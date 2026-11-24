Biển người hát cùng NSND Quang Thọ, Tùng Dương ở Mỹ Đình
TPO - Không chỉ là dịp thưởng thức những màn trình diễn quy mô, chương trình "Muôn sắc Việt Nam" còn trở thành nơi gặp gỡ của những người cùng chung tình yêu văn hóa và niềm tự hào dân tộc.
TPO - Vừa được phong cấp bậc hàm Trung úy, Bảo Thanh chia sẻ ảnh bên NSND Tự Long, NSND Xuân Bắc nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Nhiều nghệ sĩ cũng ghi lại hoạt động biểu diễn, những chuyến đi và khoảnh khắc bên gia đình trong ngày đặc biệt.
TPO - Không chỉ là dịp thưởng thức những màn trình diễn quy mô, chương trình "Muôn sắc Việt Nam" còn trở thành nơi gặp gỡ của những người cùng chung tình yêu văn hóa và niềm tự hào dân tộc.
TPO - Đại diện thế hệ trẻ phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Phương Mỹ Chi chia sẻ về trách nhiệm tiếp nối di sản và đưa những giá trị văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng.
TPO - Từ chiều 24/11, đông đảo khán giả đổ về sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) để tham dự chương trình nghệ thuật Muôn sắc Việt Nam. Nhiều bạn trẻ diện trang phục truyền thống, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất.
TPO - Hoa hậu Trúc Linh, Á hậu Châu Anh và dàn nghệ sĩ tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946-24/11/2026) diễn ra sáng 24/11 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.
TPO - Go Kyung Pyo gây tai nạn giao thông khi say rượu. Anh bị triệu tập điều tra, đây là lần đầu nam diễn viên xuất hiện sau sự cố khiến sự nghiệp bị ảnh hưởng.
TPO - MC Nguyên Khang cùng Á hậu Thụy Vân dẫn chương trình nghệ thuật Muôn sắc Việt Nam tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Nam MC cho biết anh chuẩn bị ba bộ áo dài và lựa chọn cách dẫn phù hợp với từng phần trình diễn.
TPO - MC Vũ Mạnh Cường chia sẻ áp lực khi liên tục đảm nhận vai trò dẫn chương trình ở hàng loạt sự kiện quan trọng như Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X và chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam tại TPHCM.
TPO - Series phim tài liệu “Lễ hội Việt Nam” ra mắt tập đầu tiên tại Côn Sơn - Kiếp Bạc, với sự đồng hành của ca sĩ Hoàng Thùy Linh. Chuỗi phim gồm bốn tập được đưa tới khán giả quốc tế, tiếp cận đông đảo các gia đình Việt.
TPO - “Mẹ Mìn: Giao kèo với quỷ” tiếp tục dời lịch chiếu, khiến màn tái xuất điện ảnh của Minh Hằng, Nhật Kim Anh lỡ hẹn với khán giả.
TPO - Chỉ còn một ngày trước khi chương trình nghệ thuật "Muôn sắc Việt Nam" diễn ra tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), hoạt động mua bán, sang nhượng vé diễn ra sôi động trên mạng xã hội. Dù được ban tổ chức phát miễn phí thông qua hình thức đăng ký trực tuyến, nhiều tấm vé được người dân rao bán với giá 400.000-600.000 đồng, thậm chí cả triệu đồng/vé.
TPO - Ba diva Thanh Lam, Mỹ Linh, Hà Trần và ca sĩ Ngọc Anh (3A) cùng góp mặt trong show diễn "Ký ức Hà Nội" tại Cung Hữu nghị Việt Xô tối 21 và 22/11.
TPO - Nguyễn Hoài Nam Anh - con trai Hoa khôi Thu Hương - phải bỏ cuộc ngay vòng đầu tiên tại FIA F4 World Cup 2026 ngày 22/11, sau khi bị cuốn vào vụ va chạm liên hoàn khiến 10 tay đua dừng thi đấu. May mắn, tay đua 17 tuổi không bị thương.
TPO - Tối 21/11 (giờ địa phương), gần 30 nghệ sĩ Việt tham gia V-Beyond Concert tại Honda Center, bang California (Mỹ). Những màn kết hợp giữa các thế hệ nghệ sĩ, từ nhạc pop, hip-hop đến những ca khúc khai thác chất liệu dân gian Việt Nam nhận được sự tán dương của khán giả và giới chuyên môn.
TPO - Thư Kỳ bật khóc khi nhắc tới người đàn ông có ảnh hưởng nhất tới sự nghiệp của mình - đạo diễn Hầu Hiếu Hiền. Ông là người đã giúp đỡ cô trên con đường diễn xuất và dạy dỗ Thư Kỳ khi thử sức với vai trò đạo diễn.
TPO - Ca sĩ Vũ Thịnh và diễn viên Fanny Trần được bố mẹ trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong lễ thành hôn tổ chức ngày 22/11. Trước đó, cặp nghệ sĩ đã cử hành hôn lễ tại nhà thờ sau 9 năm gắn bó.
TPO - Sau ba ngày công chiếu chính thức, "Trại giam hạnh phúc" dẫn đầu phòng vé Việt với khoảng 77 tỷ đồng, gần 848.000 vé bán ra. "Ngày con còn mẹ" giảm doanh thu so với cuối tuần đầu, các phim ngoại chưa tạo được sức bật.