TPHCM họp dân, khởi động 'siêu dự án' gần 49.000 tỷ đồng

TPO - TPHCM vừa chính thức khởi động dự án đầu tiên trong 4 dự án chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam kênh Đôi, với tổng vốn gần 48.980 tỷ đồng từ ngân sách thành phố sau khi được HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 thông qua chủ trương đầu tư tại kỳ họp thứ 5.

Ngày 17/11, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chánh Hưng, TPHCM tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thu hồi đất thực hiện dự án chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam kênh Đôi đoạn 1 (từ cầu Rạch Ông đến cầu Mật).

Bờ Nam kênh Đôi nhìn từ cầu Chánh Hưng. Dự án chỉnh trang đoạn 1 ảnh hưởng đến 944 trường hợp, trong đó 860 trường hợp giải tỏa trắng, 84 trường hợp giải tỏa một phần

Tại hội nghị, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM (chủ đầu tư) thông tin dự án đến người dân.

Theo đó, dự án có tổng mức đầu tư hơn 6.870 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng hơn 6.355 tỷ đồng. Dự án triển khai giai đoạn 2026-2031. TPHCM sẽ di dời, bố trí tái định cư cho 860 hộ dân đang sinh sống trong các khu nhà ven và trên kênh trong phạm vi dự án.

Về quy mô, dự án xây dựng khoảng 1,2 km kè phía bờ Nam kênh Đôi; mở rộng đường Phạm Thế Hiển dọc bờ Nam kênh Đôi (rộng 30 m); xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên tuyến; xây dựng công viên cây xanh - thể dục thể thao dọc kênh Đôi.

UBND TPHCM đã phân bổ quỹ nhà tái định cư cho dự án tại khu đất số 400 Nguyễn Duy. Hiện nay, dự án xây dựng khu nhà ở tái định cư đang tiến hành lập chủ trương đầu tư.

Người dân trong khu vực dự án nêu ý kiến về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Tại hội nghị, người dân trong khu vực dự án nêu ý kiến về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Trong đó, người dân mong muốn giá bồi thường thỏa đáng để bảo đảm tái định cư, lo chỗ ở mới nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Chánh Hưng cho biết, theo bảng giá đất của thành phố, mặt tiền đường Phạm Thế Hiển có giá 99 triệu đồng/m2. Tuy vậy, mức giá đề xuất xây dựng dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sẽ cao hơn khá nhiều so với bảng giá đất.

Ông Đoàn Văn Bàn - Trưởng Phòng Bồi thường và phát triển quỹ đất, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Chánh Hưng, thông tin chính sách bồi thường tại dự án

Theo kế hoạch, việc ban hành và gửi thông báo thu hồi đất đến các hộ dân sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ 20/11 đến 5/12.

Trong hai ngày 18 và 19/11, phường Chánh Hưng sẽ tiếp tục tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thu hồi đất thực hiện dự án chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam kênh Đôi đoạn 2 (từ cầu Mật đến cầu Hiệp Ân). Dự án này có tổng mức đầu tư hơn 13.608 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng là hơn 10.000 tỷ đồng.

Dự án thực hiện trong giai đoạn 2026-2031, ảnh hưởng đến 2.060 trường hợp, trong đó 2.042 trường hợp giải tỏa toàn phần và 18 trường hợp giải tỏa một phần. Về quy mô, dự án xây dựng khoảng 2,1 km kè phía bờ Nam kênh Đôi; mở rộng đường Phạm Thế Hiển dọc bờ Nam kênh Đôi (rộng 30 m); xây dựng mở rộng cầu Mật, cầu Hiệp Ân…