Đột nhập nhà dân vét sạch két sắt, đào hố chôn vàng bạc rồi bỏ trốn

TPO - Sau khi trộm vàng, bạc và tiền mặt trị giá khoảng 470 triệu đồng trong két sắt nhà dân, Vang Văn Đức đào hố chôn giấu tài sản trong vườn rồi bỏ trốn ra Hải Phòng.

Ngày 24/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đang tạm giữ hình sự Vang Văn Đức (SN 1991, trú xã Hùng Chân, Nghệ An) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, ngày 11/11, Đức đột nhập vào một nhà dân trên địa bàn xã Hùng Chân, lấy trộm tài sản cất trong két sắt, gồm 29 chỉ vàng, nhiều trang sức bằng bạc và khoảng 100 triệu đồng tiền mặt. Tổng giá trị tài sản bị mất ước tính khoảng 470 triệu đồng.

Vang Văn Đức tại cơ quan Công an.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Hùng Chân, Công an xã Quỳ Hợp khẩn trương điều tra, truy tìm thủ phạm.

Quá trình xác minh gặp nhiều khó khăn do khi gây án, đối tượng đeo khẩu trang, đội mũ trùm kín mặt, đồng thời lựa chọn đường đồi núi để đột nhập, tẩu thoát nhằm tránh camera an ninh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định Vang Văn Đức là nghi phạm gây án. Sau khi trộm cắp, Đức đào hố trong vườn nhà chôn giấu số vàng, bạc rồi rời khỏi địa phương.

Đến ngày 15/11, tổ công tác bắt giữ Đức khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng.

Tang vật vụ án.

Tại cơ quan điều tra, Đức thừa nhận hành vi phạm tội. Lực lượng chức năng đã thu hồi 29 chỉ vàng, nhiều trang sức bằng bạc cùng số tiền liên quan để trao trả cho gia đình bị hại. Sau khi nhận lại tài sản, gia đình nạn nhân đã gửi thư cảm ơn Công an tỉnh Nghệ An.

Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.