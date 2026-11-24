Hà Nội: Nổ lớn trên phố Nguyễn Văn Tuyết, 2 người chết, 6 người bị thương

TPO - Đại diện UBND phường Đống Đa cho biết, cơ sở xảy ra hỏa hoạn là một cửa hàng ăn nhẹ (bán bún, miến) tại phố Nguyễn Văn Tuyết. Trước đó, địa điểm này từng kinh doanh quán lẩu nhưng đã dừng hoạt động và chuyển sang bán đồ ăn nhẹ như hiện nay

Khoảng 8h sáng 24/11, nhiều người dân nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ ngôi nhà trên phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội.

Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội bước đầu xác định, vụ nổ làm 2 người tử vong, 6 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, đại diện UBND phường Đống Đa cho biết cơ sở xảy ra hỏa hoạn là một cửa hàng ăn nhẹ (bán bún, miến), ở phố Nguyễn Văn Tuyết. Trước đó, địa điểm này từng kinh doanh quán lẩu nhưng đã dừng hoạt động và chuyển sang bán đồ ăn nhẹ như hiện nay.

​Vị trí xảy ra cháy nằm ở khu vực phía sau dãy nhà tập thể cũ E3, E4 Vĩnh Hồ.

​Hiện tại, UBND phường Đống Đa đang phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ngay sau khi nhận thông tin vụ nổ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trực tiếp đến kiểm tra hiện trường, chỉ đạo các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng có mặt tại hiện trường chỉ đạo xử lý vụ nổ

Theo người dân, tiếng nổ lớn khiến nhà cửa rung lắc dữ dội. Nhiều mảnh vỡ văng xuống đường.

Toàn bộ ngôi nhà nơi phát ra tiếng nổ đã đổ sập. Nhiều nhà lân cận, đối diện bị ảnh hưởng, vỡ cửa kính.

Các nhân chứng cho biết, nhiều người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để tháo dỡ tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt bên trong.

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