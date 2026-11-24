Ông Trịnh Văn Quyết: Văn hóa xa dân thì khô héo, văn hóa vì dân thì trường tồn

TPO - Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết, Nhân dân là cội nguồn và chủ thể của văn hóa. Văn hóa sinh ra từ đời sống Nhân dân, phải trở về phục vụ Nhân dân, lấy hạnh phúc của Nhân dân làm thước đo. Văn hóa xa dân thì khô héo, văn hóa vì dân thì trường tồn.

Sáng 24/11, tại Nhà hát Hồ Gươm (TP Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026).

Chân lý “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết nêu bật ý nghĩa lịch sử của Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 1946.

Tại diễn đàn lịch sử ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ bàn chuyện giữ vững nền độc lập, bảo vệ thành quả cách mạng, mà còn bàn chuyện dựng tâm hồn, giữ hồn cốt dân tộc, dựng xây nền văn hoá của một đất nước vừa giành được độc lập, tự do.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết. Ảnh: Như Ý.



“Đó là tầm nhìn của bậc đại trí: Người đã vạch ra những định hướng lớn cho nền văn hóa mới. Văn hóa phải thấm vào sâu trong tâm lý của quốc dân, phải sửa đổi được tham nhũng, lười biếng, phù hoa, xa xỉ. Văn hóa phải làm cho quốc dân có tinh thần vì nước quên mình, vì lợi ích chung mà quên lợi ích riêng. Văn hóa phải làm cho ai cũng có lý tưởng tự chủ, độc lập, tự do; phải làm cho mỗi người dân Việt Nam, từ già đến trẻ, cả đàn ông và đàn bà, ai cũng hiểu nhiệm vụ của mình và biết hưởng hạnh phúc mà mình gây dựng nên”, ông Trịnh Văn Quyết nêu rõ.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng nhấn mạnh: “Người để lại cho muôn đời sau một chân lý: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Lời căn dặn ấy là tuyên ngôn văn hóa của nước Việt Nam mới: “Soi đường” mở lối, dẫn dắt “Quốc dân” trở thành hành động, thành sức mạnh đưa cả dân tộc tiến lên”.

Nêu bật ý nghĩa của Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 1946, ông Trịnh Văn Quyết cho rằng, 80 năm qua, văn hóa Việt Nam đã đồng hành cùng dân tộc qua mọi khúc quanh của lịch sử. Những định hướng lớn mà Chủ tịch Hồ Chí Minh vạch ra năm 1946 đã thấm vào mọi lĩnh vực của đời sống, trở thành sức mạnh để dân tộc ta chiến đấu, chiến thắng và phát triển…

Nhận thức lý luận của Đảng về văn hóa ngày càng sâu sắc, hoàn chỉnh: từ ngọn đuốc soi đường năm 1946 đến nền tảng tinh thần của xã hội; từ sức mạnh nội sinh đến trụ cột và hệ điều tiết của phát triển theo Nghị quyết số 80. Thể chế hóa chủ trương của Đảng, Quốc hội đã xác lập ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam.

“Nhìn lại 80 năm, chúng ta tự hào khẳng định: bản sắc dân tộc được bồi đắp qua các cuộc kháng chiến trường kỳ và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, công cuộc đổi mới và hội nhập; những truyền thống tốt đẹp như nhân nghĩa, cố kết cộng đồng, cần cù, hiếu học, sáng tạo được hun đúc; nếp nhà Việt Nam với đạo hiếu, lòng thủy chung được gìn giữ; văn hóa thấm vào chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, làm nên những hình mẫu cao đẹp: người cán bộ liêm chính, người chiến sĩ trung kiên, người doanh nhân tử tế, người nghệ sĩ tâm huyết, học sinh, sinh viên hiếu học, người lao động cần cù, sáng tạo; một nền văn hóa mới, kết tinh sắc màu của 54 dân tộc anh em, đã định hình và ngày càng tỏa sáng”, ông Trịnh Văn Quyết nêu rõ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Như Ý.



Bên cạnh đó, ông cũng thẳng thắn cho rằng, trong văn hoá cũng còn những bộ phận chưa phát triển tương xứng với tầm vóc lịch sử và khát vọng của dân tộc. Đó là những trăn trở đặt lên vai thế hệ hôm nay. Nhìn thẳng vào những hạn chế ấy cũng chính là làm theo lời Bác dặn: văn hóa phải sửa đổi được tham nhũng, lười biếng, phù hoa, xa xỉ.

Cái đẹp được nuôi dưỡng chính là sức đề kháng mạnh nhất của xã hội trước cái xấu

Tại lễ kỷ niệm, ông Trịnh Văn Quyết bày tỏ vui mừng và tin tưởng khi thế hệ trẻ hôm nay đang tiếp nối mạch nguồn ấy bằng ngôn ngữ của thời đại mới. Những người trẻ đưa làn điệu dân ca vào âm nhạc đương đại, phục dựng cổ phục, kể chuyện lịch sử bằng điện ảnh, hoạt hình và nền tảng số.

