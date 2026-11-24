Nhận cảnh báo mưa lớn tiếp diễn, hồ chứa lớn nhất Huế tăng điều tiết xả nước

TPO - Từ 15h ngày 24/11, hồ Tả Trạch (thượng nguồn sông Hương) bắt đầu điều tiết nước về hạ du với tổng lưu lượng 380 - 480 m3/s, trong tình hình tại TP. Huế được cảnh báo mưa lớn tiếp diễn, nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Sáng 24/11, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tả Trạch phát thông báo về việc điều tiết nước hồ chứa Tả Trạch (thượng nguồn sông Hương) về hạ du, nhằm bảo đảm an toàn công trình và chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn trong những ngày tới.

Từ 15h chiều 24/11, hồ chứa Tả Trạch bắt đầu điều tiết nước về hạ du, với lưu lượng qua tràn khoảng 300- 400 m3/s.

Theo thông báo, thời gian bắt đầu điều tiết từ 15h ngày 24/11, với lưu lượng qua tràn khoảng 300 - 400 m3/s, qua nhà máy thủy điện 80 m3/s. Tổng lưu lượng xả dự kiến từ 380 - 480 m³/s. Vào sáng cùng ngày, mực nước hồ Tả Trạch ở cao trình +44,46 m.

Theo Đài Khí tượng thủy văn TP. Huế, từ tối 24 đến ngày 26/11, trên địa bàn thành phố được dự báo có mưa vừa, mưa to, rải rác mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến 100 - 250 mm, có nơi trên 350mm.

Đáng chú ý, do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường với cường độ trung bình đến mạnh, từ ngày 25 đến 28/11, TP. Huế tiếp tục có mưa, rải rác mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa từ ngày 23/11 đến 2/12 phổ biến 200 - 400 mm, có nơi trên 500 mm. Trong các cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ giảm sâu.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Huế yêu cầu các địa phương, đơn vị thường xuyên cập nhật dự báo, chủ động rà soát phương án ứng phó ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và dông lốc; đồng thời theo dõi chặt chẽ mưa lũ, mực nước hồ chứa để vận hành công trình theo đúng quy trình, bảo đảm an toàn đập và vùng hạ du.

Các địa phương được yêu cầu tổ chức lực lượng canh gác tại ngầm tràn, tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết và khu vực có nguy cơ sạt lở; kiên quyết không cho người, phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn. Đồng thời, chuẩn bị phương án sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, ưu tiên nhóm dễ bị tổn thương.