh Nguyễn Thanh Hoài - Bí thư Thành Đoàn Huế, cho rằng văn hóa Huế không chỉ hiện diện trong những di sản nổi tiếng mà còn nằm trong những điều bình dị như lời ăn tiếng nói, món ăn gia đình, tiếng đàn, giọng ca được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Theo anh Hoài, điều quan trọng là giúp người trẻ hiểu về những con người đang âm thầm giữ nghề, truyền nghề, từ đó có thêm chất liệu để kể câu chuyện văn hóa quê hương bằng chính tiếng nói và cách tiếp cận của thế hệ mình. Mỗi đoàn viên, thanh niên cũng cần chọn một việc làm cụ thể để góp phần gìn giữ, lan tỏa văn hóa Huế, dù chỉ bắt đầu từ việc ghi lại câu chuyện của một nghệ nhân hay thực hiện video giới thiệu làng nghề địa phương.

Giao lưu với nghệ nhân làm nghề thủ công chằm nón lá truyền thống Huế.

Trong khuôn khổ ngày hội, diễn đàn Tuổi trẻ với cách tiếp cận mới với văn hóa Huế quy tụ các nhà nghiên cứu, chuyên gia và đại diện doanh nghiệp công nghệ, tập trung trao đổi về ứng dụng công nghệ, phát triển sản phẩm sáng tạo từ di sản, đổi mới phương thức truyền thông và kể chuyện văn hóa phù hợp với xu hướng tiếp nhận của giới trẻ, nhưng vẫn bảo đảm tôn trọng những giá trị nguyên bản.

Đáng chú ý, chương trình giao lưu nghệ thuật và tọa đàm Ca Huế - Thanh âm di sản, nhịp cầu tuổi trẻ mang đến không gian thưởng thức nghệ thuật truyền thống và lắng nghe những câu chuyện giữ nghề, truyền nghề từ các nghệ nhân, nghệ sĩ.

Trực tiếp trải nghiệm làm sản phẩm thủ công truyền thống Huế.

Dịp này, ban tổ chức trao giải cho 7 thí sinh xuất sắc trong cuộc thi trực tuyến Huế ơi, thử tài! - 7 ngày, 7 thử thách. Diễn ra từ ngày 14 đến 20/11, cuộc thi ghi nhận hàng nghìn lượt dự thi tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và con người Huế, góp phần đưa hoạt động giáo dục truyền thống đến gần hơn với thanh niên trên nền tảng số.