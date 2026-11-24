Đâm bạn tử vong do mâu thuẫn trên bàn nhậu

TPO - Sau mâu thuẫn trong lúc uống rượu, Danh Tiền (SN 1979, ở tỉnh An Giang) dùng dao đâm bạn nhậu tử vong. Sau khi gây án, đối tượng đến cơ quan công an đầu thú.

Ngày 24/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Danh Tiền (SN 1979, trú xã Châu Thành, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "Giết người".

Theo kết quả điều tra, khoảng 17h ngày 20/11, Tiền tổ chức uống rượu tại nhà cùng vợ và em ruột. Khoảng 30 phút sau, anh P.Q.D. (SN 1989, trú cùng ấp, là bạn của Tiền) đến tham gia.

Đối tượng Danh Tiền.

Trong lúc uống rượu, giữa Tiền và anh D. xảy ra mâu thuẫn. Tiền vào bếp lấy 2 con dao để giải quyết mâu thuẫn. Thấy Tiền cầm hung khí, anh D. bỏ chạy ra đường. Tiền lập tức đuổi theo, ném một con dao về phía anh D. nhưng không trúng.

Sau đó, Tiền gọi anh D. dừng lại rồi dùng con dao còn lại đâm vào vùng ngực nạn nhân. Anh D. gục ngã tại hiện trường và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Danh Tiền đến cơ quan công an đầu thú.