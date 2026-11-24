Khi 'sứ giả hoang dã' trở về - Bài 4: Những hiệp sĩ sinh thái 'lĩnh ấn tiên phong'

TPO - Cân bằng sinh thái, bảo vệ đa dạng sinh học là quan trọng; nhưng để các “linh vật của rừng” kia đủ gần trong tầm quan sát, xúc cảm và “chữa lành” của người trong và ngoài nước - đem lại các giá trị nhân văn nhiều hơn nữa - thì đó mới là yếu tố thiết thực, là những gì có thể đo đếm được từ việc gìn giữ hệ sinh thái. Khi nhiều loài đã thật sự “trở về”, hơn bao giờ hết, chúng ta cần tri ân những “hiệp sĩ sinh thái” đi tiên phong rồi không quản ngại xông pha suốt bao năm qua.

Theo nhiều chuyên gia, trước năm 1954, việc bảo vệ động vật hoang dã là khái niệm hoàn toàn xa lạ với hầu hết chúng ta. Việc đi săn bắt, bắn bẫy động vật còn được coi là “tài nghệ” thiện xạ của các toán đi rừng “vạm vỡ”. Thời chống Mỹ, nhiều nhóm thợ săn khét tiếng còn được cơ quan nhà nước cấp giấy cho đi săn hổ bảo vệ dân lành (trong quá trình tìm hiểu thực hiện phóng sự này, chúng tôi đã tiếp xúc với thành viên của đội dũng sĩ đi diệt hổ, với dấu, triện và công văn phân công nhiệm vụ của cơ quan nhà nước - hồi ấy). Họ đi tới đâu, bà con đón chào và tôn vinh “dũng sĩ” bảo vệ cộng đồng tới đó.

Các toán thợ săn được cơ quan chức năng cấp giấy tờ, cử đi giết hổ, báo và thú dữ cứu dân lành trước đây (gọi là đội chống hổ). Ảnh do cụ Liêu (thành viên đội chống hổ) và gia đình, sống tại tỉnh Phú Thọ, hiện đang lưu giữ. Đ.D.H chụp lại.

Ở Tây Nguyên, các “dũng sĩ săn voi”, “vua voi” là những tước hiệu đầy quyền uy, được cộng đồng tôn vinh đặc biệt. Bấy giờ, thiên nhiên bao trùm, hổ, báo, voi, gấu, bò tót và nhiều loài khác vẫn tràn ngập, mạnh ai nấy săn bắn và đem về, hoặc là “làm tất ăn cả”, hoặc là chia của “san hào” cho cả cộng đồng “hoa thơm mỗi người ngửi tí”. Các toán thợ săn, đi rừng cả tháng, “chiến lợi phẩm” chia đều, kể cả nhà nào dắt con chó săn đi theo, cũng được chia phần của chó.

Sau này, nhờ những người được đào tạo và đam mê thiên nhiên, cái nhìn của bà con với các loài thú dữ như hổ, báo, gấu… có cởi mở hơn, việc bảo tồn dần được quan tâm. Giáo sư Võ Quý (Anh hùng Môi trường, Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ), từ hơn 40 năm trước, biết chuyện về những đám cưới giết mổ ê hề thịt rùa biển, ông đã đi tiên phong đề xuất bảo vệ rùa biển. Dần dà, Việt Nam có 5 loài rùa biển, hiện nay đều nằm trong “Sách đỏ”. Và giờ đây, ai đó chỉ cần “ăn trộm”, buôn bán, sử dụng một quả trứng vích (rùa biển) bé đúng bằng quả bóng bàn thôi, đã đủ để bị khởi tố hình sự. Nhờ Giáo sư Võ Quý và nhiều nhà bảo tồn cấp tiến khác, rùa biển giờ đây được bảo vệ đặc biệt. Khi chúng tôi đi phỏng vấn ở Côn Đảo (TP HCM) - nơi mà hơn 30 năm qua, đã cứu hộ trứng, ấp nở, thả tới hơn 3 triệu rùa con về đại dương - mới càng hiểu: đã có thời gian dài, ngư dân chê rùa biển tanh tưởi và không thèm ăn. Có vị 31 năm làm kiểm lâm ở Côn Đảo, kể: hồi nhà tù Côn Đảo còn bị quản lý bởi thực dân, đế quốc, họ còn cho tù nhân mỗi sáng ra bờ biển lật ngửa cả trăm cụ rùa nặng một vài trăm cân lên. Vứt đó, không cụ nào lật úp lại để trốn chạy được; lúc rỗi, họ đủng đỉnh ra xẻ thịt “rùa khổng lồ”, đem về chế biến, cho đông đảo người tù ăn dần.

