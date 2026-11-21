Giải tỏa, di dời hơn 6.000 hộ dân

Tại Kỳ họp thứ 5, HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua chủ trương đầu tư 4 dự án chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam kênh Đôi, từ cầu Rạch Ông (phường Chánh Hưng) đến hết tuyến bờ Nam kênh Đôi (phường Bình Đông).

Tổng chiều dài khu vực chỉnh trang khoảng 8,8 km. Các dự án tập trung di dời nhà ở ven kênh, xây dựng kè, mở rộng đường Phạm Thế Hiển, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, công viên cây xanh và các công trình giao thông, góp phần cải thiện điều kiện sống, môi trường và khả năng tiêu thoát nước.

Cụ thể, đoạn từ cầu Rạch Ông đến cầu Mật dài khoảng 1,2 km, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 6.870 tỷ đồng; thu hồi khoảng 6,13 ha đất, ảnh hưởng khoảng 944 trường hợp.

Đoạn từ cầu Mật đến cầu Hiệp Ân dài khoảng 2,1 km, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 13.608 tỷ đồng; thu hồi khoảng 11,01 ha đất, ảnh hưởng khoảng 2.060 trường hợp, trong đó 2.042 trường hợp giải tỏa toàn phần và 18 trường hợp giải tỏa một phần.

Tại phường Bình Đông, đoạn từ cầu Hiệp Ân đến cầu Bà Tàng dài khoảng 2,6 km, tổng mức đầu tư hơn 10.634 tỷ đồng; thu hồi khoảng 11,19 ha đất, ảnh hưởng 1.434 trường hợp, trong đó 1.278 trường hợp giải tỏa toàn phần.

Đoạn từ cầu Bà Tàng đến hết bờ Nam kênh Đôi dài khoảng 2,9 km, tổng mức đầu tư gần 17.903 tỷ đồng; thu hồi khoảng 20,85 ha đất, ảnh hưởng 1.723 trường hợp, trong đó 1.627 trường hợp giải tỏa toàn phần.

Cả 4 dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM làm chủ đầu tư với tổng vốn gần 49.000 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026-2032.

Theo UBND TPHCM, việc chia toàn tuyến thành 4 dự án thành phần độc lập phù hợp quy định của Luật Đầu tư công, tạo thuận lợi trong chuẩn bị đầu tư, bồi thường, giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công. Đây là một phần trong chương trình chỉnh trang đô thị TPHCM giai đoạn 2026-2030, hướng đến di dời hơn 41.000 căn nhà ven kênh, rạch, kết hợp chỉnh trang, chống ngập, khai thông dòng chảy, phát triển không gian xanh và hạ tầng giao thông - du lịch đường thủy.