TPO - Hàng nghìn người dân, du khách đã hòa mình vào không gian văn hóa đa sắc tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2026. Từ tiếng cồng chiêng, sắc màu thổ cẩm đến những nghề thủ công truyền thống, các giá trị văn hóa được tái hiện sinh động giữa lòng đô thị.
TPO - Theo đại diện Ban quản lý di sản vịnh Hạ Long - Yên Tử, có khoảng trên 2 vạn người dân, khách du lịch hành hương về non thiêng Yên Tử trong Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên.
TPO - Ngay từ sáng sớm 24/11, đông đảo người dân từ khắp nơi đổ về Dinh Độc Lập (TPHCM) tham quan. Ngày Văn hóa Việt Nam, được miễn phí vé vào cổng, nhiều người tranh thủ diện áo dài, trang phục truyền thống, ghi lại những khoảnh khắc đẹp tại di tích lịch sử đặc biệt này.
TPO - Tham dự Ngày Văn hóa Việt Nam tại Lào Cai, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Lào Cai trong kết nối bảo tồn di sản văn hóa với phát triển kinh tế, du lịch và thương mại.
TPO - Ngày 24/11 năm nay đánh dấu lần đầu tiên người dân đón Ngày Văn hóa Việt Nam. Không chỉ có thêm thời gian nghỉ ngơi, đây còn là dịp để mỗi người dành sự quan tâm nhiều hơn đến văn hóa, những giá trị truyền thống và bản sắc dân tộc. Nhiều người dân đã chia sẻ sự kỳ vọng về ngày lễ đặc biệt này.
TPO - Nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi cả nước, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy trao đổi với Báo Tiền Phong về hiệu quả sử dụng nguồn lực, cơ hội thụ hưởng văn hóa của người dân và những yêu cầu đặt ra để hoạt động văn hóa ở cơ sở có sức sống lâu dài.
TPO - Tối 23/11, tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình xác lập Kỷ lục Việt Nam về trình diễn nhạc cụ Ngũ âm của đồng bào dân tộc Khmer có số lượng nhạc công, nghệ nhân, diễn viên tham gia đông nhất Việt Nam.
TPO - Với nhiều tiết mục nghệ thuật, trình diễn di sản và giới thiệu trang phục truyền thống, Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thái Nguyên năm 2026 góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa, tăng cường đoàn kết cộng đồng và quảng bá hình ảnh đất, người Thái Nguyên.
TPO - Hơn 3.000 nghệ nhân cùng hàng nghìn người dân, du khách hội tụ tại sân vận động Kon Tum, tạo nên không khí sôi động trong đêm hội cồng chiêng với chủ đề Hội tụ bản sắc - Lan tỏa giá trị.
TPO - Hàng loạt di tích, bảo tàng mở cửa miễn phí, các nhà hát giảm giá vé, nhiều suất chiếu phim miễn phí cùng chuỗi triển lãm, trải nghiệm di sản diễn ra tại Hà Nội và nhiều địa phương trong dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.
TPO - Giữa không gian Hồ Hoàn Kiếm, những góc phố, mái nhà và nét kiến trúc đặc trưng của Hà Nội xưa được tái hiện, đưa người dân và du khách bước vào hành trình khám phá một Hà Nội hoài niệm.
TPO - Series phim tài liệu “Lễ hội Việt Nam” ra mắt tập đầu tiên tại Côn Sơn - Kiếp Bạc, với sự đồng hành của ca sĩ Hoàng Thùy Linh. Chuỗi phim gồm bốn tập được đưa tới khán giả quốc tế, tiếp cận đông đảo các gia đình Việt.
Qua một năm định hình bản sắc Social Art Bar, Mellow Six tiếp tục mở rộng câu chuyện về nghệ thuật sống với một hành trình được kể qua hai điểm hẹn Wine Tasting và The Artist Night. Từ mỹ vị và nghệ thuật ẩm thực đến hội họa, âm nhạc và những cuộc gặp gỡ, mỗi trải nghiệm được đặt trong một mạch giám tuyển nhất quán, nơi những giá trị thẩm mỹ không chỉ được thưởng lãm mà còn được cảm nhận, sẻ chia và trở thành nhịp cầu kết nối những tâm hồn đồng điệu.
TPO - Sau vụ banner quảng cáo sử dụng AI vẽ sai kiến trúc di sản, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Huế yêu cầu các cơ quan, đơn vị kiểm soát chặt hình ảnh tuyên truyền, kịp thời gỡ bỏ sản phẩm sai lệch.
TPO - Chỉ còn một ngày trước khi chương trình nghệ thuật "Muôn sắc Việt Nam" diễn ra tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), hoạt động mua bán, sang nhượng vé diễn ra sôi động trên mạng xã hội. Dù được ban tổ chức phát miễn phí thông qua hình thức đăng ký trực tuyến, nhiều tấm vé được người dân rao bán với giá 400.000-600.000 đồng, thậm chí cả triệu đồng/vé.
TPO - Bộ phim "Chuyện tình Khau Vai" do Á hậu Vân Nhi đảm nhận vai nữ chính mở màn Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.
TPO - Dàn hoa hậu, á hậu, nam vương mặc áo dài hòa mình vào không khí Ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu Văn hóa Việt tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, TPHCM chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.