Bất ngờ lý do cô dâu tự lái xe hoa chở chú rể hơn 200km trong ngày tân hôn

Chị Võ Đặng Ý Thơ, quê ở tỉnh Gia Lai tự tay lái ô tô chở chồng vượt hơn 200km trong ngày tân hôn. Câu chuyện thú vị của cặp đôi trẻ thu hút sự chú ý trên nền tảng số.

Trao đổi với phóng viên, chị Võ Đặng Ý Thơ (24 tuổi, quê phường An Khê, Gia Lai) cho biết trong thời gian làm việc tại TPHCM, chị quen và nảy sinh tình cảm với anh Nguyễn Quốc Huy (22 tuổi, quê phường Đông Hòa, Đắk Lắk). Sau một thời gian tìm hiểu, cả hai xin phép gia đình và quyết định tiến tới hôn nhân.

Ngày 14/11, lễ vu quy của đôi trẻ được tổ chức tại nhà gái ở phường An Khê. Hai ngày sau, gia đình chị Thơ sẽ tiếp tục sang nhà trai ở phường Đông Hòa để tổ chức lễ tân hôn.

Cô dâu Võ Đặng Ý Thơ tự tay lái xe hoa, chở chú rể về nhà trai (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong hành trình sang nhà trai để tổ chức lễ tân hôn, thay vì ngồi ghế phụ như nhiều cô dâu khác, chị Thơ đề nghị tự tay lái xe hoa, chở chú rể cùng bố mẹ mình vượt hơn 200km để kịp dự lễ vào lúc 9h ngày 16/11.

Lý giải về quyết định đặc biệt này, chị Thơ cho biết từ nhỏ đã dễ bị say xe. Ngay cả khi được mẹ chở bằng xe máy, chị cũng thường cảm thấy khó chịu. Vì vậy, trong ngày cưới, chị quyết định tự lái xe hoa thay vì ngồi ghế phụ để tránh bị say. Có chồng và bố mẹ đồng hành trên xe, chị cũng cảm thấy yên tâm, vững vàng hơn khi cầm lái.

Chiếc xe hoa do chính cô dâu điều khiển đã vượt quãng đường hơn 200km từ Gia Lai đến Đắk Lắk. Theo sau xe hoa còn có đoàn nhà gái gần 50 người đi cùng để dự lễ cưới tại nhà trai.

Dù hành trình kéo dài hơn 4 giờ, lại phải mặc áo dài cưới có phần vướng víu, chị Thơ vẫn vững tay lái, đưa cả đoàn đến nhà trai đúng giờ để chuẩn bị cho lễ tân hôn.

Chị Thơ cùng chồng trong lễ vu quy tại phường An Khê, tỉnh Gia Lai (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo chị Thơ, chị đã có giấy phép lái xe ô tô hơn 2 năm. Trong thời gian làm việc tại TPHCM, chị cũng thường xuyên sử dụng ô tô của gia đình để đi lại nên khá tự tin.

Hình ảnh cô dâu tự lái xe hoa chở chú rể trong ngày cưới nhận được sự quan tâm của nhiều người. Bên cạnh những lời khen ngợi, động viên và chúc phúc dành cho đôi trẻ, câu chuyện cũng khiến nhiều người thích thú bởi sự đặc biệt, khác lạ.

"Việc tự lái xe trong ngày trọng đại mang lại cho tôi một kỷ niệm khó quên. Nhiều người không biết tôi sợ say xe nên có thể nghĩ tôi muốn thể hiện. Nhưng thực tế, tôi chỉ muốn tránh cảm giác khó chịu khi ngồi trên xe", chị Thơ chia sẻ.

Sau khi hoàn tất các nghi lễ cưới hỏi, vợ chồng chị Thơ đã trở lại TPHCM để tiếp tục công việc và cuộc sống thường nhật.

Sau lễ kết hôn, chị Thơ cùng chồng tiếp tục về TPHCM để làm việc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh Nguyễn Quốc Huy (chồng chị Thơ) cho biết ban đầu khá bất ngờ khi vợ đề nghị tự lái xe hoa chở mình về nhà trai. Tuy nhiên, hiểu rõ vợ dễ bị say xe nên anh hoàn toàn ủng hộ quyết định này.

“Ngồi bên cạnh nhìn vợ mặc áo dài cưới, tự tay cầm lái đưa cả hai về nhà trong ngày trọng đại, tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Đây chắc chắn là kỷ niệm đặc biệt mà cả hai sẽ nhớ mãi”, anh Huy bộc bạch.

Không chỉ có câu chuyện cưới hỏi đặc biệt, vợ chồng chị Thơ còn có điểm chung là đều lựa chọn công việc khác với chuyên ngành từng theo học. Chị Thơ tốt nghiệp ngành Kinh doanh quốc tế tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật năm 2024.

Hiện chị làm người dẫn chương trình tại các sự kiện bán hàng trên nhiều nền tảng số, đồng hành cùng các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng.

Trong khi đó, anh Huy tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin tại Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH), hiện làm huấn luyện viên thể hình.

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