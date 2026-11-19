Giá hoa tăng vùn vụt, người mua đông nghịt trước ngày 20/11

TPO - Càng về khuya ngày 19/11, số lượng người tìm mua hoa tươi càng nhiều. Vì vậy đến 20 giờ các chủ hàng vẫn tiếp tục nhập thêm hoa và giá hoa không ngừng tăng.

Theo ghi nhận cùa phóng viên Tiền Phong vào tối 19/11, tại một số cửa hàng hoa ở khu vực phường Bảy Hiền và phường Tân Sơn không ngừng tăng. Cụ thể, một bó hoa tươi cỡ trung, có hoa hồng và hoa ly kép, giá 400.000 đồng/bó vào chiều 19/11. Đến tối cùng ngày, cũng bó hoa này tăng lên 20.000 đồng thành 420.000 đồng/bó.

Một gian hàng hoa tươi trên đường Xuân Hồng (phường Bảy Hiền) có giá bán đồng giá 300.000 đồng/bó hoa, cắm tại chỗ. Theo chủ gian hàng, càng về khuya, số lượng người tìm mua hoa tươi càng nhiều. Vì vậy đến 20 giờ vẫn nhập thêm hoa để làm kịp đơn.

“Đây là giá bán của ngày hôm nay, ngày mai chắc chắn giá sẽ cao hơn hoặc không cũng có thể không còn hoa để mua. Mặc dù thị trường hoa có nhiều mẫu mã đa dạng nhưng hoa tươi truyền thống vẫn được rất nhiều phụ huynh và sinh viên lựa chọn”, chủ hàng hoa chia sẻ.

Hoa tươi đồng giá 300.000 đồng/ bó được bán vào tối 19/11

Trao đổi về giá hoa tươi năm nay, anh Thành Phước, chủ cửa hàng hoa tươi trên đường Nguyễn Ảnh Thủ (xã Bà Điểm) cho biết mỗi dịp cao điểm, giá hoa mua sỉ tăng gấp 2, gấp 3, chính vì vậy giá hoa bán lẻ đội lên rất cao.

Ví dụ, ngày thường, mỗi bó hoa hồng đỏ (loại 50 hoa/bó) có giá dao động từ 80.000 đến 120.000 đồng thì dịp này tăng lên hơn 300.000 đồng. Hoa hồng vàng có giá “mềm” hơn nhưng cũng tầm ở ngưỡng từ 250.000 đồng/ bó.

Dịp này, nhiều sinh viên và mẹ bỉm sữa cũng tận dụng “thời cơ” kinh doanh, mua hoa sỉ về bán lẻ. Với mỗi hoa bán lẻ, giá khoảng 10.000 đến 20.000 đồng /hoa.

Dù giá bán đã hơn 300.000 đồng/ bó, nhưng hoa hồng đỏ truyền thống vẫn "khát" hàng dịp này

Giỏ hoa tươi có giá 500.000 đồng. Để kịp đơn hàng tăng vọt, trong đêm nay, nhiều cửa hàng hoa phải sáng đèn xuyên đêm.

Nhiều kiểu hoa kết hợp

Dọc tuyến đường Nguyễn Ảnh Thủ, đoạn qua trường THCS Hà Huy Tập, rất nhiều phụ huynh chở con tìm mua quà tặng cho giáo viên. Các quầy quà tặng bày trí màu sắc, đèn nhấp nháy, giá hoa giả dao động từ 20.000 đồng đến vài trăm nghìn đồng.

Dọc tuyến đường Nguyễn Ảnh Thủ đông nghịt người mua hoa về đêm. Đây là tuyến đường tập trung nhiều xe hoa giả và quà lưu niệm nhất ở khu vực.

Gian hàng hoa và quà lưu niệm trên đường Trường Chinh bày trí nhiều màu sắc

Tùy thuộc vào lứa tuổi của giáo viên và cấp học của con, phụ huynh lựa chọn những món quà phù hơp nhất. Nhiều người mất hàng giờ chỉ để lựa món quà ưng ý nhất.

Chị Minh Nguyệt (xã Đông Thạnh) cho biết con gái dự định mua 2 bó hoa tặng cho cô giáo chủ nhiệm và cô bảo mẫu. “Mỗi năm chỉ có một dịp thế này để tri ân, món quà không đáng bao nhiêu tiền nhưng là cách để dạy con nhỏ truyền thông biết ơn, tôn sư trọng đạo”, chị Nguyệt bày tỏ.

Theo anh Hồng Ánh, chủ tiệm quà lưu niệm ở đường Lý Thường Kiệt, học sinh THPT và phụ huynh thích tặng những món quà truyền thống, thực tế như hoa tươi, giỏ trái cây, yến chưng sẵn, mỹ phẩm, sữa tắm, nước hoa,…Tuy nhiên, giá thành của những món quà này khá cao.

Với học sinh tiểu học và THCS, các em thích chọn những món quà nhiều màu sắc, làm thủ công như chậu hoa làm bằng len, hoa sáp, hoa lụa, hoa làm từ kẹo,…

Học sinh trường THPT Nguyễn Hữu Cầu chọn hoa cho giáo viên. Quầy hàng trưng bày nhiều túi quà kết hợp hoa và gấu bông.

Bó hoa giấy thủ công giá 320.000 đồng

Giỏ quà từ hoa sen đá được nhiều học sinh lựa chọn vì khả năng sống bền bỉ, dễ trồng.

Các chủ cửa hàng nhận xét xu hướng lựa chọn quà tặng năm nay chú trọng sự tinh tế, thiết thực, phù hợp túi tiền. Ngoài ra, một số mẫu hoa sen đá, giỏ quà từ trứng gà cũng là điểm nhấn độc lạ trong dịp 20/11 năm nay.