Sinh thời, tôi đã may mắn gặp GS Võ Quý nhiều lần để được nghe chuyện ông và cộng sự đi tiên phong trong công cuộc thay đổi cách ứng xử với thiên nhiên. Năm 1974, GS đi dọc Trường Sơn 3 tháng, thấy hậu quả của chất độc hoá học Đế quốc rải xuống quá thảm khốc. Ông nghĩ: giờ muốn giữ được các loài hoang dã đẹp và quý hiếm cho đất nước, thì phải giữ cả “mái nhà”, “tổ ấm” của chúng. Ấy là phục hồi rừng, trồng rừng, bảo vệ rừng. Và ông đã kiến nghị, tâm huyết ấy đã đơm hoa khai nhuỵ trong thực tế ở Việt Nam từ bấy.

Tương tự, tôi gắn bó và dọc ngang thiên nhiên đất Việt cùng GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh, Phó Chủ tịch Hội Bảo tồn Thiên nhiên - Môi trường Việt Nam. Ông là người Việt Nam đầu tiên được vinh danh là Anh hùng đa dạng sinh học ASEAN. Ông kể, đoàn khảo sát về đa dạng sinh học của ông đi vào rừng, 18 người ăn uống cực kỳ kham khổ, vắt cạn mồ hôi và đói khát. Một hôm, ông và cộng sự chợt gặp nhóm bà con vừa săn được đàn bò tót rất lớn. Họ đang xẻ thịt và nấu nướng, rồi mời cán bộ cùng ăn một cách rất hồn nhiên, ông Huỳnh và đoàn, dù đói, vẫn kiên quyết từ chối. Gặp con hổ rất đẹp và oai phong, thấy thợ săn giơ súng định giết nó. Ông Huỳnh đã rút máy ảnh ra chụp cá thể hổ, rồi khuyên thợ săn không nên giết “Ông Ba Mươi” vừa đẹp vừa ‘biết điều” kia.

Ông Tilo sang Việt Nam từ năm 1990, tìm loài voọc mông trắng (khi ấy được thế giới thông báo là đã tuyệt chủng), rồi từ đó đến nay ông sống tại Việt Nam, hết lòng bảo vệ các loài hoang dã cho Việt Nam. Ông lấy vợ người Việt (chị Hiền, ảnh trên) và họ có hai con trai.

Nhờ làm tốt công tác bảo tồn, VQG Cát Tiên và nhiều VQG khác ở Việt Nam đã có tour ngắm thú đêm, thu hút đông đảo du khách và có ý nghĩa xã hội sâu sắc. Trong ảnh là linh trưởng (culi) và các loài móng guốc “trở về”, lọt vào ống kính của chúng tôi, trong đêm Cát Tiên. Ảnh: Đ.D.H

Dần dà, chiến tranh đã lùi đủ xa, việc mở cửa Đổi Mới của chúng ta đủ “ngấm”, để nhiều nhân vật thay đổi lịch sử bảo tồn xuất hiện. Cùng với các chuyên gia người Việt, có cả những “ông Tây” - mà Tiến sĩ Tilo Nadler là một ví dụ tiêu biểu.

Nếu tìm một nhà bảo tồn ngoại quốc được các bộ phim tài liệu, các bài báo, cuốn sách nhắc tới nhiều nhất ở Việt Nam, thì có lẽ khó ai “vượt qua” ông Tilo. Ai đó gọi ông là “cỗ xe tăng” không khoan nhượng với mọi sai lầm trong ứng xử với hệ sinh thái. Kể từ năm 1990, tức là 37 năm qua, ông Tilo hầu như sống toàn thời gian ở Việt Nam để tận hiến cho bảo tồn các loài hoang dã, ông cưới cô vợ người Việt (là chị Nguyễn Thị Thu Hiền, cũng là một người có đóng góp đặc biệt cho bảo tồn linh trưởng ở Đông Dương) và họ có hai con trai.

Voọc mũi hếch, từ các chuyến đi khám phá của chúng tôi, đã xuất hiện trên báo chí trong và ngoài nước. Ảnh: Đỗ Doãn Hoàng.

