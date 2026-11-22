Đà Nẵng tiếp sức người trẻ trên đường đua đổi mới sáng tạo

TPO - Festival Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP. Đà Nẵng trở thành không gian kết nối sinh viên với chuyên gia, doanh nghiệp, đưa ý tưởng nghiên cứu đến gần hơn với thực tiễn.

Đưa công nghệ giải bài toán thực tiễn

Sáng 22/11, Thành Đoàn Đà Nẵng phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Festival Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và trao giải cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học TP. Đà Nẵng năm 2026.

Trao giải nhất cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu khoa học TP. Đà Nẵng năm 2026. Ảnh: Giang Thanh

Đề tài “Mô hình lượng tử cho chẩn đoán sự cố máy biến áp: Bộ phân loại biến phân hiệu quả với mã hóa đặc trưng theo miền chuyên biệt” của sinh viên Huỳnh Đại (Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng) giành giải Nhất lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học y dược, khoa học nông nghiệp.

Điểm đáng chú ý của đề tài là đưa học máy lượng tử vào giải quyết bài toán kỹ thuật của ngành điện: chẩn đoán lỗi trong máy biến áp. Đây là thiết bị quan trọng trong hệ thống truyền tải và phân phối điện, đòi hỏi được theo dõi, kiểm tra thường xuyên để phát hiện những bất thường, tránh phát sinh sự cố nghiêm trọng.

Sinh viên Huỳnh Đại - tác giả đề tài đạt giải nhất cuộc thi.

Chia sẻ về nghiên cứu, bạn Huỳnh Đại cho biết mô hình có hai hướng ứng dụng chính. Thứ nhất là hỗ trợ nhận diện, phân loại các dạng lỗi của máy biến áp. Thứ hai là nghiên cứu, ứng dụng học máy lượng tử - một nhánh của công nghệ lượng tử, lĩnh vực đang được Việt Nam định hướng phát triển trong nhóm công nghệ chiến lược.

Theo Đại, hạn chế của một số mô hình chẩn đoán truyền thống là độ chính xác chưa cao, nhất là khi phân biệt những dạng lỗi có đặc điểm gần nhau, nằm sát ranh giới giữa các nhóm phân loại. Đây cũng là tình huống dễ gây khó khăn cho quá trình nhận diện và đánh giá tình trạng thiết bị.

“Chẩn đoán lỗi giúp kỹ sư nhận biết những sự cố hiện có của máy biến áp, từ đó đưa ra phương án bảo trì phù hợp. Việc can thiệp kịp thời góp phần hạn chế nguy cơ cháy nổ, ngưng cung cấp điện, bảo đảm hệ thống lưới điện vận hành an toàn và bền vững hơn”, Đại chia sẻ.

Một ưu điểm khác là mô hình có thời gian huấn luyện ngắn, dung lượng nhẹ và có thể tích hợp với những hệ thống chẩn đoán hiện có, dễ dàng ứng dụng trong thực tế. Hiện, Đại có cơ hội giới thiệu nghiên cứu thông qua các buổi thuyết trình và nhận được sự quan tâm của một số công ty điện lực.

“Em mong muốn tiếp tục kết nối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực truyền tải điện, hướng đến đưa mô hình đến những trạm biến áp đang sử dụng phương pháp chẩn đoán truyền thống”, Đại nói.

Nhiều đề tài có tính ứng dụng thực tiễn cao.

Các đề tài giành giải cao khác trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ cũng có tính ứng dụng cao, giải quyết các bài toán thực tiễn.

Đó là dự án “RespirAI - Ống nghe thông minh tích hợp AI” của nhóm sinh viên Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng (giải Nhì), đề tài nghiên cứu AI trong phát hiện xâm nhập mạng, ứng dụng mạng nơ-ron nhân tạo phân tích hoạt chất trong thuốc đa thành phần (giải Ba).

Mở không gian kết nối sáng tạo trẻ

Ở lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, giải Nhất thuộc về nhóm sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng với đề tài “Ký ức tập thể và Folklore đương đại: Nghiên cứu trường hợp truyền thuyết hậu chiến tại TP. Đà Nẵng”.

Không gian trưng bày sản phẩm sáng tạo của đoàn viên, thanh niên, sinh viên Đà Nẵng.

Không chỉ tôn vinh những công trình nghiên cứu có hàm lượng khoa học và khả năng ứng dụng, Festival Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2026 còn tạo cầu nối giữa sinh viên, nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp.

Cũng trong dịp này, Mạng lưới hỗ trợ thanh niên, sinh viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP. Đà Nẵng và Hội đồng cố vấn Mạng lưới hỗ trợ thanh niên, sinh viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP. Đà Nẵng chính thức ra mắt với sự tham gia của nhiều chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực khởi nghiệp, khoa học công nghệ…

Thành Đoàn Đà Nẵng và Trung tâm Đổi mới sáng tạo TP. Đà Nẵng đã ký kết hợp tác để thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong đoàn viên, thanh niên, sinh viên, đồng thời, tạo bệ đỡ để các ý tưởng sáng tạo trẻ được hiện thực hóa.

Ra mắt Mạng lưới hỗ trợ thanh niên, sinh viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP. Đà Nẵng.

Không gian Triển lãm và Trình diễn công nghệ trưng bày các đề tài nghiên cứu khoa học, mô hình công nghệ; quảng bá các sản phẩm OCOP thanh niên tiêu biểu và trải nghiệm các ứng dụng công nghệ cao (tương tác thực tế ảo, trí tuệ nhân tạo, robot tự động...).

Bên cạnh đó là vòng chung kết cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Light Up Your Creativity, hai chuyên đề thảo luận với chủ đề “Beyond Technology – Con người làm nên khác biệt” và “Khởi nghiệp giữa nhiễu động – Thách thức hay cơ hội”…

Thành Đoàn Đà Nẵng và Trung tâm Đổi mới sáng tạo TP. Đà Nẵng ký kết hợp tác.

“Festival không chỉ là không gian giao lưu, học hỏi mà còn là cầu nối thiết thực giúp các ý tưởng, dự án của thanh niên được tiếp cận với các chuyên gia, nhà đầu tư. Tổ chức Đoàn cam kết đồng hành, kiến tạo môi trường thuận lợi nhất để khơi dậy khát vọng vươn lên, biến các sáng kiến khởi nghiệp thành những mô hình kinh tế hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố”, anh Lê Công Hùng, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng nói.