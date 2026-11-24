Nên đi đâu, xem gì trong Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên

TPO - Hàng loạt di tích, bảo tàng mở cửa miễn phí, các nhà hát giảm giá vé, nhiều suất chiếu phim miễn phí cùng chuỗi triển lãm, trải nghiệm di sản diễn ra tại Hà Nội và nhiều địa phương trong dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Ngày 24/11/2026 đánh dấu lần đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức với chế độ nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương dành cho người lao động.

Hơn 400 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao được triển khai trên khắp 34 tỉnh, thành phố, tạo cơ hội để người dân trực tiếp tham gia, trải nghiệm và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

TPHCM bắn pháo hoa, hàng loạt di tích, bảo tàng mở cửa miễn phí

Một trong những lựa chọn dành cho người dân trong ngày nghỉ 24/11 là tham quan các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và bảo tàng.

Theo Thông tư số 167/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính, 13 địa điểm tham quan trên cả nước được miễn phí vào Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 hằng năm.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám miễn phí vé tham quan ngày 24/11.

Trong đó, tại Hà Nội có 5 bảo tàng gồm Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Tám địa điểm còn lại gồm Bảo tàng Hải dương học, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, di tích lịch sử Dinh Độc Lập, Bảo tàng Yersin và các vườn quốc gia Bạch Mã, Cúc Phương, Tam Đảo, Yok Đôn.

Riêng tại Hà Nội, nhiều di tích, danh thắng cũng mở cửa miễn phí phục vụ người dân và du khách trong ngày 24/11 như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, Nhà tù Hỏa Lò, Đền Ngọc Sơn, Khu di tích Cổ Loa, Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương), Bảo tàng Hà Nội, Đền Quán Thánh, Làng cổ Đường Lâm, Chùa Thầy, Chùa Tây Phương, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Concert nghe nhìn Trôi - Từ nhịp dệt đến cộng hưởng diễn ra ở Bảo tàng Hà Nội.

Tại Nhà tù Hỏa Lò, công chúng có thể khám phá trưng bày chuyên đề Giữ trọn lòng son, trong đó những bức thư được thể hiện trên chất liệu lụa, kết hợp công nghệ tương tác NFC.

Khu di tích Cổ Loa tổ chức triển lãm Khu di tích Cổ Loa - Trung tâm hội tụ văn minh sông Hồng, giới thiệu các tư liệu lịch sử, hình ảnh và kết quả nghiên cứu khảo cổ học về kinh đô cổ

Bên cạnh việc miễn phí tham quan, Bảo tàng Hà Nội còn tổ chức các triển lãm nghệ thuật và hoạt động trải nghiệm sáng tạo dành cho công chúng.

Không chỉ tại Hà Nội, nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước cũng tổ chức các chương trình nghệ thuật, trình diễn ánh sáng, triển lãm và trải nghiệm di sản trong ngày nghỉ 24/11.

Tại TPHCM, điểm nhấn trong ngày 24/11 là chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, diễn ra theo hình thức cầu truyền hình trực tiếp tại ba điểm cầu.

TPHCM sôi động với chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Từ 21h đến 21h15, thành phố tổ chức bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp tại ba địa điểm gồm khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), Công viên, phố đi bộ Bạch Đằng (phường Thủ Dầu Một) và Quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu).

Trong khuôn khổ ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu văn hóa Việt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, người dân và du khách có thể khám phá các không gian văn hóa lấy cảm hứng từ hình ảnh nón lá, tìm hiểu điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, thủ công mỹ nghệ và du lịch văn hóa.

Chuỗi sự kiện còn có các hoạt động biểu diễn nghệ thuật truyền thống, giao lưu văn hóa quốc tế, trò chơi dân gian, trải nghiệm làm sản phẩm thủ công cùng nghệ nhân, trình diễn drone, 3D mapping và mapping nước.

Tại Đà Nẵng, Trung tâm Quản lý di sản và bảo tàng Đà Nẵng miễn phí vé tham quan tại cả ba cơ sở bảo tàng cho toàn bộ du khách trong ngày 24/11.

Dịp này, thành phố tổ chức chuỗi hoạt động giới thiệu các tác phẩm mỹ thuật do Hội Mỹ thuật Việt Nam chuyển giao năm 2026, chương trình Di sản văn hóa Đà Nẵng - Mạch nguồn và dòng chảy, ngày hội di sản với chủ đề Kết nối miền di sản.

Trải nghiệm văn hóa bên Hồ Gươm

Khu vực hồ Hoàn Kiếm tiếp tục là tâm điểm của chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội. Sau lễ khai mạc và các hoạt động diễu hành di sản, 5 không gian trưng bày, trải nghiệm văn hóa được duy trì đến hết ngày 24/11.

Tại quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm, người dân có thể tham quan 32 gian hàng giới thiệu làng nghề, phố nghề truyền thống, tìm hiểu quy trình chế tác sản phẩm thủ công, giao lưu với nghệ nhân và thưởng thức múa rối nước.

Bên cạnh không gian trải nghiệm làng nghề bên hồ Hoàn Kiếm, nhiều địa điểm văn hóa tại khu vực trung tâm Thủ đô cũng tổ chức các hoạt động trưng bày, triển lãm phục vụ người dân và du khách.

