Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho hai người tử nạn khi cứu người ở biển Nha Trang

TPO - Chủ tịch nước quyết định truy tặng Huân chương Dũng cảm cho ông Nguyễn Duy An và ông Phạm Sáng vì đã quên mình cứu người gặp nạn trên biển Nha Trang.

Theo quyết định số 2023/QĐ-CTN ngày 24/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm truy tặng Huân chương Dũng cảm cho ông Nguyễn Duy An (trú phường Tây Nha Trang) và ông Phạm Sáng (cán bộ Đội Cứu nạn, cứu hộ, Ban Quản lý vịnh Nha Trang, thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa).

Người dân đến viếng, chia buồn với gia đình ông Phạm Sáng.

Hai người được truy tặng vì đã có hành động dũng cảm, quên mình cứu người gặp nạn trên biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, là tấm gương sáng về lòng dũng cảm và tinh thần vì cộng đồng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Trước đó, sáng 21/11, tại khu vực bãi biển đối diện đường Lê Lợi, phường Nha Trang, một phụ nữ khoảng 50-60 tuổi có dấu hiệu đuối nước khi tắm biển.

Phát hiện sự việc, ông Nguyễn Duy An (58 tuổi) lập tức lao xuống biển ứng cứu. Tuy nhiên, do sóng lớn, ông An cũng bị đuối sức, chới với giữa biển.

Nhận được tin báo, ông Phạm Sáng (45 tuổi) cùng các thành viên Đội Cứu nạn, cứu hộ biển Nha Trang nhanh chóng mang phao ra hỗ trợ. Sau hơn 10 phút, cả hai người được đưa vào bờ. Người phụ nữ có sức khỏe ổn định, trong khi ông An tử vong.

Trong quá trình cứu người, ông Sáng bị kiệt sức, được đồng đội đưa đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Ông Sáng có 14 năm làm công tác cứu nạn, cứu hộ tại các bãi biển Nha Trang. Ông được đồng nghiệp và người dân nhận xét là người hiền lành, tận tụy, luôn có trách nhiệm trong công việc.

Sự ra đi của hai người để lại niềm tiếc thương cho gia đình, đồng nghiệp và người dân địa phương.