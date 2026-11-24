Qua một năm định hình bản sắc Social Art Bar, Mellow Six tiếp tục mở rộng câu chuyện về nghệ thuật sống với một hành trình được kể qua hai điểm hẹn Wine Tasting và The Artist Night. Từ mỹ vị và nghệ thuật ẩm thực đến hội họa, âm nhạc và những cuộc gặp gỡ, mỗi trải nghiệm được đặt trong một mạch giám tuyển nhất quán, nơi những giá trị thẩm mỹ không chỉ được thưởng lãm mà còn được cảm nhận, sẻ chia và trở thành nhịp cầu kết nối những tâm hồn đồng điệu.