Sinh năm 1941, ở Dresden - CHLB Đức, năm 1989, đang là kỹ sư điện lạnh tại bảo tàng tự nhiên, ông Tilo sớm say mê và đặt ra nhiều dấu hỏi về sự màu nhiệm của tiến hoá của các loài hoang dã. Trước khi gắn đời mình với các loài linh trưởng tuyệt mỹ, ông từng đi nghiên cứu chim chóc ở Mông Cổ, Nam Cực và nhiều vùng đất kỳ bí khắp địa cầu.

Voọc mông trắng, loài đặc hữu của Việt Nam. Ảnh: Tilo Nadler.

Gia đình nhà voọc mông trắng. Ảnh: Trung Đào

Thế giới các loài vượn, voọc, culi qua ống kính của TS Tilo Nadler. Không chỉ say mê bảo tồn các loài linh trưởng, ông Tilo còn làm phim tài liệu, chụp và triển lãm ảnh, viết và in các cuốn sách về những loài tuyệt sắc này. Ảnh: Tilo Nadler.

Cuốn sách về linh trưởng của Tiến sĩ Tilo Nadler.

Mọi việc bắt đầu nhân một ngày đẹp trời nọ, ông Tilo gặp con tem cũ kỹ ố vàng của một nhà sưu tập yêu môi trường. Tem in năm 1956 tại Việt Nam, có hình con “voọc mông trắng” hay còn gọi là voọc quần đùi trắng. Tò mò tìm hiểu, thì thông điệp hiu buồn hiện ra: loài này là đặc hữu của thiên nhiên Việt Nam được phát hiện vào năm 1930, sau đó, vì nạn săn bắt, chúng đã được coi là tuyệt chủng.

Và cuốn tiểu thuyết cuộc đời Tilo bắt đầu những trang quan trọng trên đất Việt, nói đúng ra là cơ bản… trong rừng Việt. Tilo đến Việt Nam, đi bát phố, thuê phiên dịch, lại gặp cô bé duyên dáng, vừa học ĐH Ngoại thương ra, rất giỏi tiếng Anh, tên là Nguyễn Thị Thu Hiền. Anh vào rừng, dựng lều, đem ra các loại máy thu âm, ghi hình, bất chấp mưa gió bão bùng, lắng nghe và căng mắt tìm dấu tích của voọc mông trắng. Giám đốc VQG Cúc Phương, bấy giờ là ông Nguyễn Bá Thụ, sau này ông Thụ làm Cục trưởng Cục Kiểm lâm Việt Nam, rất cảm phục tinh thần xả thân vì môi trường của “ngài Tilo”.

Tilo sau cả tháng miệt mài, đã tìm ra sự hiện diện voọc mông trắng, ông sung sướng, cấp tốc xin thành lập Trung tâm Cứu hộ Linh trưởng nguy cấp tại Cúc Phương (sau này là Trung tâm lớn nhất Đông Nam Á). Biểu tượng của VQG Cúc Phương cũng là con voọc mông trắng. Tilo được phát một cái dùi cui điện, anh to cao, nóng nảy, án ngữ các cửa rừng. Ai đi lấy măng, lấy nấm, bẻ củi về đun, là Tilo tóm cổ, ngăn chặn bằng được, ai chống lại, anh rút dùi cui điện lạch tạch lạch tạch đe dọa.

Bức ảnh của ông Tilo ghi lại hành trình ông cùng lực lượng kiểm lâm Quảng Nam (cũ) đề nghị những người nuôi voọc giao nộp cho Trung tâm, để cứu hộ, chăm sóc, tái thả. Ảnh: Tilo Nadler.

Cá thể báo bị dính bẫy nát “tay” này đã được ông Tilo và cộng sự chăm sóc, cứu hộ và 1 năm sau thì thả về hoang dã VQG Cúc Phương. “Ngoài thuốc thang, cứ cách một ngày lại phải cho báo hoang ăn một con gà to”, ông Tilo kể. Trước đó ông cũng cứu các cá thể gấu, báo lửa tương tự. Ảnh: Tilo Nadler.

Bức ảnh về “hủ tục” ngâm rượu “toàn thây” linh trưởng để uống, ông Tilo chụp tại nhà một thợ săn vào năm 1996, khi đi khảo sát về động vật hoang dã ở huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình cũ (nay là tỉnh Phú Thọ).

Anh hiền lành, nhưng mắt trợn lên, râu ria, mặt đỏ như con tôm luộc, ai nhìn cũng “nể” và răm rắp nghe lời.

