TPO - Người đàn ông quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc) bị bắt quả tang khi đang vận chuyển 2kg Ketamine từ Campuchia vào Việt Nam, với tiền công được khai nhận là 2.000 USD.

Ngày 24/11, Đồn Biên phòng Phước Chỉ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) cho biết đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy” đối với một người đàn ông quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc). Người này bị bắt quả tang khi đang vận chuyển 2kg ma túy Ketamine từ Campuchia vào Việt Nam.

Đối tượng JHENG REN-JIE bị bắt giữ tại đồn Biên phòng Phước Chỉ

Cán bộ đồn Biên phòng Phước Chỉ lấy lời khai đối tượng

Trước đó vào khoảng 0h30 ngày 18/11, tại khu vực cột mốc 173/3 (thuộc ấp Bình Phú, xã Phước Chỉ, tỉnh Tây Ninh), tổ công tác do Đồn Biên phòng Phước Chỉ chủ trì, phối hợp với Công an xã Phước Chỉ và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an tỉnh Tây Ninh làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới, phát hiện và bắt quả tang JHENG REN-JIE (SN 2000, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Kiểm tra chiếc ba lô màu đen đối tượng mang theo, lực lượng chức năng phát hiện 6 túi nilon trong suốt chứa tinh thể rắn màu trắng. JHENG REN-JIE khai nhận số tinh thể trên là ma túy.

Qua đấu tranh, người này khai được một người đàn ông Trung Quốc (chưa rõ lai lịch) thuê vận chuyển ma túy từ thành phố Bavet, tỉnh Svay Riêng (Campuchia) về Việt Nam với tiền công 2.000 USD. Khi vừa đưa số ma túy qua biên giới, đối tượng bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Theo kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh, 6 mẫu vật thu giữ là ma túy loại Ketamine, có tổng khối lượng 2kg.

Căn cứ kết quả giám định cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Đồn Biên phòng Phước Chỉ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, đồng thời hoàn tất hồ sơ, bàn giao vụ án cho PC04, Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.