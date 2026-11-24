Người bị thương trong vụ nổ ở Hà Nội kể giây phút như 'trời đất sập xuống'

TPO - Sau vụ nổ lớn làm nhiều người thương vong trên phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa, Hà Nội) sáng 24/11, những người may mắn thoát nạn đang điều trị tại bệnh viện vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc xảy ra sự cố.

Sáng 24/11, tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, nhiều nạn nhân trong vụ nổ xảy ra trên phố Nguyễn Văn Tuyết được đưa vào cấp cứu. Phía ngoài khu vực điều trị, rất đông người nhà có mặt để tìm kiếm và theo dõi tình hình sức khỏe của người thân.

Khu vực cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Đống Đa sáng 24/11, nơi tiếp nhận nhiều nạn nhân trong vụ nổ trên phố Nguyễn Văn Tuyết ( Hà Nội)

Vừa được các bác sĩ khâu cầm máu vết thương ở đầu và chờ chụp cắt lớp vi tính (CT), anh Đỗ Ngọc Quang (SN 1983, trú tại Vĩnh Tuy, Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại sự việc. Anh Quang cho biết, anh làm nghề chuyển nhà trọn gói. Khoảng 8h sáng cùng ngày, anh và 3 đồng nghiệp đang ngồi uống nước chờ khách mở cửa để lên đóng đồ thì sự cố bất ngờ ập đến.

"Mấy anh em đang ngồi thì chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn, ngay sau đó bụi mù mịt bốc lên như sập nhà. Lúc ấy tôi chỉ kịp ôm đầu và thấy máu chảy rất nhiều. Cảm giác như trời đất sập xuống, thực sự rất sợ, chỉ nghe thấy tiếng gào khóc", anh Quang kể lại.

Theo anh Quang, trong nhóm 4 người đi làm cùng, anh là người bị thương nặng nhất và mất nhiều máu nhất do bị tác động vào vùng đầu. Ba đồng nghiệp còn lại cũng bị ảnh hưởng ở đầu và ù tai vì tiếng nổ quá lớn, nhưng rất may không gặp nguy hiểm.

"Cũng may là hôm nay chúng tôi ngồi chếch ngôi nhà bị nổ một chút, chứ nếu ngồi đối diện thì chắc chắn còn bị nặng hơn nhiều. Sức ép khủng khiếp đến mức các cửa xếp, cửa kính của những ngôi nhà đối diện cách 20-30m đều vỡ tan tành. So với nhiều nạn nhân khác ở đây bị cháy, rách quần áo và đa chấn thương, tôi vẫn thấy mình còn may mắn", anh Quang nói.

Anh Đỗ Ngọc Quang (trú tại Vĩnh Tuy, Hà Nội) sau khi được các bác sĩ khâu cầm máu vết thương vùng đầu và chờ chụp cắt lớp vi tính (CT) tại bệnh viện.



Cùng ngồi chờ theo dõi tại khu vực phòng cấp cứu của bệnh viện, anh Phạm Quang Dũng (SN 1984, trú tại phố Dương Văn Bé, phường Vĩnh Hưng) vẫn thất thần khi nhắc lại khoảnh khắc xảy ra vụ nổ. "Chỉ nghe 'bùng' một cái là anh em đều choáng váng, ù tai hết. Thời điểm đó diễn ra quá nhanh, chúng tôi không kịp phản ứng gì", anh Dũng cho biết.

Trước đó, vào khoảng 8h sáng 24/11, nhiều người dân khu vực phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa) nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ một ngôi nhà trên tuyến phố này. Đại diện UBND phường Đống Đa cho biết, cơ sở xảy ra sự cố là một cửa hàng ăn nhẹ (bán bún, miến). Trước đây, địa điểm này từng kinh doanh quán lẩu nhưng đã dừng hoạt động và chuyển sang bán đồ ăn nhẹ.

Bước đầu, xác định vụ nổ làm 3 người tử vong và nhiều người bị thương. Trong khi đó, theo báo cáo của Trung tâm Cấp cứu 115, tính đến 9h35 cùng ngày, đơn vị đã tiếp cận 9 bệnh nhân, gồm 4 trường hợp suy hô hấp, 3 trường hợp chấn thương và 1 người tử vong. Các nạn nhân đã được chuyển tới cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Xanh Pôn.

Hiện lực lượng chức năng của Hà Nội phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân và thống kê thiệt hại của vụ việc.