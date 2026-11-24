Chiều 24/11, Thủ tướng Lê Minh Hưng đến bệnh viện thăm hỏi, động viên và kiểm tra tình hình cấp cứu nạn nhân vụ nổ tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội sáng cùng ngày.
TPO - Sáng 24/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết thay mặt Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946-24/11/2026).
TPO - Theo Cục CSGT, cơ quan chức năng đã xác minh làm rõ vụ tài xế ô tô đâm xe máy đang dừng đỗ ven đường rồi bỏ chạy ở Hà Nội. Với hành vi vi phạm nêu trên, tài xế ô tô có thể bị phạt gần 40 triệu đồng.
TPO - Sau vụ nổ khí gas tại khu tập thể E4 Nguyễn Văn Tuyết, Công an TP Hà Nội đã huy động các lực lượng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương khẩn trương hỗ trợ người dân di dời khỏi khu vực bị ảnh hưởng.
TPO - Sáng 24/11, ông Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên đã có buổi tiếp và làm việc với ông Alexander Dmitrievich Beglov, Thống đốc thành phố Saint Petersburg (Liên bang Nga), nhân chuyến thăm và làm việc của ông Alexander Dmitrievich Beglov tại Hưng Yên. Tham gia đoàn có ông Gennady Stepanovich Bezdetko, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam.
TPO - Không chỉ làm sạch các khu vực tham quan, hoạt động của Công an xã Long Cốc (tỉnh Phú Thọ) và 48 học sinh còn góp phần vun đắp ý thức giữ gìn cảnh quan, xây dựng điểm đến văn minh.
TPO - Trong ngày 23, 24/11, tại các phường Tuy Hòa và Phú Yên (tỉnh Đắk Lắk) xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến 2 người tử vong và 3 người bị thương.
TPO - Cân bằng sinh thái, bảo vệ đa dạng sinh học là quan trọng; nhưng để các “linh vật của rừng” kia đủ gần trong tầm quan sát, xúc cảm và “chữa lành” của người trong và ngoài nước - đem lại các giá trị nhân văn nhiều hơn nữa - thì đó mới là yếu tố thiết thực, là những gì có thể đo đếm được từ việc gìn giữ hệ sinh thái. Khi nhiều loài đã thật sự “trở về”, hơn bao giờ hết, chúng ta cần tri ân những “hiệp sĩ sinh thái” đi tiên phong rồi không quản ngại xông pha suốt bao năm qua.
TPO - Không bật, tắt thiết bị điện khi phát hiện mùi gas, không tự ý di chuyển bình gas đang rò rỉ, không cố dập lửa khi chưa thể khóa nguồn cấp gas an toàn… là những khuyến cáo của Công an TP HCM nhằm phòng ngừa các sự cố cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng.
TPO - Sau hơn 1 năm thi công, dự án đường nối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang dần thành hình. Trong khi một số đoạn tuyến đã cơ bản hoàn thiện, nhiều vị trí khác đang được triển khai thi công, một số nơi mới bắt đầu làm móng cầu, đường.
TPO - Chủ tịch nước quyết định truy tặng Huân chương Dũng cảm cho ông Nguyễn Duy An và ông Phạm Sáng vì đã quên mình cứu người gặp nạn trên biển Nha Trang.
TPO - Một người trú tại phường Cửa Ông, TP Quảng Ninh đưa 8 lao động cùng tàu gỗ, bè phao vào Vườn quốc gia Bái Tử Long khai thác cát trái phép.
TPO - Trưa 24/11, đơn vị vận hành đóng thử một số cống thuộc dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng tại TPHCM để kiểm tra, hiệu chỉnh kỹ thuật. Ngày mai (25/11), nhà đầu tư dự kiến vận hành liên hoàn toàn hệ thống, kết hợp theo dõi mực nước bên trong và bên ngoài các cống để đánh giá khả năng kiểm soát triều cường.
TPO - Từ 15h ngày 24/11, hồ Tả Trạch (thượng nguồn sông Hương) bắt đầu điều tiết nước về hạ du với tổng lưu lượng 380 - 480 m3/s, trong tình hình tại TP. Huế được cảnh báo mưa lớn tiếp diễn, nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.
TPO - Trực tiếp kiểm tra hiện trường vụ nổ sập nhà tại số 168 phố Nguyễn Văn Tuyết, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu các lực lượng khẩn trương cứu nạn, cứu hộ, tập trung cứu chữa người bị thương và rà soát toàn bộ công trình không bảo đảm an toàn để di dời người dân.
TPO - Trong lúc bơi ra lòng hồ Trị An để kéo thuyền bị trôi khỏi bè nuôi cá, người đàn ông không may bị đuối nước, tử vong.
TPO - Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại quán bún bò Huế trên đường Nguyễn Du (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) vào rạng sáng khiến nữ chủ quán 55 tuổi mắc kẹt bên trong, tử vong.