Ngặt một nỗi: đi tìm mãi được một bóng dáng voọc mông trắng, rồi anh và cả Hội Động vật của Đức mà anh là đại diện tại Việt Nam, đều xúc động rưng rưng. Nhưng giữa lúc ấy, Tilo như vấp phải trái núi lớn ở chợ Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, khi thấy mấy người miền sơn cước bán cả một lồng các con voọc mông trắng. Bán như bán gà, bán chó ngoài chợ. Hỏi ra mới biết họ đi bẫy được, bán cho người ta nấu… giả cầy.

Lại nữa: khi xác nhận thông tin về mức độ quý, hiếm, đặc hữu của voọc Cát Bà, loài mà cả thế giới chỉ mình Việt Nam mới có, mà cũng chỉ có chừng 60 cá thể ở các đảo đá giữa đại dương, thuộc VQG Cát Bà, TP Hải Phòng thôi, Tilo đã rất trăn trở. Ông và nhiều nhà bảo tồn lừng danh đã đôn đáo đi nghiên cứu, ghi nhận về chúng. Vậy mà, oái oăm thay, khi ấy, Tilo ra đảo Cát Bà thì mới ngã ngửa: thợ săn rình giăng lưới ngoài cửa hang, rồi lùng sục, một đêm mà bắt được cả “đõ” gần chục con voọc Cát Bà dính bẫy! Ôi, 1/10 số voọc Cát Bà mà cả loài người mới có được phải "đi đời nhà ma" cùng lúc!

Voọc Cát Bà hiện này đã có cuộc sống bình yên trên các hòn đảo thuộc TP Hải Phòng, chúng khá thân thiện với con người, giữa thiên nhiên hoang dã. Khi loài này bị đe dọa suy giảm số lượng nghiêm trọng, ông Tilo đã cứu hộ rất bài bản, công phu rồi cho chúng sinh sản thành công tại trung tâm. Ảnh: Vương Xuân Nghĩa, chụp ngày 24/10/2026, tại VQG Cát Bà.

Ông Tilo (hàng đầu, thứ 6 từ phải sang) cùng vợ là bà Thu Hiền (đứng bên tay trái ông Tilo) trong một buổi tham dự và truyền đạt kinh nghiệm về điều tra, nâng cao thực thi pháp luật trong bảo vệ động vật hoang dã tại Việt Nam. Ảnh: Nam Hoàng.

Thành lập trung tâm cứu hộ xong, anh Tilo đi khắp các vùng có linh trưởng ở Việt Nam và cả Đông dương, cứu chữa voọc, vượn, culi, cả gấu, cả báo gấm, báo mai hoa bị săn bắn, nuôi nhốt trái phép. Bản thân người viết bài này, cũng từng theo nhân viên trại voọc của ông Tilo, đem theo lồng chuyên dụng, lên máy bay, vào Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) “tịch thu” đàn linh trưởng của một người giàu có nuôi nhốt chúng trái phép. Còn ông Tilo thì tức tối đánh xe bán tải tới đề nghị tịch thu một tiêu bản linh trưởng (voọc, vượn) của một chủ khách sạn có tiếng là rất “thế lực” ở cách VQG Cúc Phương không xa. Ông kia kiên quyết không giao nộp tiêu bản voọc quý, Tilo quay ra gạ mua mẫu vật đó. Ông kia bán. Tilo bỏ tiền đô ra mua, lấy giấy viết tay mua bán, rồi cầm tờ giấy đó lên gặp ông Cục trưởng Kiểm lâm bấy giờ là ông Nguyễn Bá Thụ.

Anh Lê Dũng (bìa trái, hiện sống tại TP Đà Nẵng) đã liên lạc với người viết bài này, rồi tổ chức gặp lại vợ chồng ông Tilo (bà Hiền ở bìa phải ảnh) để nói lời “tri ân". Ảnh: Nam Hoàng.

Trung tâm Cứu hộ linh trưởng nguy cấp Cúc Phương vất vả chữa trị cho từng cá thể voọc bị dính bẫy thợ săn xót xa như thế này. Ảnh: Tilo Nadler.

Một thợ săn trói thi thể cá thể voọc quanh cơ thể mình thế này để tiện cõng từ rừng về nhà. Hình ảnh xuất hiện trong sách của ông Tilo gần đây, đã gây nhiều “bất ngờ” và bất bình cho độc giả.

