Phát hiện 2 hài cốt liệt sĩ ở Lào cùng nhiều di vật

TPO - Hai hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam vừa được tìm thấy tại Lào, cùng nhiều di vật như cúc áo bộ đội, lọ penicillin, bát B52, vỏ đạn AK, đạn 12,7 mm và mảnh dù, tăng.

Ngày 22/11, thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP. Huế cho biết, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc đơn vị vừa tổ chức tìm kiếm, cất bốc thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại địa bàn hai tỉnh Salavan và Sêkông, nước bạn Lào.

Lực lượng chức năng thuộc Bộ CHQS TP. Huế tổ chức tìm kiếm, cất bốc thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại địa bàn hai tỉnh Salavan và Sêkông, nước bạn Lào.

Trong đó, một hài cốt được tìm thấy tại bản Ka Vả, huyện Sa Muội, tỉnh Salavan; hài cốt còn lại tại bản Mườn Kang, huyện Thà Tèng, tỉnh Sêkông. Cả hai vị trí đều do người dân địa phương cung cấp thông tin.

Quá trình cất bốc ghi nhận các hài cốt còn nhiều mảnh xương, răng cùng các di vật như cúc áo bộ đội, lọ penicillin, bát B52, 4 vỏ đạn AK, một vỏ đạn 12,7 mm và nhiều mảnh dù, tăng đã vỡ vụn.

Các hài cốt liệt sĩ hiện được đưa về nhà quàn để bảo quản, hương khói theo quy định.

Thượng tá Ngô Trí Hùng - Đội trưởng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, cho biết danh tính cả hai liệt sĩ hiện chưa được xác định. Các hài cốt đủ điều kiện lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN, phục vụ công tác xác định danh tính. Đơn vị đang tiếp tục mở rộng địa bàn tìm kiếm.

Tính đến ngày 22/11, sau hơn 2 tháng sang Lào thực hiện nhiệm vụ, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ CHQS TP. Huế đã tìm kiếm, cất bốc được tổng cộng 7 hài cốt. Trong đó, tỉnh Salavan có 3 hài cốt, tỉnh Sêkông có 4 hài cốt.