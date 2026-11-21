Hàng trăm đầu sách cùng nhiều thiết bị học tập đến với học trò vùng xa TPHCM

TPO - Tại Trường THCS Lý Nhơn, các đơn vị cải thiện không gian thư viện, bổ sung khoảng 300 đầu sách cùng các trang thiết bị phục vụ hoạt động đọc sách, học tập và sinh hoạt của học sinh.

Ngày 20/11, Hội đồng Đội TPHCM phối hợp VinaCapital Foundation cùng các đơn vị đồng hành đã tổ chức bàn giao công trình nâng cấp, bổ sung nguồn sách và trang thiết bị thư viện tại Trường THCS Lý Nhơn, xã An Thới Đông, TPHCM.

Công trình góp phần cải thiện điều kiện học tập, tạo thêm không gian sinh hoạt văn hóa lành mạnh, bổ ích, khuyến khích đội viên, học sinh hình thành thói quen đọc sách, phát huy tinh thần tự học, chủ động tìm tòi và khám phá tri thức.

Thành Đoàn - Hội đồng Đội TPHCM cùng các đơn vị đồng hành trao công trình ý nghĩa tặng thầy và trò Trường THCS Lý Nhơn. Ảnh: BTC

Đây là một trong 3 công trình thuộc Dự án “Nâng cấp và bổ sung thư viện cho trường” được thực hiện tại Trường THCS - THPT Thạnh An, Trường THCS Lý Nhơn và Trường THCS Cần Giờ, với tổng giá trị dự kiến gần 257 triệu đồng, hướng đến phục vụ khoảng 4.500 học sinh và 150-200 giáo viên, cán bộ quản lý tại các trường.

Theo nội dung phối hợp, dự án dự kiến bổ sung hơn 900 đầu sách cho 3 thư viện, trang bị 12 kệ sách, 12 bộ bàn ghế đọc sách, 3 tivi 65 inch; đồng thời cải tạo, chỉnh trang không gian thư viện và tổ chức các hoạt động giới thiệu sách, khuyến khích học sinh đọc sách.

Công trình có sự phối hợp giữa tổ chức Đoàn - Đội và các đơn vị đồng hành trong việc huy động nguồn lực xã hội chăm lo cho thiếu nhi, nhất là tại các địa bàn còn khó khăn về điều kiện học tập và tiếp cận các nguồn tài liệu, tri thức.

Riêng tại Trường THCS Lý Nhơn, công trình tập trung cải thiện không gian thư viện, bổ sung khoảng 300 đầu sách cùng các trang thiết bị phục vụ hoạt động đọc sách, học tập và sinh hoạt của học sinh.

Các em học sinh háo hức trải nghiệm không gian học tập mới vừa được khánh thành.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức triển khai các hoạt động trải nghiệm, giao lưu tại không gian thư viện với sự tham gia của học sinh và lực lượng tình nguyện viên.

Thông qua công trình ý nghĩa này, Thành Đoàn - Hội đồng Đội TPHCM tiếp tục cụ thể hóa các nội dung chăm lo, giáo dục thiếu nhi, tạo môi trường để đội viên, học sinh được học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện.

Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TPHCM Trịnh Thị Hiền Trân gửi gắm với thầy và trò nhà trường.

Phát biểu tại chương trình, chị Trịnh Thị Hiền Trân - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TPHCM - cho biết, công trình được bàn giao đúng dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) và trong những ngày cả nước hướng đến Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) càng thêm ý nghĩa khi đất nước ta xác định phát triển văn hóa đọc không chỉ là khuyến khích các em đọc nhiều sách hơn, mà còn là bồi dưỡng tâm hồn, hình thành nhân cách, nuôi dưỡng tinh thần tự học và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ.

Chị Trân mong rằng từ những thư viện được nâng cấp sẽ có thêm nhiều cuốn sách được mở ra, nhiều ý tưởng được hình thành và nhiều ước mơ của các em học sinh được nuôi dưỡng. Đồng thời nhà trường sẽ tiếp tục khai thác, phát huy hiệu quả công trình, gắn hoạt động thư viện với các phong trào của Liên đội, hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sách, để thư viện thực sự trở thành không gian văn hóa gần gũi, bổ ích đối với các em học sinh.