Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên tiếp Thống đốc thành phố Saint Petersburg

TPO - Sáng 24/11, ông Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên đã có buổi tiếp và làm việc với ông Alexander Dmitrievich Beglov, Thống đốc thành phố Saint Petersburg (Liên bang Nga), nhân chuyến thăm và làm việc của ông Alexander Dmitrievich Beglov tại Hưng Yên. Tham gia đoàn có ông Gennady Stepanovich Bezdetko, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc nhiệt liệt chào mừng Thống đốc thành phố Saint Petersburg, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam cùng các thành viên trong đoàn đến thăm Hưng Yên. Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhấn mạnh, chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga tiếp tục phát triển tốt đẹp, trong đó hợp tác giữa các địa phương hai nước ngày càng được mở rộng, đi vào chiều sâu.

Ông Phạm Quang Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên trao bức tranh Văn Miếu Xích Đằng - biểu tượng truyền thống hiếu học của quê hương Hưng Yên tặng ông Beglov Alexander Dmitrievich, Thống đốc thành phố Saint Petersburg (Liên bang Nga). Ảnh: B.H.Y.

Giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của địa phương, ông Ngọc cho biết, Hưng Yên có vị trí thuận lợi tại trung tâm vùng đồng bằng sông Hồng, trong vùng Thủ đô Hà Nội. Tỉnh Hưng Yên đang tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đô thị, thương mại và dịch vụ; đồng thời hướng tới trở thành trung tâm giáo dục, đào tạo và khoa học công nghệ.

Đánh giá cao vị thế của Saint Petersburg, một trong những trung tâm kinh tế, giáo dục và văn hóa lớn của Liên bang Nga, ông Phạm Quang Ngọc bày tỏ vui mừng khi hai địa phương đã tích cực trao đổi, chuẩn bị các điều kiện để tiến tới ký kết thỏa thuận hợp tác. Đây được kỳ vọng là bước phát triển mới, cụ thể hóa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga ở cấp địa phương.

Thống đốc thành phố Saint Petersburg Alexander Dmitrievich Beglov cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, đồng thời khẳng định quan hệ hợp tác Việt Nam - Liên bang Nga không chỉ phát triển ở cấp quốc gia mà còn ngày càng được thúc đẩy thông qua các chương trình hợp tác giữa các địa phương.

Theo Thống đốc Alexander Dmitrievich Beglov, trên cơ sở trao đổi và thống nhất, Hưng Yên và Saint Petersburg đang hướng tới ký kết thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực có tiềm năng, gồm công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, thương mại, giáo dục, đào tạo, văn hóa, y tế và hợp tác thanh niên.

Đánh giá cao những nội dung hợp tác được hai bên thống nhất, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Quang Ngọc bày tỏ tin tưởng, với nền tảng quan hệ hữu nghị, sự tin cậy chính trị và tình cảm gắn bó giữa Nhân dân hai nước, quan hệ hợp tác giữa Hưng Yên và Saint Petersburg sẽ sớm được cụ thể hóa bằng những chương trình, dự án thiết thực, mang lại lợi ích cho cả hai địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên kỳ vọng, sau khi được ký kết và triển khai, thỏa thuận hợp tác sẽ tạo động lực mới cho quan hệ giữa hai địa phương, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân, trở thành điểm sáng trong hợp tác cấp địa phương giữa Việt Nam và Liên bang Nga.