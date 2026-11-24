Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy: Đầu tư cho văn hóa phải đến được với từng người dân

TPO - Nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi cả nước, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy trao đổi với Báo Tiền Phong về hiệu quả sử dụng nguồn lực, cơ hội thụ hưởng văn hóa của người dân và những yêu cầu đặt ra để hoạt động văn hóa ở cơ sở có sức sống lâu dài.

Hoạt động văn hóa thiết thực, tiết kiệm và đảm bảo bản sắc từng địa phương

- Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 được tổ chức trong dịp kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Từ tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW, theo Thứ trưởng, điều gì cần được chú trọng trong quản lý và đầu tư để văn hóa hiện diện thiết thực hơn trong đời sống người dân?

- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy: Trước hết, cần khẳng định đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho con người, cho chất lượng cuộc sống và sự phát triển bền vững của đất nước. Đảng và Nhà nước luôn nhất quán quan điểm phát triển văn hóa gắn với xây dựng con người và môi trường văn hóa lành mạnh; Nhân dân vừa là chủ thể sáng tạo, vừa là người thụ hưởng những thành quả phát triển. Từ quan điểm đó, đánh giá hiệu quả đầu tư phải chú trọng tác động đối với cộng đồng, thay vì chỉ căn cứ vào quy mô công trình hay số lượng chương trình được tổ chức.

Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam quy định Nhà nước bảo đảm chi cho văn hóa hằng năm tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước và tăng dần theo yêu cầu phát triển. Đây là cơ sở quan trọng để nâng cao khả năng bảo đảm nguồn lực cho văn hóa.

Để đạt mục tiêu này, đầu tư xây dựng phải đi đôi với tổ chức vận hành, từ nhân lực, nội dung hoạt động đến kinh phí duy trì. Cần khắc phục tình trạng thiết chế văn hóa được đầu tư nhưng hoạt động chưa hiệu quả; đồng thời khai thác tối đa công năng, nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ của các thiết chế hiện có.

Bộ sẽ tiếp tục hướng dẫn, phối hợp với các địa phương rà soát nhu cầu thực tế, đổi mới phương thức hoạt động và gắn trách nhiệm của đơn vị quản lý với chất lượng phục vụ người dân.

Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội quy định Nhà nước bảo đảm chi cho văn hóa hằng năm tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước và tăng dần theo yêu cầu phát triển. Đó là cơ sở quan trọng để nâng cao khả năng bảo đảm nguồn lực cho văn hóa.

Tuy nhiên, tăng nguồn lực phải đi cùng với nâng cao hiệu quả phân bổ và sử dụng, ưu tiên những địa bàn còn hạn chế về điều kiện tiếp cận văn hóa, đồng thời phát huy nguồn lực xã hội theo đúng quy định. Cần hướng đầu tư vào cả các chương trình, dịch vụ và hoạt động thường xuyên, qua đó từng bước thu hẹp chênh lệch thụ hưởng giữa các vùng miền, các nhóm dân cư.

Chuỗi hoạt động diễn ra quanh Hồ Gươm thu hút đông đảo người dân. Ảnh: Trọng Tài.

- Hơn 400 hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam được công bố trên cả nước. Làm thế nào để những chương trình này không dừng ở phong trào, đ ồng thời khơi dậy được sự tham gia thực chất của người dân, nhất là công nhân và đồng bào vùng khó khăn, thưa Thứ trưởng?

- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy: Chỉ thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo thành chuỗi hoạt động từ ngày 18 đến 24/11, hướng về địa bàn dân cư. Bộ đã hướng dẫn triển khai trên nguyên tắc thiết thực, tiết kiệm, bảo đảm chất lượng chuyên môn và phát huy đặc trưng văn hóa của từng địa phương.

