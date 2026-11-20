Tàu hộ vệ Hải quân Ấn Độ thăm Đà Nẵng

TPO - Tàu INS Sahyadri cùng thủy thủ đoàn đã cập cảng Tiên Sa, tham gia giao lưu và các hoạt động đối ngoại, góp phần thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ.

Sáng 20/11, tàu hộ vệ INS Sahyadri của Hải quân Ấn Độ cùng 294 sĩ quan, thủy thủ đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm thành phố Đà Nẵng, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Tàu hộ vệ INS Sahyadri do Đại tá Vikas Jha, Thuyền trưởng tàu INS Sahyadri, làm Trưởng đoàn.

Tàu hộ vệ INS Sahyadri tại cảng Tiên Sa, Đà Nẵng.

Trong thời gian ở Đà Nẵng, đoàn Hải quân Ấn Độ sẽ chào xã giao lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; tham gia các hoạt động giao lưu thể thao với Hải quân nhân dân Việt Nam và tổ chức cho sĩ quan, thủy thủ tham quan các địa điểm văn hóa, du lịch tại địa phương.

INS Sahyadri (F-49) là tàu hộ vệ tên lửa tàng hình thứ ba thuộc lớp P17 của Hải quân Ấn Độ, chính thức được biên chế ngày 21/7/2012. Tàu do Cục Thiết kế Tàu chiến thuộc Hải quân Ấn Độ thiết kế và Công ty Mazagon Dock Shipbuilders Ltd (Mumbai) đóng mới, với tỷ lệ nội địa hóa cao.

Hệ thống vũ khí, radar trên tàu hộ vệ INS Sahyadri,

Thuộc biên chế Bộ Tư lệnh Hải quân Miền Đông, INS Sahyadri là một trong những tàu chiến chủ lực của Hạm đội Miền Đông, đóng căn cứ tại Visakhapatnam. Tàu được trang bị hệ thống vũ khí hiện đại, gồm tên lửa đối hải, tên lửa phòng không, pháo hạm, hệ thống vũ khí phòng thủ tầm gần, tên lửa chống ngầm và ngư lôi. Bên cạnh đó, tàu còn sở hữu các hệ thống cảm biến, tác chiến điện tử, quản lý tác chiến tiên tiến và khả năng triển khai máy bay trực thăng.

Bên trên tàu hộ vệ INS Sahyadri.

Với hệ thống động lực kết hợp khí và diesel (CODOG), INS Sahyadri có khả năng đáp ứng cả nhiệm vụ tuần tra đường dài lẫn cơ động tốc độ cao. Tàu thường xuyên được Hải quân Ấn Độ triển khai hoạt động trên các vùng biển từ Tây Ấn Độ Dương đến Tây Thái Bình Dương, góp phần bảo đảm an ninh hàng hải, thúc đẩy ổn định và hợp tác trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Lễ đón thủy thủ đoàn tàu hộ vệ INS Sahyadri

Chuyến thăm TP Đà Nẵng của tàu INS Sahyadri là hoạt động đối ngoại quốc phòng có ý nghĩa, góp phần tăng cường giao lưu, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Hải quân hai nước; đồng thời thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ ngày càng thực chất, hiệu quả.