"Khi hơn 8 triệu lượt khán giả, trong đó có đông đảo thanh niên, đến rạp xem bộ phim “Mưa đỏ” về những người lính Thành cổ Quảng Trị năm xưa, khi những ca khúc mang hồn cốt dân gian vang lên trên các sân khấu quốc tế, chúng ta hiểu rằng tình yêu văn hóa dân tộc không hề phai nhạt, mà đang được khơi dậy, được tiếp sức, được bồi đắp và lan tỏa”, ông Trịnh Văn Quyết nêu thêm.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng nêu, 80 năm xây dựng và phát triển nền văn hóa cách mạng để lại những bài học có giá trị bền vững. Văn hóa phải đi trước, mở đường. Ở đâu văn hóa được đặt đúng vị trí, ở đó sự phát triển có hướng đi, có chiều sâu và bền vững; ở đâu văn hóa bị xem nhẹ, ở đó sự phát triển dễ lệch hướng và phải trả giá đắt.

Nhân dân là cội nguồn và chủ thể của văn hóa. Văn hóa sinh ra từ đời sống Nhân dân, phải trở về phục vụ Nhân dân, lấy hạnh phúc của Nhân dân làm thước đo. Văn hóa xa dân thì khô héo, văn hóa vì dân thì trường tồn.

Giữ nguồn cội mà không khép kín, hội nhập mà không hòa tan. Dân tộc ta tiếp nhận tinh hoa của nhiều nền văn minh mà vẫn giữ được bản sắc Việt Nam; đó là bản lĩnh đã được thử thách qua bao thế kỷ.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Như Ý.



Theo ông, sự lãnh đạo của Đảng gắn liền với tôn trọng, tin tưởng và tạo môi trường dân chủ cho sáng tạo. Mỗi khi trí thức, văn nghệ sĩ được đặt niềm tin, được tiếp sức thì văn hóa lại có những mùa gặt lớn.

Và văn hóa cách mạng phải lấy xây là chính, chống là cấp bách. Bồi đắp chân, thiện, mỹ là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài; cái đẹp được nuôi dưỡng chính là sức đề kháng mạnh nhất của xã hội trước cái xấu, cái ác và những biểu hiện xuyên tạc, phủ nhận giá trị văn hóa dân tộc.

Tổ quốc đang chờ đợi những tác phẩm lớn, xứng tầm

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nêu, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, hướng tới hai mốc son lịch sử. Thế giới biến chuyển từng ngày; trí tuệ nhân tạo và không gian số đang làm thay đổi cách con người học tập, lao động, giao tiếp và cảm nhận cái đẹp.

Trong một thế giới như thế, ông Trịnh Văn Quyết cho rằng, câu hỏi về bản sắc, về giá trị, về sức mạnh tinh thần của một dân tộc càng trở nên hệ trọng. Một quốc gia có thể tiếp nhận tri thức, công nghệ và nguồn lực từ bên ngoài, nhưng không thể thay thế bản sắc, bản lĩnh và khát vọng của chính mình. Những thứ ấy chỉ có thể được hun đúc từ truyền thống văn hóa.

“Ngọn đuốc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh thắp lên tại Nhà hát Lớn 80 năm trước đã được trao truyền qua nhiều thế hệ. Hôm nay, ngọn đuốc ấy được trao cho chúng ta và truyền cho thế hệ trẻ, những người sẽ đưa đất nước đến các mốc son năm 2030, năm 2045 và những năm tiếp theo. Giữ cho ngọn đuốc ấy cháy sáng là trách nhiệm của mỗi người Việt Nam, ở bất cứ cương vị nào và ở bất cứ nơi đâu”, ông Trịnh Văn Quyết nêu.

Theo ông, ngày Văn hóa Việt Nam hằng năm sẽ là dịp nhắc nhở mỗi người Việt Nam: mình đã làm gì để giữ gìn tiếng Việt trong sáng, để nếp nhà thêm ấm, để quê hương thêm đẹp; mình đã sống tử tế, trung thực, trách nhiệm hơn hay chưa; mình đã góp gì để văn hóa Việt Nam đến được với thế giới, nhất là trên không gian số và trên trường quốc tế. Văn hóa không ở đâu xa; văn hóa ở trong mỗi lời nói, mỗi việc làm, mỗi hoạt động văn hoá và mỗi tác phẩm sáng tạo của Nhân dân.

“Tổ quốc đang chờ đợi những tác phẩm lớn, xứng tầm với hiện thực vĩ đại của dân tộc trong kỷ nguyên mới. Nhân dân đang chờ đợi những không gian văn hóa gần gũi, những sản phẩm văn hóa đặc sắc, những con người làm văn hóa tận tâm. Bạn bè quốc tế đang chờ đợi một Việt Nam không chỉ năng động về kinh tế, mà còn hấp dẫn bởi chiều sâu văn hiến và sức sáng tạo văn hóa. Đáp lại sự chờ đợi ấy là trách nhiệm, cũng là vinh dự của thế hệ hôm nay”, ông Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh.