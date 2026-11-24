TPO - Ngày 24/11 năm nay đánh dấu lần đầu tiên người dân đón Ngày Văn hóa Việt Nam. Không chỉ có thêm thời gian nghỉ ngơi, đây còn là dịp để mỗi người dành sự quan tâm nhiều hơn đến văn hóa, những giá trị truyền thống và bản sắc dân tộc. Nhiều người dân đã chia sẻ sự kỳ vọng về ngày lễ đặc biệt này.