TPO - Những ngày qua, đại lộ Mai Chí Thọ thường xuyên phải đón nhận lượng phương tiện tăng đột biến dẫn đến tình trạng ùn ứ kéo dài, dù không phải khung giờ cao điểm. Ô tô, xe máy xếp hàng dài, có thời điểm phải chờ 2-3 pha đèn tín hiệu mới qua được các giao lộ.
TPO - Ngày 17/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM tổ chức buổi họp mặt với các nhà giáo là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2026).
TPO - TPHCM vừa chính thức khởi động dự án đầu tiên trong 4 dự án chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam kênh Đôi, với tổng vốn gần 48.980 tỷ đồng từ ngân sách thành phố sau khi được HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 thông qua chủ trương đầu tư tại kỳ họp thứ 5.
TPO - Người dân TPHCM sẽ được thưởng thức pháo hoa trong 15 phút tại ba địa điểm vào tối 24/11, nhân Ngày Văn hóa Việt Nam. Dịp này, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ một ngày.
TPO - TPHCM và Nam Bộ ngày 16/11 được dự báo có nắng, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C. Chiều tối và đêm, mưa rào và dông có thể xuất hiện tại một số nơi.
TPO - HĐND TP Đồng Nai vừa thông qua nghị quyết mức hỗ trợ cho người dân phải di dời khỏi các bè cá trên sông Đồng Nai và sông Cái với mức hỗ trợ 8 triệu đồng/hộ/tháng tiền thuê nhà trong 6 tháng và 4,5 triệu đồng/nhân khẩu.
TPO - Trong năm 2026, Ban Tổ chức giải thưởng tiếp nhận 1.645 hồ sơ giới thiệu từ 158 đơn vị, 349 trường học. Qua quá trình xét chọn, thẩm định, Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM quyết định tuyên dương 1.113 nhà giáo trẻ tiêu biểu TPHCM.
TPO - Từ trải nghiệm công nghệ, sáng tạo nội dung đến các hoạt động mua sắm cuối năm, TPHCM đang trở nên sôi động với hàng loạt sự kiện hấp dẫn. Đặc biệt, chương trình còn thu hút người trẻ bởi những trải nghiệm mới lạ cùng cơ hội nhận quà chỉ bằng vài thao tác check-in đơn giản.
TPO - Từ phản ánh qua ứng dụng VNeTraffic, CSGT TPHCM xác minh, xử lý tài xế xe ben chạy ngược chiều trên đường Tạo Lực, đối diện mức phạt đến 20 triệu đồng.
TPO - Không cần chen chân giữa dòng người tan tầm hay tất bật xách giỏ đi chợ, nhiều người tiêu dùng nay chỉ cần vài thao tác trên điện thoại là có thể mua đủ thứ. Đi siêu thị trên mạng đang dần thay đổi thói quen mua sắm và mở ra cuộc đua mới giữa các nhà bán lẻ.
TPO - TPHCM đang xây dựng chính sách hỗ trợ người học tại các cơ sở giáo dục công lập tham gia miễn phí các hoạt động tiếng Anh, Tin học, AI, STEM, kỹ năng sống, thể thao, nghệ thuật. Tiền ăn bán trú cũng nằm trong nội dung dự kiến được ngân sách hỗ trợ.
TPO - Không đợi đến Black Friday 27/11, ngay trưa thứ Sáu ngày 13/11, rất nhiều người tiêu dùng đã tìm đến các trung tâm thương mại tại TPHCM để chọn mua các mặt hàng thời trang cao cấp giảm giá.
TPO - Khảo sát một số doanh nghiệp sản xuất thiết bị bay không người lái, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã đưa ra những chỉ đạo nóng nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách hỗ trợ nhà đầu tư.
TPO - Sau khi tiếp nhận khu nhà đất hơn 5.200m2 tại số 3 Công trường Quốc tế (khu vực Hồ Con Rùa, TPHCM), Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) định hướng cải tạo, bảo tồn kiến trúc hiện hữu để phát triển thành quảng trường Tri thức, mở không gian trải nghiệm khoa học, nghệ thuật và sinh hoạt cộng đồng cho người dân, học sinh.
TPO - Sở Nội vụ TPHCM dự báo doanh nghiệp trên địa bàn cần tuyển thêm 45.000-50.000 lao động từ nay đến giáp Tết Nguyên đán 2027. Riêng ngành xây dựng, dù mức thu nhập cho vị trí kỹ thuật, chuyên môn có thể đạt 20 triệu đồng/tháng, các nhà thầu vẫn khó giữ chân người lao động.
TPO - Thực hiện chủ trương cử bác sĩ luân phiên hỗ trợ trạm y tế xã, phường, đặc khu của Sở Y tế TP.HCM, từ tháng 11/2026, Viện Y Dược học Dân tộc TP.HCM kết nối với Trạm Y tế phường Tân Thành, chính thức ra mắt phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền tại Điểm y tế Sông Xoài.
TPO - Còn gần 3 tháng nữa mới đến Tết Đinh Mùi 2027 nhưng nhiều siêu thị đã bắt đầu chào hàng Tết, tăng lượng hàng hóa trên quầy kệ. Doanh nghiệp sản xuất cũng tất bật chuẩn bị nguyên liệu, tăng công suất để đón mùa mua sắm lớn nhất năm.