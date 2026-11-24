Người đàn ông đuối nước khi kéo thuyền cá trên hồ Trị An

TPO - Trong lúc bơi ra lòng hồ Trị An để kéo thuyền bị trôi khỏi bè nuôi cá, người đàn ông không may bị đuối nước, tử vong.

Ngày 24/11, Công an TP Đồng Nai cho biết, Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 6 (PCCC&CNCH KV6) đã hoàn tất quá trình tìm kiếm thi thể ông N.V.T (56 tuổi) đuối nước trong lòng hồ Trị An.

Các lực lượng triển khai công tác tìm kiếm và đưa thi thể nạn nhân lên bờ. Ảnh: CACC

Theo thông tin ban đầu, sáng 23/11, Đội PCCC&CNCH KV6 nhận được tin báo của người dân về việc có người bị đuối nước khi đang bơi kéo thuyền bị trôi khỏi bè nuôi cá tại tổ 1, khu phố Vĩnh An 1 (phường Trị An).

Sau khi tiếp nhận tin báo, Đội PCCC và CNCH KV 6 đã nhanh chóng điều động lực lượng cứu hộ cứu nạn đến hiện trường triển khai đội hình tìm kiếm nạn nhân.

Do khu vực lòng hồ rộng, độ sâu từ 8m đến 12m, quá trình tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Đến trưa cùng ngày, các lực lượng tìm kiếm cùng người dân sinh sống tại khu vực làng bè đã phát hiện thi thể nạn nhân cách bờ khoảng 40m và đưa lên bờ, bàn giao cho Công an phường Trị An và người thân để làm các thủ tục theo quy định.