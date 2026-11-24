TPO - Từ chiều 24/11, đông đảo khán giả đổ về sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) để tham dự chương trình nghệ thuật Muôn sắc Việt Nam. Nhiều bạn trẻ diện trang phục truyền thống, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất.
TPO - Sự hưởng ứng của sinh viên các trường đại học, học viện cùng sự đồng hành của nhiều nghệ sĩ được yêu mến như Tuấn Cry, Hà Lê, Double2T, Đức Phúc, chương trình “Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống” năm 2026 đang tạo sức hút rõ nét trong cộng đồng người trẻ.
TPO - Ngay tại tầng 1 của Bảo tàng Hà Nội, khoảng 400 khán giả đứng quanh một khung cửi gỗ, nghe tiếng guồng tơ, tiếng thoi của làng dệt Vạn Phúc trong buổi hòa nhạc Trôi. Trước đó một ngày, tại Công viên Thống Nhất, người nghe ngồi cùng chiếu xẩm, thử làm quan viên trong một buổi hát ca trù.
TPO - Hàng nghìn quả pháo hoa cùng hệ thống giàn pháo được bố trí tại nhiều vị trí quanh sân vận động Mỹ Đình đã hoàn tất công tác lắp đặt, sẵn sàng cho trong chương trình nghệ thuật đặc biệt Muôn sắc Việt Nam tối 24/11. Các lực lượng phục vụ chương trình cũng đã có mặt từ sớm, khẩn trương triển khai nhiệm vụ, rà soát các điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn và vệ sinh môi trường quanh khu vực sân vận động.
TPO - Chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, hơn 400 chương trình, hoạt động hưởng ứng được triển khai tại 34 tỉnh, thành phố, hướng tới tôn vinh bản sắc dân tộc, khơi dậy niềm tự hào và mở rộng cơ hội thụ hưởng văn hóa của người dân.
TPO - Hàng nghìn người dân, du khách đã hòa mình vào không gian văn hóa đa sắc tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2026. Từ tiếng cồng chiêng, sắc màu thổ cẩm đến những nghề thủ công truyền thống, các giá trị văn hóa được tái hiện sinh động giữa lòng đô thị.
TPO - Theo đại diện Ban quản lý di sản vịnh Hạ Long - Yên Tử, có khoảng trên 2 vạn người dân, khách du lịch hành hương về non thiêng Yên Tử trong Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên.
TPO - Ngay từ sáng sớm 24/11, đông đảo người dân từ khắp nơi đổ về Dinh Độc Lập (TPHCM) tham quan. Ngày Văn hóa Việt Nam, được miễn phí vé vào cổng, nhiều người tranh thủ diện áo dài, trang phục truyền thống, ghi lại những khoảnh khắc đẹp tại di tích lịch sử đặc biệt này.
TPO - Tham dự Ngày Văn hóa Việt Nam tại Lào Cai, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Lào Cai trong kết nối bảo tồn di sản văn hóa với phát triển kinh tế, du lịch và thương mại.
TPO - Ngày 24/11 năm nay đánh dấu lần đầu tiên người dân đón Ngày Văn hóa Việt Nam. Không chỉ có thêm thời gian nghỉ ngơi, đây còn là dịp để mỗi người dành sự quan tâm nhiều hơn đến văn hóa, những giá trị truyền thống và bản sắc dân tộc. Nhiều người dân đã chia sẻ sự kỳ vọng về ngày lễ đặc biệt này.
TPO - Nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi cả nước, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy trao đổi với Báo Tiền Phong về hiệu quả sử dụng nguồn lực, cơ hội thụ hưởng văn hóa của người dân và những yêu cầu đặt ra để hoạt động văn hóa ở cơ sở có sức sống lâu dài.
TPO - Tối 23/11, tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình xác lập Kỷ lục Việt Nam về trình diễn nhạc cụ Ngũ âm của đồng bào dân tộc Khmer có số lượng nhạc công, nghệ nhân, diễn viên tham gia đông nhất Việt Nam.
TPO - Với nhiều tiết mục nghệ thuật, trình diễn di sản và giới thiệu trang phục truyền thống, Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thái Nguyên năm 2026 góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa, tăng cường đoàn kết cộng đồng và quảng bá hình ảnh đất, người Thái Nguyên.
TPO - Hơn 3.000 nghệ nhân cùng hàng nghìn người dân, du khách hội tụ tại sân vận động Kon Tum, tạo nên không khí sôi động trong đêm hội cồng chiêng với chủ đề Hội tụ bản sắc - Lan tỏa giá trị.
TPO - Hàng loạt di tích, bảo tàng mở cửa miễn phí, các nhà hát giảm giá vé, nhiều suất chiếu phim miễn phí cùng chuỗi triển lãm, trải nghiệm di sản diễn ra tại Hà Nội và nhiều địa phương trong dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.
TPO - Giữa không gian Hồ Hoàn Kiếm, những góc phố, mái nhà và nét kiến trúc đặc trưng của Hà Nội xưa được tái hiện, đưa người dân và du khách bước vào hành trình khám phá một Hà Nội hoài niệm.
TPO - Series phim tài liệu “Lễ hội Việt Nam” ra mắt tập đầu tiên tại Côn Sơn - Kiếp Bạc, với sự đồng hành của ca sĩ Hoàng Thùy Linh. Chuỗi phim gồm bốn tập được đưa tới khán giả quốc tế, tiếp cận đông đảo các gia đình Việt.