Quy mô lớn có thể tạo sức lan tỏa, nhưng ở cơ sở, điều quan trọng hơn là lựa chọn đúng nội dung và cách tổ chức để người dân muốn tham gia. Những hoạt động có khả năng tiếp tục sau ngày hội cần được quan tâm ngay từ khâu xây dựng kế hoạch.

Theo hướng dẫn của Bộ, các địa phương cần phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, tạo điều kiện để cộng đồng tham gia từ việc đề xuất ý tưởng đến thực hiện. Cùng với biểu diễn, trưng bày, cần tăng những hoạt động người dân có thể trực tiếp trải nghiệm như thực hành nghề thủ công, học hát dân ca cùng nghệ nhân, tìm hiểu lịch sử địa phương hay sinh hoạt văn hóa đọc. Cách làm này vừa phát huy những người am hiểu di sản tại chỗ, vừa tạo cơ hội gặp gỡ, trao truyền giữa các thế hệ, thay vì chỉ tổ chức những chương trình mang tính trình diễn.

Với công nhân, người lao động, việc phối hợp giữa cơ quan văn hóa, công đoàn và doanh nghiệp cần hướng tới các hoạt động gần nơi làm việc, nơi cư trú, có thời gian tổ chức phù hợp. Với vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, phải phát huy thiết chế cơ sở và tăng các hình thức phục vụ lưu động, để người dân không phải đi xa mới có cơ hội thưởng thức văn hóa.

Bộ thực hiện vai trò hướng dẫn chuyên môn, kết nối, theo dõi và tháo gỡ khó khăn; chính quyền địa phương chịu trách nhiệm lựa chọn hình thức tổ chức phù hợp với điều kiện và nhu cầu của cộng đồng.

Thành công của Ngày Văn hóa Việt Nam cần được thể hiện bằng những chuyển biến có thể nhận thấy trong đời sống văn hóa ở cơ sở, chứ không chỉ trong những ngày diễn ra sự kiện". Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy.

- Ngày 24/11, người lao động được nghỉ làm hưởng nguyên lương; nhiều cơ sở văn hóa, điểm tham quan áp dụng miễn phí. Tuy nhiên, với người ở xa trung tâm hoặc thu nhập thấp, có chính sách ưu đãi chưa đồng nghĩa với dễ dàng tiếp cận. Theo Thứ trưởng, ngành văn hóa cần làm gì để quyền thụ hưởng văn hóa được bảo đảm thực chất hơn?

- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy: Nghị quyết số 28/2026/QH16 xác lập ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương. Cùng với đó, Thông tư số 167/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định miễn phí tham quan tại một số địa điểm, trong đó có Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Dinh Độc Lập và Vườn quốc gia Cúc Phương.

Trong dịp này, Trung tâm Chiếu phim quốc gia và một số rạp tại địa phương cũng triển khai các suất chiếu phim Việt Nam miễn phí hoặc chương trình ưu đãi. Những hoạt động ấy góp phần giảm rào cản chi phí, tạo điều kiện để người dân, đặc biệt là các gia đình lao động, có thêm lựa chọn tiếp cận sản phẩm văn hóa.

Tuy nhiên, chính sách chỉ phát huy đầy đủ ý nghĩa khi tính đến những trở ngại ngoài giá vé, như khoảng cách địa lý, thời gian đi lại, điều kiện tiếp cận của người cao tuổi, trẻ em và người khuyết tật. Vì vậy, bên cạnh việc tăng giờ mở cửa, đa dạng cách phục vụ tại bảo tàng, thư viện, di tích, cần chủ động tổ chức hoạt động tại trường học, khu dân cư và những địa bàn còn thiếu thiết chế.

Những hình thức như thư viện lưu động, chiếu phim phục vụ cộng đồng, chương trình nghệ thuật về cơ sở hay giới thiệu di sản trực tuyến cần được lựa chọn theo điều kiện thực tế, bảo đảm thuận tiện cho người tham gia.

