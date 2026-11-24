Nghị sĩ Mỹ nói về quyết định đưa tỷ phú Jensen Huang trở lại ghế CEO Nvidia

TPO - Các nghị sĩ Mỹ từ cả hai đảng đã chỉ trích gay gắt quyết định của Nvidia về việc đưa ông Jensen Huang trở lại vị trí giám đốc điều hành. Họ cho rằng Quốc hội cần thắt chặt các hạn chế đối với việc Trung Quốc tiếp cận các loại chip trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến của công ty này, đồng thời yêu cầu làm rõ các tình tiết xung quanh sự trở lại của ông Huang.

CEO Nvidia Jensen Huang. (Ảnh: Reuters)

Thượng nghị sĩ Dân chủ Elizabeth Warren - người dự kiến ​​sẽ giữ chức Chủ tịch Ủy ban Ngân hàng Thượng viện từ tháng 1 tới - gọi quyết định đưa ông Huang trở lại là một hành động "thiếu thận trọng".

Ủy ban Ngân hàng Thượng viện là cơ quan chịu trách nhiệm phê duyệt các văn bản pháp luật liên quan đến kiểm soát xuất khẩu.

Bà cho biết hội đồng quản trị của Nvidia vẫn nợ Quốc hội lời giải đáp về việc công ty này tuân thủ các quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ như thế nào.

Bà Warren phát biểu: "Sự trở lại của Jensen Huang càng làm tăng tính cấp thiết của việc thông qua các dự luật kiểm soát xuất khẩu với sự đồng thuận từ cả hai đảng, đồng thời đảm bảo rằng Nvidia không vận động hành lang để ngăn chặn các dự luật đó, vốn có thể gây rủi ro cho an ninh quốc gia của chúng ta".

Ngày 23/11, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện - Tom Cotton (đảng Cộng hòa) - đã kêu gọi Quốc hội thông qua "Đạo luật An ninh Chip", nhằm giải quyết tình trạng các loại chip tiên tiến vốn được xuất khẩu hợp pháp sau đó lại bị chuyển hướng sang Trung Quốc.

Dự luật yêu cầu các nhà sản xuất chip phải theo dõi vị trí của các bộ vi xử lý AI tiên tiến và thông báo cho chính phủ nếu nghi ngờ rằng số chip đó đã rơi vào tay các đối tượng bị cấm.

Đối với Nvidia, biện pháp này có thể làm phát sinh thêm chi phí tuân thủ và các nghĩa vụ báo cáo mới.

Theo kế hoạch, ông Jensen Huang sẽ ra làm chứng tại một phiên điều trần công khai trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện vào ngày 3/12. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các nghị sĩ đang điều tra những cáo buộc về mối quan hệ giữa ông Huang và một người phụ nữ Trung Quốc.

Người phát ngôn cá nhân của ông Huang từ chối bình luận về kế hoạch ra làm chứng.

Theo Thượng nghị sĩ Cộng hòa Pete Ricketts - một thành viên của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện, quyết định của hội đồng quản trị Nvidia về việc đưa ông Huang trở lại không giúp ông được “miễn trừ" nghĩa vụ phải ra làm chứng trước Quốc hội.

Ông Ricketts đang thúc đẩy Quốc hội thông qua "Đạo luật Match”, nhằm gây áp lực buộc các đồng minh của Mỹ phải hạn chế bán và bảo trì các thiết bị sản xuất chip tiên tiến dành cho Trung Quốc. Tuy nhiên, dự luật này không trực tiếp hạn chế việc Nvidia bán chip.

Thay vào đó, các công ty tại các quốc gia đồng minh chuyên sản xuất thiết bị chế tạo chất bán dẫn - chẳng hạn như ASML của Hà Lan hay Tokyo Electron của Nhật Bản - sẽ chịu ảnh hưởng.

Nghị sĩ Jim Himes - thành viên cấp cao của đảng Dân chủ trong Ủy ban Tình báo Hạ viện - cho biết ông Huang vẫn dự kiến ​​sẽ tham dự một phiên họp kín vào ngày 1/12 với ba ủy ban của Hạ viện.

Ông Hakeem Jeffries - người sắp đảm nhận vị trí Chủ tịch Hạ viện Mỹ - phát biểu hôm 23/11 rằng Quốc hội nên đưa các quy định “chặt chẽ, không kẽ hở” vào dự luật quốc phòng thường niên nhằm ngăn chặn công nghệ AI đến tay Trung Quốc.

Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện - ông Chuck Schumer - cho rằng việc bổ nhiệm lại ông Huang cho thấy tầm quan trọng của việc thông qua các quy định nhằm thắt chặt hơn nữa các hạn chế đối với hoạt động xuất khẩu chip từ Mỹ sang Trung Quốc.

Trên kênh CNBC, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã gây sức ép buộc hội đồng quản trị Nvidia phải bổ nhiệm lại ông Huang, đồng thời khẳng định rằng hội đồng quản trị có lẽ đã không đưa ra quyết định này nếu không có sự can thiệp của ông.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa John Curtis - thành viên Ủy ban Đối ngoại Thượng viện - cho biết ông muốn nhận được lời giải thích về lý do tại sao hội đồng quản trị lại quyết định bổ nhiệm lại ông Huang vào vị trí CEO.

“Tuần trước, hội đồng quản trị từng tuyên bố không có ý định bổ nhiệm lại ông ấy”, ông Curtis nói. “Tôi muốn biết điều gì đã thay đổi”.

Nvidia chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về những chỉ trích từ phía Quốc hội.