Mà rằng: Luật Việt Nam cấm săn bắn, sử dụng, trưng bày tiêu bản loài này. Tôi cầm cuốn luật đây. Giờ họ bắt tôi phải mua, nếu muốn mang cái tiêu bản vi phạm đó đi tiêu huỷ, để thượng tôn công tác bảo tồn cho đất nước ông. Vậy là, tôi đã giúp các ông công việc thực thi luật đấy, mong ông thanh toán cho tôi khoản chi phí này. Đây là giấy tờ ghi rõ số tiền Đô la tôi đã dùng để mua tiêu bản voọc mông trắng về... cho ông!

Ông Tilo ít quan tâm đến tiền, và càng không thiếu số tiền ấy. Nhưng ông muốn đưa ra một triết lý, một quan điểm và một sự minh bạch trong bảo tồn và thực thi luật.

Sau gần 40 năm niên gắn bó và lăn lộn trong rừng Việt Nam, Lào, Campuchia, ông Tilo và cán bộ Trung tâm cứu hộ ở Cúc Phương đã giải cứu, chữa trị, chăm sóc thành công cho khoảng 250 cá thể linh trưởng thuộc 15 loài, trong đó cho sinh sản thành công 12 loài linh trưởng đặc hữu, quý hiếm, được bảo vệ đặc biệt trên toàn thế giới.

Các thế hệ học trò của ông Tilo, nay đều đã thành những nhân vật tiêu biểu, đang là “nòng cốt” cho bảo tồn các loài động vật hoang dã, quý hiếm ở Việt Nam. Tiến sĩ Hà Thăng Long là thế hệ học trò đầu tiên của ông Tilo, bắt đầu gắn bó với “thầy” từ năm 1999, hoàn thành chương trình tiến sĩ tại Đại học Cambridge (Vương quốc Anh) năm 2009. Chỉ 2 năm sau, anh có công lớn trong phát hiện quần thể chà vá chân xám lớn nhất từng được biết tại Tây Nguyên, rồi anh dốc sức điều tra, kiến nghị, vận động các tổ chức, cá nhân chung tay bảo vệ chúng. Anh có đóng góp đặc biệt cho việc hình thành Khu dự trữ sinh quyển Kon Hà Nừng (tỉnh Gia Lai), được UNESCO công nhận năm 2021.

Tiến sĩ Hà Thăng Long vừa là người truyền cảm hứng về bảo tồn thiên nhiên tại Bird Race quốc tế - Cuộc thi chụp ảnh chim hoang dã - tổ chức tại VQG Cát Tiên, năm 2026 (ở ảnh dưới, TS Long thứ 3 từ trái sang). Ảnh: Đ.D.H

Tôi làm việc với anh Long và ông Tilo từ hơn 20 năm trước, nay anh đã là người sáng lập tổ chức GreenViet (bảo tồn nữ hoàng linh trưởng ở Sơn Trà), anh xây dựng cả quỹ hỗ trợ các hoạt động bảo tồn chim thú ở Việt Nam. Giải thưởng Bảo tồn uy tín của Quỹ Frankfurt đã gọi tên TS Hà Thăng Long vào năm 2025.

Nguyễn Văn Thái, là Nhà sáng lập, kiêm Giám đốc Điều hành Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam (SVW), Phó Chủ tịch Hội Bảo tồn Tê tê thế giới.

Một học trò khác của ông Tilo là Nguyễn Văn Thái, hiện là Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Động vật Hoang dã Việt Nam (SVW - Save VietNam Wildlife), người mới đây đã nhận giải thưởng Goldman, được mệnh danh là “Nobel xanh” của thế giới, trị giá khoảng 5 tỷ đồng rồi đem toàn bộ số tiền này “đưa” vào bảo tồn các loài trên đất Việt. Nguyễn Văn Thái sinh ra lớn lên ở vùng Mường ngay trong khu vực VQG lâu đời nhất Việt Nam, Trung tâm cứu hộ linh trưởng của ông Tilo đóng trụ sở chính: vùng Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Thái được tuyển vào làm công việc bảo tồn động vật ở Trung tâm do ông Tilo làm giám đốc. Dần dà, tình yêu thiên nhiên, sức quyến rũ của các loài hoang dã đã hớp hồn anh. Thái học tiếng Anh từ ông Tilo và các chuyên gia ngoại quốc trong trại voọc, tiến tới anh được gửi đi học ở Úc, ở Vương quốc Anh.

