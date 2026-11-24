TPO - Sau vụ nổ lớn làm nhiều người thương vong trên phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa, Hà Nội) sáng 24/11, những người may mắn thoát nạn đang điều trị tại bệnh viện vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc xảy ra sự cố.