Một việc quan trọng khác là cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời. Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP) đã ra mắt, tạo thêm công cụ tra cứu di sản, địa điểm và lịch sự kiện trên phạm vi cả nước.

Bộ phối hợp, hướng dẫn các địa phương cập nhật dữ liệu, công khai lịch hoạt động, điều kiện tham gia và chính sách miễn, giảm tại từng cơ sở, bảo đảm thông tin được truyền tải đầy đủ, kịp thời đến người dân. Mục tiêu không chỉ là công bố chính sách, mà còn bảo đảm người dân biết, tiếp cận và sử dụng được những cơ hội do chính sách tạo ra.

Nhiều chương trình nghệ thuật góp phần đưa di sản văn hóa đến gần hơn với người trẻ.

- Người trẻ ngày càng tìm đến di sản văn hóa thông qua âm nhạc, video và các nền tảng số. Theo Thứ trưởng, cần làm gì để khuyến khích những cách tiếp cận mới, đồng thời bảo đảm giá trị truyền thống được gìn giữ và khai thác đúng hướng?

- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy: Chúng tôi đánh giá cao sự chủ động của thế hệ trẻ trong tìm hiểu, giới thiệu và sáng tạo từ chất liệu văn hóa dân tộc. Công nghệ đã mở rộng đáng kể cơ hội tiếp cận di sản, nhưng việc chuyển tải di sản sang hình thức mới cần đặt trên nền tảng tri thức, sự tôn trọng đối với nghệ nhân, cộng đồng chủ thể và các quy định của pháp luật.

Về phía cơ quan quản lý, phải tạo điều kiện tiếp cận tư liệu có độ tin cậy, tăng cơ hội gặp gỡ giữa người trẻ với nghệ nhân, văn nghệ sĩ và khuyến khích những sản phẩm có giá trị giáo dục, nghệ thuật và khả năng lan tỏa.

Khoản 5 Điều 7 Nghị quyết số 28/2026/QH16 quy định chính quyền địa phương cấp tỉnh bố trí ngân sách, huy động nguồn lực xã hội để đãi ngộ, hỗ trợ nghệ nhân, nghệ sĩ sáng tạo, thực hành, truyền dạy văn hóa và nghệ thuật truyền thống, trong đó có hoạt động tại trường phổ thông. Đây là căn cứ để thúc đẩy việc đưa di sản đến gần người trẻ thông qua thực hành, trải nghiệm và trao truyền trực tiếp, đồng thời bảo đảm điều kiện hoạt động cho đội ngũ nghệ nhân.

Khi nhà trường, bảo tàng, các thiết chế văn hóa và cộng đồng phối hợp hiệu quả, hoạt động giáo dục di sản sẽ có thêm chiều sâu và khả năng duy trì.

Cùng với đó, khoản 1 Điều 10 của Nghị quyết ưu tiên xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về văn hóa, hạ tầng văn hóa số và các nền tảng dùng chung. Việc số hóa tư liệu không chỉ phục vụ lưu giữ mà còn có thể tạo nguồn thông tin xác thực cho hoạt động học tập, nghiên cứu và sáng tạo.

Tuy nhiên, khai thác chất liệu truyền thống phải đi đôi với thực thi quyền tác giả, quyền liên quan và tôn trọng tri thức của cộng đồng nắm giữ di sản. Phát triển sản phẩm văn hóa trên không gian số cần hài hòa giữa mở rộng tiếp cận, khuyến khích sáng tạo và bảo vệ các giá trị gốc.

Chương trình Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống do Bộ phát động là một ví dụ về cách khuyến khích cộng đồng sử dụng làn điệu dân ca, nhạc cụ truyền thống và âm thanh đời sống làm chất liệu cho sản phẩm sáng tạo. Qua đó, chúng tôi muốn tạo thêm sự kết nối giữa việc giữ gìn bản sắc với nhu cầu thể hiện của thế hệ trẻ, để di sản không chỉ được giới thiệu rộng rãi mà còn có thêm người tìm hiểu, thực hành và tiếp nối.

Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức hướng về cơ sở, địa bàn cư dân để người dân tiếp cận, thụ hưởng rộng rãi.

Ngày Văn hóa Việt Nam cần được thể hiện bằng những chuyển biến từ cơ sở

- Một ngày hội có thể tạo không khí sôi nổi, nhưng điều người dân quan tâm là những hoạt động văn hóa nào sẽ còn được duy trì sau đó. Bộ định hướng việc lựa chọn mô hình, sử dụng nguồn lực và đánh giá trách nhiệm của địa phương ra sao, thưa Thứ trưởng?

- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy: Chỉ thị số 35/CT-TTg đặt ra yêu cầu mỗi xã, phường lựa chọn ít nhất một hoạt động hoặc mô hình phù hợp để duy trì, phát huy sau Ngày Văn hóa Việt Nam. Đây là một nhiệm vụ cụ thể, cần được đưa vào kế hoạch hoạt động của địa phương thay vì chỉ triển khai trong tuần hưởng ứng.

Theo hướng dẫn của Bộ, địa phương phải xác định rõ nội dung, đơn vị chịu trách nhiệm, tiến độ, nguồn lực và kết quả cần đạt; đồng thời chọn những mô hình xuất phát từ nhu cầu cộng đồng và có điều kiện duy trì trên thực tế.

Có thể phát huy hệ thống thư viện, nhà văn hóa, bảo tàng và trường học để tổ chức hoạt động văn hóa đọc, giáo dục di sản, câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống hoặc chương trình sinh hoạt định kỳ.

Chẳng hạn, tháng 10 vừa qua, Bảo tàng Lịch sử quốc gia đã thực hiện chương trình tham quan trực tuyến Theo dấu chân Bác, kết nối với 1.561 học sinh Trường Tiểu học Quan Triều 1 ở Thái Nguyên. Hoạt động cho thấy, khi bảo tàng và nhà trường phối hợp, học sinh ở xa trung tâm vẫn có thể tiếp cận tư liệu, hiện vật lịch sử ngay tại nơi học tập. Điều đáng quan tâm là những cách làm phù hợp như vậy có được tiếp tục và mở rộng hay không.

Về nguồn lực, Công văn số 6989/BVHTTDL-VHTTCSGĐ ngày 23/10/2026 của Bộ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động bố trí nguồn lực phù hợp, quản lý, sử dụng kinh phí đúng quy định; việc huy động nguồn lực hợp pháp phải bảo đảm tự nguyện, công khai và minh bạch.

Quan điểm của chúng tôi là ưu tiên phát huy hiệu quả những thiết chế hiện có; đồng thời bố trí kinh phí cho nội dung hoạt động, nhân lực tổ chức và điều kiện duy trì. Không phải nơi nào cũng cần thêm công trình mới, nhưng mọi mô hình đều cần có người chịu trách nhiệm và phương án vận hành rõ ràng.

Chỉ thị số 35/CT-TTg và hướng dẫn của Bộ yêu cầu đánh giá kết quả theo năm nhóm nội dung: khả năng tiếp cận của người dân; mức độ tham gia và sáng tạo của cộng đồng; chất lượng thụ hưởng; giá trị được tiếp tục duy trì; hiệu quả tổ chức, quản lý và sử dụng nguồn lực.

Địa phương phải báo cáo kết quả bằng số liệu, dẫn chứng phù hợp, chỉ rõ điều làm được, những hạn chế và đề xuất khắc phục. Bộ sẽ tổng hợp, theo dõi, kịp thời hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc và lựa chọn những mô hình hiệu quả để nhân rộng. Thành công của Ngày Văn hóa Việt Nam cần được thể hiện bằng những chuyển biến có thể nhận thấy trong đời sống văn hóa ở cơ sở, chứ không chỉ trong những ngày diễn ra sự kiện.

Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng!