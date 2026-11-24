Cảnh báo biến thể COVID-19 mới PJ.2.1, Bộ Y tế ra khuyến cáo

TPO - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đánh giá nguy cơ gia tăng thêm đối với sức khỏe cộng đồng toàn cầu do biến thể SARS-CoV-2 PJ.2.1 ở mức thấp. Tuy nhiên, dữ liệu hiện có còn hạn chế, chưa đủ cơ sở kết luận biến thể này có khả năng lây truyền cao hơn hoặc gây bệnh nặng hơn.

Ngày 24/11, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) thông báo ngày 19/11/2026, WHO công bố báo cáo đánh giá nguy cơ ban đầu đối với biến thể SARS-CoV-2 PJ.2.1. Đây là một dòng phụ của biến thể JN.1 thuộc nhóm Omicron, hiện được WHO xếp vào diện biến thể cần theo dõi.

Theo WHO, tỷ lệ phát hiện PJ.2.1 trong các mẫu virus được giải trình tự đang có xu hướng tăng tại một số quốc gia, chủ yếu ở khu vực châu Mỹ, đặc biệt là Canada và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, tổ chức này lưu ý tỷ lệ phát hiện trong các mẫu giải trình tự không đồng nghĩa với tỷ lệ mắc bệnh trong cộng đồng. Kết quả giám sát còn phụ thuộc vào phương thức lấy mẫu, năng lực giải trình tự gene và hoạt động báo cáo dịch tễ của từng quốc gia.

Chưa có bằng chứng PJ.2.1 gây bệnh nặng hơn

Đánh giá ban đầu của WHO cho thấy, một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm ghi nhận PJ.2.1 có khả năng gắn với thụ thể ACE2 của người cao hơn một số biến thể được đưa vào so sánh. Tuy nhiên, kết quả này chưa đủ căn cứ để khẳng định biến thể có khả năng lây truyền từ người sang người cao hơn.

Đáng chú ý, các nghiên cứu hiện có chưa ghi nhận khả năng né tránh kháng thể của PJ.2.1 tăng đáng kể so với những biến thể được sử dụng làm đối chứng.

Trên cơ sở dữ liệu hiện tại, WHO đánh giá nguy cơ gia tăng thêm đối với sức khỏe cộng đồng toàn cầu do PJ.2.1 ở mức thấp. Dù vậy, độ tin cậy của đánh giá còn thấp do bằng chứng khoa học vẫn hạn chế.

Đến nay, chưa có bằng chứng xác định PJ.2.1 gây bệnh nặng hơn các biến thể đang lưu hành. Dữ liệu lâm sàng cũng chưa đủ để đưa ra kết luận về nguy cơ nhập viện, phải điều trị hồi sức tích cực hoặc tử vong liên quan đến biến thể này.

Mặc dù vậy, COVID-19 vẫn tiềm ẩn nguy cơ diễn biến nặng, đặc biệt ở những người thuộc nhóm nguy cơ cao như người cao tuổi, người mắc bệnh nền (tim mạch, phổi mạn tính, đái tháo đường, bệnh thận...), phụ nữ mang thai, người suy giảm miễn dịch hoặc đang sử dụng thuốc ức chế miễn dịch.

Đây là những đối tượng cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, theo dõi sức khỏe và đến cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời khi xuất hiện triệu chứng.

Bộ Y tế tăng cường giám sát biến thể SARS-CoV-2

Tại Việt Nam, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết tiếp tục phối hợp với các địa phương, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các viện chuyên ngành theo dõi tình hình COVID-19.

Các hoạt động giám sát tập trung vào sự lưu hành của các biến thể SARS-CoV-2, số ca mắc, số trường hợp nhập viện, bệnh nặng và tử vong. Qua đó, ngành y tế đánh giá nguy cơ, chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với tình hình thực tế.

Theo Cục Phòng bệnh, thời điểm hiện nay, nước ta bước vào mùa Đông - Xuân, thời tiết có sự thay đổi về nhiệt độ và độ ẩm. Bên cạnh đó, hoạt động giao lưu, đi lại và tập trung đông người có xu hướng gia tăng vào dịp cuối năm và Tết.

Những yếu tố này có thể làm tăng nguy cơ lây truyền các bệnh qua đường hô hấp, trong đó có COVID-19, nhất là tại những nơi đông người, không gian kín và kém thông khí.

Để chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng, Cục Phòng bệnh khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng bệnh.

Cụ thể, người dân cần đeo khẩu trang đúng cách khi đến cơ sở y tế, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, đến nơi đông người hoặc không gian kín, kém thông khí. Người có triệu chứng viêm đường hô hấp cần đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người khác.

Bên cạnh đó, cần thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; che miệng, mũi khi ho, hắt hơi bằng khăn giấy hoặc khuỷu tay áo; hạn chế đưa tay lên mắt, mũi, miệng. Nhà ở và nơi làm việc cần được giữ thông thoáng, tăng cường lưu thông không khí, đặc biệt tại các khu vực kín và nơi tập trung đông người.

Người dân cũng cần duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý, vận động phù hợp, ngủ đủ giấc và kiểm soát tốt các bệnh nền.

Khi xuất hiện các triệu chứng như sốt, ho, đau họng, sổ mũi hoặc mệt mỏi, người bệnh cần hạn chế tiếp xúc với người khác, chủ động liên hệ cơ sở y tế để được tư vấn, thăm khám và điều trị phù hợp. Không tự ý sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế.

Đặc biệt, nếu xuất hiện dấu hiệu khó thở, đau ngực kéo dài, rối loạn ý thức hoặc các triệu chứng diễn biến nặng, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được cấp cứu, điều trị kịp thời. Khuyến cáo này càng cần được lưu ý đối với người cao tuổi và những người có bệnh nền, suy giảm miễn dịch.

Không chủ quan nhưng không hoang mang trước biến thể mới

Cục Phòng bệnh nhấn mạnh, người dân không nên chủ quan nhưng cũng không cần hoang mang trước thông tin về các biến thể mới của SARS-CoV-2.

Việc WHO đưa PJ.2.1 vào diện biến thể cần theo dõi là hoạt động giám sát thường xuyên nhằm phát hiện, đánh giá kịp thời những thay đổi của virus. Điều này không đồng nghĩa với việc biến thể đã được xác định có khả năng gây bệnh nặng hơn hoặc tạo ra nguy cơ dịch bệnh nghiêm trọng.

Thời gian tới, Cục Phòng bệnh sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến dịch bệnh, cập nhật các đánh giá của WHO và dữ liệu giám sát trong nước; đồng thời cung cấp thông tin kịp thời, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân.