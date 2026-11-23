TPO - Người đẹp Đinh Hoàng Gia Linh và Trần Thị Huyền Cơ xuất hiện tại Vinpearl Golf Léman, TPHCM, chiều 23/11, trước giờ khai mạc Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast.
Đây là giải golf thứ hai Gia Linh đồng hành cùng báo Tiền Phong. Trước đó, cô tham gia Tiền Phong Golf Championship 2026 - giải đấu Vì tài năng trẻ Việt Nam. Sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, các sự kiện thể thao tiếp tục là dịp để người đẹp gặp gỡ khán giả, tham gia những hoạt động ngoài sân khấu sắc đẹp.
“Mỗi lần đến sân, tôi lại có thêm cơ hội tìm hiểu về bộ môn này. Tôi rất chờ đợi những màn tranh tài gay cấn, những cú đánh đẹp và khoảnh khắc các vận động viên vượt qua thử thách để chinh phục thành tích mới", Gia Linh chia sẻ.
Gia Linh mong giải đấu diễn ra thành công, các golfer giữ được phong độ tốt nhất và mang đến cho khán giả những vòng đấu mãn nhãn. "Với vai trò đại sứ, tôi hy vọng có thể góp phần đưa không khí của giải đến gần hơn với các bạn trẻ", cô nói.
Gia Linh giành danh hiệu Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô sinh năm 2006, đang theo học ngành Truyền thông chuyên nghiệp tại Trường Đại học RMIT Việt Nam. Trong hành trình dự thi, người đẹp có cơ hội trải nghiệm văn hóa, lịch sử, tham gia các hoạt động cộng đồng và rèn luyện kỹ năng thuyết trình, trình diễn.
Gia Linh từng tham gia hỗ trợ tổ chức sự kiện, làm MC và diễn kịch. Cô có sở thích chơi tennis, đọc sách, chơi piano và ca hát. Những trải nghiệm này giúp người đẹp có thêm sự tự tin khi xuất hiện trước công chúng.
Đồng hành cùng Gia Linh là Trần Thị Huyền Cơ. Kể từ sau Hoa hậu Việt Nam 2024, Huyền Cơ thường xuyên tham gia các hoạt động cộng đồng, giải đấu do báo Tiền Phong tổ chức. Lần trở lại sân golf này tiếp nối sự gắn bó của cô với các chương trình của tờ báo.
“Được tiếp tục đồng hành cùng một giải đấu do báo Tiền Phong phối hợp tổ chức là niềm vui của tôi. Tôi mong các vận động viên có những ngày thi đấu đáng nhớ, cạnh tranh hết mình và tìm ra những nhà vô địch xứng đáng", Huyền Cơ cho hay.
Huyền Cơ cho biết cô háo hức chờ lễ khai mạc và những vòng đấu sắp tới. "Sự chuẩn bị chỉn chu, chuyên nghiệp của ban tổ chức khiến tôi càng mong đợi một mùa giải thành công, để cả vận động viên và khán giả đều có những trải nghiệm đẹp", cô nhấn mạnh.
Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast diễn ra từ ngày 23-28/11 tại Vinpearl Golf Léman, TPHCM. Giải quy tụ 55 vận động viên thuộc 9 đoàn, tranh tài ở bốn nội dung: cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ.
Lễ khai mạc dự kiến bắt đầu lúc 17h ngày 23/11, tại khu vực hố 18 sân Nam. Trước đó, ban tổ chức đã tổng duyệt, rà soát âm thanh, đội hình, nghi thức chào cờ, phần tuyên thệ của vận động viên và trọng tài để bảo đảm chương trình diễn ra trang trọng, nhịp nhàng.
Đây là lần đầu Giải Vô địch Golf Quốc gia nằm trong chương trình thi đấu của Đại hội Thể thao toàn quốc. Vì vậy, kết quả tranh tài vừa xác định các nhà vô địch quốc gia, vừa đóng góp vào bảng tổng sắp huy chương của các đoàn.
Sau ngày đăng ký và đánh tập chính thức, các golfer bước vào ba vòng đấu gậy cá nhân từ 24-26/11. Hai ngày 27 và 28/11 dành cho nội dung đồng đội. Bên cạnh phong độ của từng vận động viên, giải năm nay còn đặt ra yêu cầu về chiến thuật và chiều sâu lực lượng của các đoàn.
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