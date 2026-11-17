TPO - Không cần chen chân giữa dòng người tan tầm hay tất bật xách giỏ đi chợ, nhiều người tiêu dùng nay chỉ cần vài thao tác trên điện thoại là có thể mua đủ thứ. Đi siêu thị trên mạng đang dần thay đổi thói quen mua sắm và mở ra cuộc đua mới giữa các nhà bán lẻ.