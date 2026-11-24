TPO - Sau vụ nổ lớn sáng 24/11 trên phố Nguyễn Văn Tuyết (Đống Đa, Hà Nội), nhiều căn hộ tập thể cạnh hiện trường đã bị hư hại nặng. Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng đã đến từng căn hộ yêu cầu người dân di chuyển xuống khỏi khu tập thể.
TPO - Theo lời kể của một người dân sống tại căn nhà cạnh địa điểm xảy ra vụ nổ trên đường Nguyễn Văn Tuyết (Đống Đa, Hà Nội), vào thời điểm xảy ra sự việc, gia đình chị vừa kết thúc công việc bán hàng và dọn dẹp khu vực vỉa hè trước nhà.
TPO - Sáng 24/11, tại Nhà hát Hồ Gươm (TP Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự buổi lễ.
TPO - Sở Xây dựng Hà Nội vừa trình UBND thành phố xem xét phê duyệt phương án, vị trí tuyến đường Ngọc Liệp dài khoảng 2,1km, rộng 46m với quy mô 6 làn xe nhằm mở thêm hướng kết nối từ Đại lộ Thăng Long đến khu vực xã Kiều Phú.
TPO - Hình ảnh từ camera an ninh đã ghi lại khoảnh khắc xảy ra vụ nổ lớn sáng 24/11 trên đường Nguyễn Văn Tuyết (Đống Đa, Hà Nội). Vụ nổ khiến nhiều người dân hoảng loạn bỏ chạy.
TPO - Trục đại lộ cảnh quan Hữu Hồng, hợp phần thuộc Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có chiều dài khoảng 44,3 km, đi qua 9 xã, phường, quy mô mặt cắt ngang rộng từ 54 m đến 73,5 m và có đoạn thiết kế bán hầm qua khu vực cầu Long Biên.
TPO - Nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi cả nước, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy trao đổi với Báo Tiền Phong về hiệu quả sử dụng nguồn lực, cơ hội thụ hưởng văn hóa của người dân và những yêu cầu đặt ra để hoạt động văn hóa ở cơ sở có sức sống lâu dài.
TPO - Đại diện UBND phường Đống Đa cho biết, cơ sở xảy ra hỏa hoạn là một cửa hàng ăn nhẹ (bán bún, miến) tại phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa). Trước đó, địa điểm này từng kinh doanh quán lẩu nhưng đã dừng hoạt động và chuyển sang bán đồ ăn nhẹ như hiện nay
TPO - Trước kiến nghị của cử tri về tình trạng ô nhiễm môi trường, ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho biết, thành phố đang triển khai lộ trình đầu tư 3 nhà máy xử lý rác, phấn đấu đến năm 2030 cơ bản hoàn thành. Thành phố cũng đẩy mạnh đầu tư hệ thống xử lý nước thải tại các khu vực đô thị.
TPO - UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu khẩn trương tháo gỡ thủ tục, ưu tiên nguồn vật liệu cho hai dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh để đẩy nhanh tiến độ xây dựng.
TPO - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2027.
TPO - Việc bổ sung cơ chế loại trừ, miễn và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với cán bộ thực hiện nhiệm vụ đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung trong Bộ luật Hình sự sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua, được kỳ vọng tạo hành lang pháp lý khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm.
TPO - Sáng sớm nay (24/11), không khí lạnh đã áp sát biên giới nước ta, miền Bắc vừa mưa vừa rét. Miền Trung từ chiều tối nay bước vào đợt mưa lớn diện rộng.
TPO - Tỉnh Gia Lai vừa triển khai Chiến dịch cao điểm “40 ngày đêm” nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện 16 dự án, phương án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai.
TPO - Theo quy hoạch mới, Phú Thọ và Thái Nguyên được xác định là khu vực động lực, hướng tới trở thành trung tâm công nghiệp - đô thị - dịch vụ của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.
TPO - UBND TPHCM vừa công bố Quy hoạch tổng thể thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm. TPHCM sẽ phát triển theo mô hình siêu đô thị đa cực, đa trung tâm với 5 cực động lực, 5 trung tâm vệ tinh, 10 vùng phát triển, hướng tới mục tiêu trở thành đô thị toàn cầu.
TPO - Hàng trăm đoàn viên, công nhân, người lao động làm việc tại TPHCM vừa được chăm lo Tết sớm với những phần quà, lì xì thiết thực.