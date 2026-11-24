TPO - Chỉ còn một ngày trước khi chương trình nghệ thuật "Muôn sắc Việt Nam" diễn ra tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), hoạt động mua bán, sang nhượng vé diễn ra sôi động trên mạng xã hội. Dù được ban tổ chức phát miễn phí thông qua hình thức đăng ký trực tuyến, nhiều tấm vé được người dân rao bán với giá 400.000-600.000 đồng, thậm chí cả triệu đồng/vé.