TPO - Sau khi lộ mặt ở Ca sĩ mặt nạ mùa 3, ca sĩ Ngọc Sơn nói anh muốn tham gia từ mùa đầu nhưng chưa dám nhận lời vì "sợ bản thân không có duyên". Suốt hành trình, anh được khán giả đánh giá cao với hai bản phối lại ca khúc "Bên đấy em có ai rồi", "Một đêm say" và "E là không thể".