Huy động tổng lực cho concert 50.000 người ở Mỹ Đình

TPO - Hàng nghìn quả pháo hoa cùng hệ thống giàn pháo được bố trí tại nhiều vị trí quanh sân vận động Mỹ Đình đã hoàn tất công tác lắp đặt, sẵn sàng cho trong chương trình nghệ thuật đặc biệt Muôn sắc Việt Nam tối 24/11. Các lực lượng phục vụ chương trình cũng đã có mặt từ sớm, khẩn trương triển khai nhiệm vụ, rà soát các điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn và vệ sinh môi trường quanh khu vực sân vận động.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt Muôn sắc Việt Nam chính thức bắt đầu lúc 20h ngày 24/11 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (phường Từ Liêm, TP Hà Nội), với thời lượng 120 phút.

Đây là hoạt động điểm nhấn chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Tổng lực chuẩn bị cho đại nhạc hội có 50.000 người

Sáng sớm 24/11, tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), các lực lượng phục vụ chương trình nghệ thuật đặc biệt Muôn sắc Việt Nam đã có mặt từ sớm, khẩn trương triển khai nhiệm vụ, rà soát các điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn và vệ sinh môi trường quanh khu vực sân vận động.

Tại khu vực sân vận động, lực lượng Phòng Cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội triển khai các phương án bảo đảm an ninh. Đại úy Hà Thanh Đức - Tổ trưởng Tổ rà phá chất nổ thuộc Đội Cảnh sát đặc nhiệm - cho biết lực lượng cảnh sát cơ động đặc hiệu được huy động, sử dụng chó nghiệp vụ hỗ trợ dò tìm bom mìn, chất nổ, kiểm tra các khu vực được phân công. Công tác kiểm soát được duy trì trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

﻿ Các lực lượng phục vụ chương trình nghệ thuật đặc biệt Muôn sắc Việt Nam đã có mặt từ sớm.

Công ty Bảo An bố trí lực lượng bảo vệ tại các cổng ra vào và bên trong sân vận động. Theo anh Đào Việt Anh, nhân viên công ty, trong ca sáng, nhân sự tập trung kiểm soát tại các cổng. Đến chiều và tối, lực lượng được tăng cường lên hơn 100 người. Nhiệm vụ trọng tâm là kiểm soát vé, ngăn ngừa người không có vé vào khu vực sự kiện, đồng thời chủ động phát hiện, xử lý những tình huống ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Công tác vệ sinh môi trường cũng được triển khai đồng bộ. Công nhân Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội số 7 bố trí 8 công nhân, chia thành 4 điểm trực, phụ trách 80 nhà vệ sinh phụ trợ quanh khu vực sân vận động. Các công nhân làm việc từ 6-22h, bảo đảm vệ sinh liên tục trong thời gian diễn ra sự kiện.

Tại khu vực khán đài, khoảng 15 nhân sự khẩn trương hoàn thiện các công đoạn vệ sinh. Dù phần lớn sảnh và ghế ngồi đã được làm sạch từ trước, trận mưa lớn tối 23/11 khiến nhiều hàng ghế bị đọng nước. Vì vậy, ngay từ sáng sớm, các công nhân tập trung gạt nước, thu gom rác, kiểm tra ghế ngồi và vệ sinh lại các nhà vệ sinh.

Đội được chia thành 3 ca linh hoạt, riêng ngày 24/11, thời gian làm việc kéo dài đến 24h để phục vụ cả công tác dọn dẹp sau sự kiện.

Cận cảnh trận địa pháo hoa

Hàng nghìn quả pháo hoa cùng hệ thống giàn pháo được bố trí tại nhiều vị trí quanh sân vận động Mỹ Đình, đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho chương trình nghệ thuật đặc biệt Muôn sắc Việt Nam tối 24/11.

Theo thông tin từ ban tổ chức, pháo hoa nổ tầm cao được bố trí tại khu vực từ cột đồng hồ đến bãi đất trống trước Cung thể thao dưới nước, phường Từ Liêm, TP Hà Nội, phục vụ màn trình diễn trên bầu trời Thủ đô.

Hàng nghìn quả pháo hoa cùng hệ thống giàn pháo được bố trí tại nhiều vị trí quanh sân vận động Mỹ Đình.

Trong khi đó, pháo hoa nổ tầm thấp, gồm loại giàn và loại ống, được bố trí trên mái và hai bên cánh gà khán đài B, khu vực triển khai sân khấu tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Hàng nghìn quả pháo hoa được tập kết, lắp đặt và kiểm tra kỹ lưỡng tại các vị trí theo phương án kỹ thuật, bảo đảm sẵn sàng cho thời khắc khai hỏa.

Theo ông Đinh Thế Khánh - cán bộ Nhà máy Z121 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) - hệ thống sử dụng những thiết bị tiên tiến nhất trên thế giới, hệ thống pháo hoa được đồng bộ hoàn toàn theo nhạc, bảo đảm sự khớp nối xuyên suốt giữa âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng pháo hoa.

Thông tin cần lưu ý trước giờ G

Từ 15h-17h30 ngày 24/11, khán giả cần chủ động sắp xếp thời gian, đến sớm để thực hiện các thủ tục kiểm soát an ninh, check-in và ổn định vị trí trước khi chương trình bắt đầu.

Ban tổ chức lưu ý, vé tham dự chỉ xác định khu vực, không ấn định số ghế cụ thể. Vì vậy, khán giả cần nghiên cứu trước sơ đồ sân vận động, di chuyển đúng cổng, đúng khu vực ghi trên vé và chủ động lựa chọn vị trí thưởng thức chương trình.

Phương án phân luồng giao thông tối 24/11.

Khi đến tham dự, khán giả cần chuẩn bị vé cùng giấy tờ tùy thân như thẻ căn cước, căn cước công dân hoặc hộ chiếu bản cứng để thuận tiện cho việc đối chiếu thông tin.

Do chương trình diễn ra ngoài trời, khán giả cần chủ động mặc đủ ấm, bảo đảm sức khỏe. Ban tổ chức cũng khuyến khích công chúng lựa chọn áo dài, trang phục truyền thống của các dân tộc hoặc trang phục có họa tiết, biểu tượng văn hóa Việt Nam để cùng tạo nên "biển sắc Việt" trên các khán đài Mỹ Đình.

Các điểm trông xe miễn phí.

Mỗi khán giả không chỉ là người thưởng thức nghệ thuật mà còn có thể trở thành một sắc màu văn hóa, góp phần tạo nên dấu ấn riêng của đêm nhạc.

Đối với khán giả không có điều kiện đến sân vận động, chương trình được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam và Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.

Khung giờ truyền hình trực tiếp của Hà Nội dự kiến từ 19h-22h, trong đó từ 19h-20h là các hoạt động bên lề, không khí trước giờ khai màn và các tiết mục mở màn. Từ 20h-22h là chương trình nghệ thuật chính thức.