Khu vực hồ Hoàn Kiếm tiếp tục là tâm điểm của chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội.

Tại 45 Tràng Tiền, công chúng có cơ hội tìm hiểu những nét đặc trưng của văn hóa Hà Nội qua các thời kỳ. Trong khi đó, không gian tại 93 Đinh Tiên Hoàng mang đến cách tiếp cận nghệ thuật mới mẻ thông qua ứng dụng công nghệ số, thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR).

Trung tâm Văn hóa Hồ Gươm giới thiệu triển lãm Văn hóa Hà Nội - Tinh hoa hội tụ, tôn vinh những giá trị văn hóa đặc trưng của đất kinh kỳ. Tại 47 Hàng Dầu, không gian trưng bày Hà Nội - Thành phố Vì hòa bình và Sáng tạo hướng tới giới thiệu hình ảnh Thủ đô giàu bản sắc, đồng thời phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo trong đời sống đương đại.

Trong khu phố cổ, nhiều triển lãm hưởng ứng Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 tiếp tục mở cửa đến hết tháng 11. Tại nhà di sản 87 Mã Mây, triển lãm Nốt nhạc thanh trong lòng phố thị giới thiệu thú chơi lồng chim, bonsai và văn hóa thưởng trà của người Hà Nội xưa.

Công chúng cũng có thể tìm hiểu nghề tạc tượng Sơn Đồng tại 22 Hàng Buồm, nghệ thuật sơn mài Đường Lâm tại đình Hà Vĩ (11 Hàng Hòm), văn hóa trà thảo dược tại 40 Lãn Ông, nghề dệt lụa tại đình Yên Thái (8 Tạm Thương) và nghệ thuật thêu truyền thống tại đình Tú Thị (2 Yên Thái).

Xem xiếc miễn phí, nhiều nhà hát giảm giá vé

Nhiều đơn vị nghệ thuật tại Hà Nội đồng loạt triển khai các chương trình biểu diễn và ưu đãi giá vé nhằm khuyến khích công chúng đến rạp nhân Ngày Văn hóa Việt Nam.

Ngày 24/11, Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức ba chương trình tại Rạp Xiếc Trung ương (67-69 Trần Nhân Tông). Lúc 15h30, khán giả được thưởng thức chương trình nghệ thuật tổng hợp miễn phí tại sân khấu ngoài trời trước cửa rạp với các tiết mục trống hội, múa lân, múa rồng và xiếc đường phố.

Từ truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh quen thuộc, Liên đoàn Xiếc Việt Nam tạo nên chương trình Sơn thần - Thủy quái bằng một cách kể mới.

Lúc 16h30, vở kịch xiếc Sơn thần - Thủy quái tái hiện truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh, kết hợp công nghệ trình chiếu 3D mapping, sân khấu nước và hiệu ứng ánh sáng hiện đại.

Lúc 20h, Liên đoàn Xiếc Việt Nam biểu diễn Lời của tre, tác phẩm khai thác hình tượng cây tre trong đời sống và văn hóa người Việt. Hai vở diễn được áp dụng chính sách giảm 20% giá vé.

Nhà hát Sân khấu Truyền thống quốc gia Việt Nam giới thiệu chương trình nghệ thuật đặc biệt Tam Sắc vào tối 24/11. Chương trình quy tụ ba loại hình sân khấu truyền thống tuồng, chèo, cải lương, kết hợp không gian trải nghiệm Nhập cung, giúp khán giả tìm hiểu nghệ thuật và giao lưu với nghệ sĩ.

Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam giảm 20% giá vé trong Tuần biểu diễn nghệ thuật từ ngày 22-29/11. Trong khi đó, Nhà hát Kịch Việt Nam tổ chức chuỗi biểu diễn từ ngày 21-28/11 với bốn tác phẩm Mặt nạ người, Nghêu, Sò, Ốc, Hến, Điều còn lại và Ảo ảnh.

Riêng tối 24/11, Nhà hát Kịch Việt Nam tổ chức biểu diễn miễn phí vở Điều còn lại lúc 20h tại Rạp Đại Nam.

Cụm rạp CGV tiếp tục cùng Cục Điện ảnh tổ chức các suất chiếu trong khuôn khổ Tuần phim chào mừng Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ 8, diễn ra từ ngày 22 đến ngày 24/11.

Một số phim được chiếu miễn phí tại ba cụm rạp CGV Vincom Hà Tĩnh, CGV Vincom Hạ Long và CGV Vincom Sơn La, gồm Nghỉ hè sợ nghỉ hưu, Báu vật trời cho, Quý tử vượt giàu và nhiều tác phẩm khác.

Tại Huế, từ 7h ngày 24/11, chương trình diễu hành xe đạp chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam xuất phát từ Ngọ Môn, đi qua các tuyến đường trung tâm thành phố.

Lúc 19h, chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam diễn ra tại tiền sảnh Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố Huế, kết hợp nghệ thuật truyền thống và đương đại, giới thiệu Nhã nhạc, Ca Huế, áo dài, âm nhạc dân gian và các sáng tác mới.