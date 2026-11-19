Tuổi trẻ VNPT sẻ chia 'giọt hồng' vì cộng đồng

TPO - Ngày 19/11, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức Chương trình “Hiến máu tình nguyện 2026” với thông điệp “Sắc xanh kết nối – Giọt hồng sẻ chia”, thu hút gần 400 cán bộ, đoàn viên, thanh niên và người lao động trong toàn tập đoàn tham gia, tiếp nhận 352 đơn vị máu.

Tham dự chương trình có ông Hoàng Đức Sơn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn VNPT, cùng đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên và người lao động hưởng ứng hoạt động hiến máu tình nguyện.

Không chỉ là hoạt động thiện nguyện thiết thực, chương trình còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sẻ chia và truyền thống tương thân tương ái của người VNPT đối với cộng đồng. Mỗi đơn vị máu được trao đi không chỉ góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị mà còn mang đến cơ hội sống và hy vọng cho những người bệnh đang cần được giúp đỡ.

Cán bộ, đoàn viên, thanh niên VNPT tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện.

Chia sẻ tại chương trình, anh Nguyễn Quang Long - Bí thư Đoàn Thanh niên VNPT nhấn mạnh, hiến máu tình nguyện là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Chương trình góp phần phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên và người lao động Tập đoàn.

Điểm mới của chương trình năm nay là hoạt động giao lưu, thử thách mini game với các câu hỏi về hiến máu tình nguyện. Qua hình thức hỏi đáp tương tác cùng những phần quà hấp dẫn, người tham gia được tìm hiểu thêm về điều kiện, quy trình hiến máu an toàn và lợi ích của việc hiến máu. Đồng thời, chương trình cũng cung cấp kiến thức chăm sóc sức khỏe trước và sau khi hiến máu.

Hoạt động không chỉ tạo không khí vui tươi, sôi nổi mà còn góp phần nâng cao nhận thức, khuyến khích mỗi người chủ động tham gia hiến máu thường xuyên.

Lãnh đạo tập đoàn và đoàn thanh niên VNPT tặng hoa cảm ơn người hiến máu tình nguyện.

Đáng chú ý, chương trình không chỉ dừng lại ở việc vận động hiến máu mà còn góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của VNPT, trong đó nổi bật là tinh thần nghĩa tình, trách nhiệm và sẻ chia. Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ VNPT trong các hoạt động an sinh xã hội.

Với 352 đơn vị máu được tiếp nhận, chương trình đã góp thêm nguồn lực quý giá cho công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng.