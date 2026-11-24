TPO - Theo lời kể của một người dân sống tại căn nhà cạnh địa điểm xảy ra vụ nổ trên đường Nguyễn Văn Tuyết (Đống Đa, Hà Nội), vào thời điểm xảy ra sự việc, gia đình chị vừa kết thúc công việc bán hàng và dọn dẹp khu vực vỉa hè trước nhà.