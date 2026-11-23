Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast diễn ra từ ngày 23-28/11 tại Vinpearl Golf Léman, TPHCM. Giải quy tụ 55 vận động viên thuộc 9 đoàn, tranh tài ở bốn nội dung: cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ.

Lễ khai mạc dự kiến bắt đầu lúc 17h ngày 23/11, tại khu vực hố 18 sân Nam. Trước đó, ban tổ chức đã tổng duyệt, rà soát âm thanh, đội hình, nghi thức chào cờ, phần tuyên thệ của vận động viên và trọng tài để bảo đảm chương trình diễn ra trang trọng, nhịp nhàng.

Đây là lần đầu Giải Vô địch Golf Quốc gia nằm trong chương trình thi đấu của Đại hội Thể thao toàn quốc. Vì vậy, kết quả tranh tài vừa xác định các nhà vô địch quốc gia, vừa đóng góp vào bảng tổng sắp huy chương của các đoàn.

Sau ngày đăng ký và đánh tập chính thức, các golfer bước vào ba vòng đấu gậy cá nhân từ 24-26/11. Hai ngày 27 và 28/11 dành cho nội dung đồng đội. Bên cạnh phong độ của từng vận động viên, giải năm nay còn đặt ra yêu cầu về chiến thuật và chiều sâu lực lượng của các đoàn.