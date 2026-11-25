Công an Hải Phòng thông tin vụ nhóm người bị dân vây bắt vì nghi 'bắt cóc trẻ em'

TPO - Nhóm người lạ thấy trẻ em chơi ở nhà văn hóa thôn Nội Thắng (Vĩnh Thuận, Hải Phòng) mặc không đủ ấm nên gọi lại gần ô tô để cho tiền. Người dân địa phương cho rằng có biểu hiện nghi bắt cóc trẻ em nên hô hoán, đưa về trụ sở chính quyền sở tại để xác minh.

Chiều muộn 24/11, trên mạng xã hội lan truyền nhiều video clip ghi lại cảnh người dân xã Vĩnh Thuận (TP Hải Phòng) bức xúc, phản ứng dữ dội về một nhóm người lạ có biểu hiện bất thường khi tiếp xúc với nhóm trẻ em địa phương đang chơi tại nhà văn hóa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h, một nhóm học sinh cấp 2 đang nô đùa trong nhà văn hóa thôn Nội Thắng (xã Vĩnh Thuận, TP Hải Phòng). Bất ngờ vài người phụ nữ trung niên lạ tiến lại gần trò chuyện, khoác tay, xoa đầu rồi hứa cho tiền cháu nào hát hay.

Ít phút sau đó, nhiều người dân địa phương thấy có biểu hiện lạ và nghi ngờ có hành vi “bắt cóc trẻ em” nên đã hô hoán vây bắt nhóm người này lại và trình báo lực lượng chức năng địa phương.

Trao đổi với Báo Tiền Phong, đại diện lãnh đạo UBND xã Vĩnh Thuận cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tiếp cận, đảm bảo an ninh trật tự, giải tán đám đông. Đồng thời, làm việc với những người liên quan để xác minh, làm rõ.

Bước đầu xác định, nhóm người này có 12 người, di chuyển trên ô tô 16 chỗ. Tại khu vực nhà văn hóa thôn Nội Thắng, có 5 người (gồm 2 nam, 3 nữ) xuống xe, tiếp cận, cho tiền một số em nhỏ.

Tối cùng ngày Công an TP Hải Phòng thông tin, nhóm người trên theo đạo Tin Lành đi cầu phước. Khi đi ngang qua xã Vĩnh Thuận, thấy có các cháu nhỏ mặc không đủ ấm trong thời tiết lạnh nên thương hại và có ý định cho tiền các cháu.

Nhóm người này đã gọi các cháu lại gần xe ô tô để cho tiền dẫn đến các cháu hoảng sợ và chạy về báo gia đình, người thân. Nhiều người địa phương nghĩ là nhóm “bắt cóc trẻ em” nên đã hô hoán, tấn công và đưa về trụ sở chính quyền địa phương để giải quyết.