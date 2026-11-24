TPO - Hơn 3.000 nghệ nhân cùng hàng nghìn người dân, du khách hội tụ tại sân vận động Kon Tum, tạo nên không khí sôi động trong đêm hội cồng chiêng với chủ đề Hội tụ bản sắc - Lan tỏa giá trị.
TPO - Tối 23/11, tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình xác lập Kỷ lục Việt Nam về trình diễn nhạc cụ Ngũ âm của đồng bào dân tộc Khmer có số lượng nhạc công, nghệ nhân, diễn viên tham gia đông nhất Việt Nam.
TPO - Với nhiều tiết mục nghệ thuật, trình diễn di sản và giới thiệu trang phục truyền thống, Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thái Nguyên năm 2026 góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa, tăng cường đoàn kết cộng đồng và quảng bá hình ảnh đất, người Thái Nguyên.
TPO - Hàng loạt di tích, bảo tàng mở cửa miễn phí, các nhà hát giảm giá vé, nhiều suất chiếu phim miễn phí cùng chuỗi triển lãm, trải nghiệm di sản diễn ra tại Hà Nội và nhiều địa phương trong dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.
TPO - Giữa không gian Hồ Hoàn Kiếm, những góc phố, mái nhà và nét kiến trúc đặc trưng của Hà Nội xưa được tái hiện, đưa người dân và du khách bước vào hành trình khám phá một Hà Nội hoài niệm.
TPO - Series phim tài liệu “Lễ hội Việt Nam” ra mắt tập đầu tiên tại Côn Sơn - Kiếp Bạc, với sự đồng hành của ca sĩ Hoàng Thùy Linh. Chuỗi phim gồm bốn tập được đưa tới khán giả quốc tế, tiếp cận đông đảo các gia đình Việt.
Qua một năm định hình bản sắc Social Art Bar, Mellow Six tiếp tục mở rộng câu chuyện về nghệ thuật sống với một hành trình được kể qua hai điểm hẹn Wine Tasting và The Artist Night. Từ mỹ vị và nghệ thuật ẩm thực đến hội họa, âm nhạc và những cuộc gặp gỡ, mỗi trải nghiệm được đặt trong một mạch giám tuyển nhất quán, nơi những giá trị thẩm mỹ không chỉ được thưởng lãm mà còn được cảm nhận, sẻ chia và trở thành nhịp cầu kết nối những tâm hồn đồng điệu.
TPO - Sau vụ banner quảng cáo sử dụng AI vẽ sai kiến trúc di sản, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Huế yêu cầu các cơ quan, đơn vị kiểm soát chặt hình ảnh tuyên truyền, kịp thời gỡ bỏ sản phẩm sai lệch.
TPO - Chỉ còn một ngày trước khi chương trình nghệ thuật "Muôn sắc Việt Nam" diễn ra tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), hoạt động mua bán, sang nhượng vé diễn ra sôi động trên mạng xã hội. Dù được ban tổ chức phát miễn phí thông qua hình thức đăng ký trực tuyến, nhiều tấm vé được người dân rao bán với giá 400.000-600.000 đồng, thậm chí cả triệu đồng/vé.
TPO - Bộ phim "Chuyện tình Khau Vai" do Á hậu Vân Nhi đảm nhận vai nữ chính mở màn Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.
TPO - Dàn hoa hậu, á hậu, nam vương mặc áo dài hòa mình vào không khí Ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu Văn hóa Việt tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, TPHCM chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.
TPO - Hình ảnh di sản Huế trên banner quảng cáo do AI tạo ra bị sai lệch kiến trúc, từ Ngọ Môn có 8 cửa, tháp Phước Duyên 8 tầng đến cầu Trường Tiền dài hơn 12 nhịp thực tế, gây phản ứng trong dư luận.
Hội sách lấy cảm hứng từ tác phẩm Những lá thư thời chiến Việt Nam do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành, lựa chọn những lá thư thời chiến làm mạch dẫn trong thiết kế không gian và các hoạt động. Qua những trang thư lưu giữ tình cảm, lý tưởng sống, lòng yêu nước và khát vọng hòa bình, độc lập, hội sách góp phần đưa lịch sử đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ.
TPO - Lần đầu tại Điện Biên, công nghệ trình chiếu 3D Mapping được ứng dụng để tái hiện Chiến thắng Điện Biên Phủ trực tiếp trên kiến trúc tại Bảo tàng Điện Biên Phủ. Cùng với đó, hệ thống thuyết minh tự động Audio Guide được đưa vào vận hành, giúp du khách chủ động khám phá lịch sử, hiện vật bằng thiết bị thông minh. Đây là hoạt động của tỉnh Điện Biên nhằm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.
TPO - Trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026, không gian chợ Đồng Xuân trở nên khác lạ với nhiều hoạt động nghệ thuật độc đáo. Màn trình diễn nghệ thuật của những nữ tiểu thương đã gắn bó với khu chợ suốt ba thập kỷ thu hút sự quan tâm của công chúng.
TPO - Với những người con xa xứ, ngày trở về đặc biệt hơn khi được đứng giữa lòng TPHCM, ngước nhìn từng trang sử dân tộc hiện rõ qua đêm trình diễn 3D mapping, tối 22/11.
TPO - Kịch bản phần hai của bộ phim truyền hình "Sóng ở đáy sông" đã hoàn thành, một số cảnh quay khảo sát đầu tiên tại Hải Phòng cũng được thực hiện. Tuy nhiên, đạo diễn NSƯT Lê Đức Tiến vẫn chờ sự trở lại của NSND Xuân Bắc trong vai Núi.