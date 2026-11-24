Hai lý do xung đột Nga - Ukraine vẫn tiếp diễn

TPO - Với kết quả gần như bằng 0 từ cuộc gặp thượng đỉnh ba bên Nga - Trung Quốc - Mỹ tại Thâm Quyến, những diễn biến trong tuần qua cho thấy thay vì tiến tới hòa bình, cuộc xung đột Nga - Ukraine tiếp tục leo thang.

Tàu chở hàng Sparta II của Nga được phun nước để dập lửa, sau khi bị tấn công trên Vịnh Phần Lan. (Ảnh: Reuters)

Đó là kết quả của hơn 6 tuần ngoại giao con thoi và nỗ lực thất bại của Mỹ, khi định hình lại tiến trình đàm phán thành vấn đề liên quan đến an ninh và sự tham gia của châu Âu.

Cuối tuần qua, Ukraine hứng đợt tấn công mà Tổng thống Volodymir Zelensky gọi là dữ dội nhất trong năm: Đợt tấn công kéo dài 6 giờ, với cường độ dồn dập bằng máy bay không người lái và tên lửa.

Trước đó, các cây cầu ở Kiev và cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp Ukraine trở thành mục tiêu. Thủ đô và nhiều khu vực rộng lớn trên cả Ukraine thường xuyên rơi vào tình trạng mất điện.

Ukraine đã 3 lần tấn công cây cầu nối Nga với bán đảo Crimea, trong những ngày xung quanh cuộc gặp 3 bên giữa lãnh đạo Nga - Mỹ - Trung Quốc tại Thâm Quyến. Thể hiện năng lực kỹ thuật đáng kinh ngạc, máy bay không người lái của Kiev dường như đã tấn công 1 tàu hàng của Nga trên vùng biển ngoài khơi Kaliningrad vào cuối tuần qua, rồi tiếp tục đánh vào tàu chiến Nga trên bờ biển Libya.

Phạm vi tấn công của Ukraine lần này rất đáng chú ý. Kaliningrad là một vùng lãnh thổ tách biệt của Nga, nằm giữa Litva và Ba Lan, vốn trước đây được xem là khu vực an toàn.

Cuộc tấn công vào tàu Sparta 2 nhiều khả năng do Ukraine thực hiện, được tiến hành bằng máy bay không người lái phóng từ con tàu khác, hoặc bằng thiết bị bay đi qua lãnh thổ Nga để tiếp cận biển Baltic.

Nga cho rằng còn có khả năng thứ 3: Litva đã cho phép máy bay không người lái Ukraine bay qua không phận của họ, tức không phận thuộc lãnh thổ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Cáo buộc này có nguy cơ làm leo thang căng thẳng giữa Nga và NATO.

Theo ông Zelensky, cuộc tấn công tại Libya - nhằm vào 1 tàu hải quân Nga và 1 tàu chở hàng ngoài khơi Benghazi, càng chứng tỏ năng lực của máy bay không người lái Ukraine nhằm gây tổn thất cho sức mạnh của Nga tại châu Phi. Giờ đây, các tàu của Nga có nguy cơ bị tấn công và hư hại tại bất kỳ cảng nào ở Địa Trung Hải.

Sự gia tăng bạo lực và mở rộng phạm vi xung đột là điều không thể tưởng tượng nổi cách đây 5 năm. Từ chỗ chỉ giới hạn trong lãnh thổ Ukraine, cuộc xung đột đã lan sang Nga vào năm 2024, sau đó từng bước lan rộng khắp lục địa châu Âu.

Theo bài viết trên CNN, những tháng sắp tới có vẻ đặc biệt nguy hiểm vì 2 lý do.

Quốc hội Mỹ do đảng Dân chủ kiểm soát

Nga chỉ còn một khoảng thời gian ngắn để tranh thủ sự ủng hộ của Washington trước khi Quốc hội Mỹ rơi vào tay đảng Dân chủ ủng hộ Ukraine. Khi đó, mọi thứ, từ những hành động trong quá khứ đến các khoản tài trợ hiện tại, từ vai trò của tỷ phú Elon Musk đến các quan chức cấp thấp của Lầu Năm Góc, đều sẽ bị giám sát chặt chẽ, thậm chí có thể bị điều chỉnh bằng các quy định pháp lý.

Những thiện cảm mà Tổng thống Donald Trump dành cho Nga nhiều khả năng sẽ bị hạn chế trên thực tế. Trọng tâm của chính quyền Tổng thống Trump có thể thay đổi, thay vì tiếp tục theo đuổi những ưu tiên trong xử lý cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Nga đã thuyết phục Mỹ định hình lại tiến trình thương lượng, thành vấn đề về một “kiến trúc an ninh châu Âu” rộng lớn hơn. Đây vốn là điều Mátxvơva đã theo đuổi từ lâu: Đảo ngược hệ quả của việc NATO mở rộng về phía đông.

Tổng thống Putin nói rằng châu Âu phải đến Mátxcơva để trình bày lập trường nếu muốn tham gia đàm phán. Đằng sau điều này là thực tế: Tình hình chiến trường phần nào đang nghiêng về phía Nga.

Giành nốt diện tích còn lại của vùng Donbas rõ ràng là mục tiêu của Nga. Dù Ukraine đã ngăn Nga giành lấy 1 thị trấn ở Donbas như Kostyantynivka suốt 2 năm qua, nhưng các thành phố lân cận là Kramatorsk và Slavyansk gần như không còn phù hợp để con người sinh sống.

Khó dung hoà

Theo bài viết của CNN, nguy cơ dài hạn mới là điều đe dọa nghiêm trọng nhất đối với tiến trình ngoại giao.

Liệu châu Âu có tham gia các hội nghị thượng đỉnh đa phương về hòa bình trong tương lai hay không? Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner nói điều đó sẽ xảy ra, trong khi Điện Kremlin tuyên bố chưa có chuyện như vậy.

Về lãnh thổ, điều kiện của hai bên dường như ngày càng xa rời nhau.

Theo một số thông tin, Điện Kremlin muốn NATO rút lui và lùi sâu hơn về phía tây. Ngược lại, một số nguồn tin nói rằng Mỹ thậm chí đã đề cập đến khả năng Ukraine gia nhập liên minh này. Đây là 2 lằn ranh đỏ hoàn toàn không thể dung hòa.

Hai bên có vẻ đang đi theo lộ trình song song, thay vì tiến gần hơn đến con đường có thể đưa họ tới thỏa thuận. Hệ quả là tiến trình ngoại giao ngày càng trắc trở.

Không thể kỳ vọng những cuộc đàm phán sẽ chấm dứt giao tranh trên thực địa. Khi tiến trình thương lượng không thể dung hoà mục tiêu của các bên, hòa bình vẫn còn là điều xa vời.