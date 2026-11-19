Quà tri ân thầy cô đắt hàng

TPO - Không khí mua sắm quà tặng thầy cô đang nóng lên tại nhiều nhà sách, cửa hàng và siêu thị ở TPHCM. Năm nay người tiêu dùng có xu hướng ưu tiên quà thiết thực, có tính ứng dụng với giá hợp lý.

Trưa 19/11, nhiều nhà sách, siêu thị tại TPHCM nhộn nhịp khách tìm mua quà tặng thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Không ít phụ huynh tranh thủ giờ nghỉ trưa hoặc sau khi đón con từ trường về để ghé các cửa hàng, lựa chọn món quà gửi đến những người đã đồng hành cùng con trong học tập.

Khu vực trưng bày các sản phẩm quà tặng tri ân thầy cô luôn nhộn nhịp trong những ngày gần đây

Tại các điểm bán, quà tặng 20/11 được bày bán khá phong phú. Những bó hoa tươi, chậu bonsai nhỏ, hoa len, hoa sáp, búp bê bông, bút viết, sổ tay, túi xách, vải vóc, bình giữ nhiệt hay các sản phẩm hóa mỹ phẩm đều có mặt trên kệ. Nhiều mặt hàng có giá dưới 300.000 đồng, tạo thêm lựa chọn cho người mua trong mùa tri ân.

Quà thiết thực lên ngôi

Chị Minh Hà (ngụ phường Bình Phú) đưa con gái đến chọn quà tặng thầy cô cho biết, năm nay có khá nhiều sản phẩm để lựa chọn, từ những món quà truyền thống đến các mặt hàng mới, bắt mắt và tiện dụng.

Những món quà thiết thực, ý nghĩa, vừa túi tiền được ưu tiên lựa chọn

“Ngoài học chính khóa trên trường, con tôi còn theo nhiều lớp phụ đạo khác như võ, vẽ, đàn… Các thầy cô dù ở bất cứ môn học nào cũng đều hướng dẫn tận tình. Vì vậy, một món quà nhân ngày 20/11 không chỉ mang ý nghĩa tri ân, mà còn là cách hướng cho các con lòng biết ơn đối với người thầy đã chỉ bảo, dìu dắt mình nên người”, chị Hà chia sẻ.

Chị Hà còn dự định sẽ cùng con viết thiệp tay gửi kèm món quà. Với chị, món quà không cần quá đắt tiền, quan trọng là thể hiện được tình cảm và sự trân trọng dành cho thầy cô.

Anh Đức Phúc (chủ một cửa hàng quà tặng tại phường An Lạc) cho biết, vài ngày trở lại đây, lượng khách hỏi mua quà tặng thầy cô bắt đầu tăng. Thay vì chỉ chú trọng hình thức, nhiều khách hàng ưu tiên những sản phẩm có tính ứng dụng cao, mức giá vừa phải.

Các phần quà được chăm chút tỉ mỉ nhưng giá chỉ dưới 300.000 đồng được khách chọn nhiều hơn

“Năm nay, phụ huynh chọn quà khá kỹ, hỏi giá, so sánh giữa các sản phẩm rồi mới quyết định. Những món quà thiết thực, thầy cô có thể sử dụng thường xuyên được quan tâm nhiều hơn”, anh Phúc nói.

Các mặt hàng truyền thống như hoa tươi, thiệp chúc mừng, khăn lụa, cà vạt, sổ tay, bút viết cao cấp vẫn giữ sức hút nhờ tính trang trọng và dễ lựa chọn. Trong khi đó, những sản phẩm thủ công mỹ nghệ, tranh treo tường, đồ lưu niệm in hình cá nhân hoặc tên giáo viên được nhiều người tìm mua để tạo dấu ấn riêng…

Siêu thị tung khuyến mãi đón mùa tri ân

Không chỉ các cửa hàng quà tặng, hệ thống bán lẻ cũng bước vào mùa kinh doanh sôi động dịp 20/11 với hàng loạt chương trình ưu đãi. Nhiều nhóm hàng được đưa vào danh mục quà tặng, từ sản phẩm chăm sóc cá nhân, đồ gia dụng đến thời trang, phụ kiện và thực phẩm.

Siêu thị dành hẳn khu vực riêng ngay trung tâm, bày các sản phẩm quà tặng dịp 20/11

Hệ thống đại siêu thị GO! trên toàn quốc triển khai chương trình “Trao tri ân - Bùng ưu đãi”, mang đến hàng trăm sản phẩm giảm giá trên nhiều ngành hàng. Trong đó, các sản phẩm chăm sóc cá nhân có mức ưu đãi đến 41%, cùng chương trình mua 2 tính 1 được giới thiệu như lựa chọn quà tặng thiết thực dành cho thầy cô.

Hệ thống siêu thị thuộc Saigon Co.op cũng giới thiệu nhiều nhóm hàng có thể lựa chọn làm quà tặng, từ chăm sóc cá nhân, đồ gia dụng đến thời trang, phụ kiện với giá cả hấp dẫn với mức giảm giá từ 20 -40% đối với hóa mỹ phẩm giảm và 50% đối với nhóm quà tặng đồ gia dụng.

Ngoài ra, một số loại trái cây nhập khẩu như táo, kiwi, quýt cũng được đưa vào chương trình ưu đãi. Khách hàng có thể mua từng loại hoặc kết hợp thành giỏ quà theo ý muốn.

Ngày 20/11 không chỉ là dịp tri ân những người đưa đò thầm lặng, mà còn là truyền thống "tôn sư trọng đạo" của dân tộc

Những hệ thống khác như SATRA, Emart, Lotte, Aeon, MM Mega Market… cũng tràn ngập các chương trình khuyến mãi, giảm giá dịp 20/11. Theo các siêu thị, những chương trình ưu đãi được thiết kế nhằm chia sẻ áp lực chi tiêu với người tiêu dùng, trong đó có nhiều gia đình đang chuẩn bị quà tri ân thầy cô dịp 20/11. Bên cạnh giảm giá trực tiếp, hệ thống chú trọng đa dạng hóa các nhóm hàng, bổ sung bộ quà đóng gói sẵn, sản phẩm chăm sóc cá nhân, đồ gia dụng và thời trang ở nhiều mức giá để phụ huynh dễ dàng lựa chọn.