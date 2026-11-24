Hà Nội dự kiến làm tuyến đường 6 làn xe kết nối Đại lộ Thăng Long

TPO - Sở Xây dựng Hà Nội vừa trình UBND thành phố xem xét phê duyệt phương án, vị trí tuyến đường Ngọc Liệp dài khoảng 2,1km, rộng 46m với quy mô 6 làn xe nhằm mở thêm hướng kết nối từ Đại lộ Thăng Long đến khu vực xã Kiều Phú.

Theo tờ trình của Sở Xây dựng Hà Nội, tuyến đường Ngọc Liệp có điểm đầu giao với đường gom phía Nam Đại lộ Thăng Long và điểm cuối giao với đường ĐH02. Toàn bộ hướng tuyến đi qua khu vực đất nông nghiệp thuộc địa bàn xã Kiều Phú.

Tuyến đường Ngọc Liệp dự kiến dài khoảng 2,1km, mặt cắt ngang rộng 46m với 6 làn xe (Ảnh minh họa)

Trước đó, dự án đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3215/QĐ-UBND ngày 27/6/2026. Đây là công trình giao thông cấp đô thị, thuộc loại đường trục chính đô thị, phù hợp với định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Theo phương án thiết kế được đề xuất, tuyến đường có mặt cắt ngang điển hình rộng 46m. Trong đó, lòng đường xe chạy rộng 24m với quy mô 6 làn xe, dải phân cách giữa rộng 10m và vỉa hè hai bên mỗi bên rộng 6m.

Riêng tại đoạn đầu tuyến, mặt cắt ngang được mở rộng cục bộ từ 46m lên 53,5m để bố trí nút giao trực thông với Đại lộ Thăng Long. Nút giao này được định hướng thiết kế theo dạng khác mức nhằm bảo đảm an toàn và thông suốt cho dòng phương tiện, trong khi các nút giao còn lại với hệ thống đường ngang dọc tuyến được thiết kế giao bằng.

Đối với phạm vi chỉ giới đường đỏ cụ thể, cơ quan chuyên môn cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu, xác định chi tiết trong quá trình lập quy hoạch chi tiết hai bên tuyến hoặc khi triển khai các dự án đầu tư tuyến đường ngang có liên quan.

Về quy mô xây dựng, dự án bao gồm các hạng mục chủ yếu như giải phóng mặt bằng, xây dựng nền và mặt đường, xử lý nền đất yếu nếu phát sinh trong quá trình thi công. Cùng với đó là hệ thống hè đường, cây xanh, dải phân cách giữa, kè nền đường và hoàn trả hệ thống mương tưới tiêu.

Các công trình hạ tầng kỹ thuật đi kèm cũng được đầu tư đồng bộ, gồm hệ thống thoát nước mưa, nước sinh hoạt, cống thoát nước ngang, hào và bó ống kỹ thuật. Ngoài ra, dự án sẽ lắp đặt đầy đủ hệ thống an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và điện chiếu sáng dọc toàn tuyến.

Qua thẩm định, Sở Xây dựng đánh giá phương án tuyến bảo đảm sự phù hợp với chủ trương đầu tư đã được UBND thành phố phê duyệt cũng như định hướng quy hoạch chung của Thủ đô.

Trên cơ sở đó, Sở kiến nghị UBND TP Hà Nội xem xét, phê duyệt phương án và vị trí tuyến đường theo tỷ lệ 1/500. UBND xã Kiều Phú sẽ có trách nhiệm công bố công khai hồ sơ quy hoạch để người dân và các tổ chức liên quan nắm rõ.