Vượn đen má vàng, loại đặc biệt quý hiếm, có phân bố ở Việt Nam và Campuchia, đã được cứu hộ rồi thả vào khu bán hoang dã ở VQG Cát Tiên (thuộc các tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng), vẻ đẹp độc đáo của chúng đã có sức hấp dẫn đặc biệt với du khách trong và ngoài nước, từ đó góp phần nâng cao nhận thức bảo tồn. Trong ảnh là nhà nhiếp ảnh huyền thoại Nick Út - làm việc lâu năm cho hãng AP của Mỹ, tác giả bức “Cô bé Napalm” - đầy xúc cảm khi vượn đen má vàng tới gần ông - trong chuyến đi tác nghiệp cùng PV Tiền Phong - tại VQG Cát Tiên, năm 2026. Ảnh: Đ.D.H

Tôi chơi thân với Chu Xuân Cảnh. Và, Cảnh thật sự là người học trò đáng tự hào, đã lớn lên từ ngọn lửa truyền cảm hứng về bảo tồn thiên nhiên của Tiến sĩ Tilo Nadler. Tôi cũng có nhiều dịp làm việc cùng các anh Trần Hữu Vĩ và Bùi Văn Tuấn của GreenViet (như ở bài 1 đã mô tả) cũng trưởng thành từ cái nôi do ông Tilo đào tạo, hướng dẫn. Tuấn tự nhận, “em là F3, thế hệ thứ 3 trong số các học trò của “bác Tilo”. Giờ đây, Tuấn vẫn mời ông Tilo và vợ ông (bà Nguyễn Thị Thu Hiền) làm cố vấn trong công ty HiVOOC - chuyên sâu về sinh thái, du lịch, bảo tồn thiên nhiên của anh - thường xuyên tổ chức đưa các đoàn khách trong và ngoài nước đi “xem voọc” xuyên Việt. Kinh phí thu được, đem một phần rất ý nghĩa trở lại hỗ trợ bảo tồn rừng và muông thú.

Trang Nguyễn, với các "điệp vụ" điều tra ngầm nổi tiếng trong bảo vệ động vật hoang dã ở châu Phi; nay là nhà sáng lập và Giám đốc Điều hành Trung tâm Hành động vì động vật hoang dã (Wild Act).

Sau các khóa đào tạo, tập huấn về bảo tồn được Hội động vật Frankfurt (Đức) được ông Tilo và cộng sự tổ chức đều đặn, kiên trì suốt nhiều năm qua (nay đã tới khóa 18) tại Việt Nam, nhiều thế hệ yêu thiên nhiên đã trưởng thành và tỏa sáng. Nhiều người là học trò trực tiếp ông Tilo đào tạo, làm việc cùng ông, nhiều người vì ngưỡng mộ ông, tới nghe ông truyền cảm hứng và họ đã phấn đấu trở thành cánh tay nối dài của ông và cộng sự trong công cuộc gìn giữ màu xanh của rừng và các loài hoang dã cho Việt Nam, cho nhiều quốc gia khác… Một trong số đó là Tiến sĩ về bảo tồn đa dạng sinh Trang Nguyễn (Nguyễn Thị Thu Trang), SN 1990, từ khi học cấp 2, Trang đã được cha mẹ đưa tới Cúc Phương gặp vợ chồng anh Tilo để bày tỏ lòng trân quý. Sang Vương quốc Anh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ về quản lý đa dạng sinh học, Trang được Công chúa Tây Ban Nha Leonor trao Giải thưởng Quốc tế của Quỹ Công chúa Girona (năm 2022) vì những đóng góp đặc biệt trong bảo tồn. Ngoài ra, Trang Nguyễn cũng là phụ nữ Việt Nam đầu tiên từng nhận giải Future For Nature danh giá, tôn vinh những nhà bảo tồn trẻ có đóng góp đặc biệt.

Đến nay, Trang Nguyễn đã là nhà sáng lập và Giám đốc Điều hành Trung tâm Hành động vì động vật hoang dã (Wild Act). Trang Nguyễn cũng là nhà điều tra ngầm, cùng cơ quan chức năng bắt giữ nhiều tội phạm buôn bán động vật hoang dã quốc tế, đặc biệt là ở châu Phi. Năm 2019, Trang Nguyễn lọt vào danh sách 100 phụ nữ truyền cảm hứng và có ảnh hưởng nhất trên toàn cầu.

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